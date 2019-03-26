哈佛大學室內環境健康研究：一上班就想睡覺，真的不是你的錯

環境資訊中心特約記者 古國廷報導

早上剛踏進辦公室就覺得精神不濟，坐在位子沒多久開始頭痛；明明待辦事項那麼多，卻難打起精神專心處理事情。等回過神來，同事已經在拍你肩膀問說要不要一起吃飯。這時心想，今天工作狀態不好，不如找個理由請假休息，卻猛然發覺先前太常生病已把休假用完。

你是否曾有過類似的上班經驗？其實這可能是辦公室環境品質不好，使健康出狀況，讓工作老是力有未逮。

辦公室有哪些因素影響健康？

哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究員J.G. Cedeno-Laurent等人組成的研究團隊也有類似疑問。他們想知道建築有哪些室內環境因素，會影響人類的健康、生產力和舒適度。於是回顧過去40年有關室內環境品質的研究期刊與報告，並將研究結果刊登於2018年《Annual Review of Public Health》期刊。他們總結出九個影響健康的環境因子：

室內空氣品質 Indoor air quality

通風 Ventilation

溫度狀況 Thermal Health

濕氣與黴菌 Dampness and mold

採光與戶外景觀 Light and views

灰塵與害蟲 Dust and pests

水質 Water quality

噪音 Noise

室內安全 Safety and security

這些因子如何影響健康與工作表現？

室內空氣品質（Indoor air quality）

影響室內空氣品質的主因有三個，第一個為室內產生的汙染物，像是建材本身可能有甲醛、室內物品有揮發性有機物（VOCs），人類活動如煮飯或噴殺蟲劑也會有汙染物。第二個是從室外進到室內的汙染物，像是交通工具的廢氣。第三個建築本身狀態會抑制或增強汙染物的影響，例如通風、濕度或過濾系統。

室內空氣品質不良與疲勞、頭痛和氣喘有所關聯；依室內空氣汙染物種類、濃度和暴露時間長度不同，也與癌症等慢性病有關。

Photo Credit：AP/ 達志影像

通風（Ventilation）

通風會影響空氣的流通速度、溫度、濕度以及化學物濃度，進而影響室內空氣品質。建築通風會帶來新鮮空氣，稀釋室內產生的汙染物像是二氧化碳和揮發性有機物。但同時如果沒將戶外的汙染物過濾掉，即使現代人約有90%時間處在室內，還是會受到室外汙染物影響。

回顧過去研究，通風不佳的室內區域會讓人感覺頭痛、頭暈、呼吸困難、疲勞。低通風率也與高氣喘、呼吸道感染和病假比例有關。

通風也會影響生產力與學習效果。室內二氧化碳濃度增加400ppm，與人理解能力表現減少21%有關；國小教室通風不良，也會使學童成績不佳。

濕氣與黴菌（Dampness and mold）

濕氣會以不同方式進到建築裡頭，像是漏水的管線、水氣愈冷凝結，以及通風不良的浴室和廚房。潮濕環境容易滋生黴菌，如牆壁、天花板或地毯都有機會見到它。歐洲、美國和加拿大研究統計，大概有15至36%家庭有黴菌或壁癌的問題；美國環保署曾抽樣國內不同氣候區的辦公大樓，粗估約85%的大樓有黴菌和壁癌的問題，45%大樓有漏水問題。

濕氣與黴菌最常見的健康影響是氣喘，在過去研究統計的2108萬個氣喘案例中，有21%跟住家的濕氣和黴菌有關。其他影響包括過敏、咳嗽、胸悶。美國職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）將黴菌視為建築物相關疾病（Building-related illnesses）的主因。

濕氣與黴菌同樣也對辦公室生產力、個人工作表現、出席率乃至於生活品質有負面影響。

灰塵與害蟲（Dust and pests）

日常生活中灰塵像是各種有害物質的儲藏室，裡頭存放著病毒、細菌、有毒化學物、過敏原、含鉛的剝落油漆等有害物質。有些物質如病毒只能存在灰塵中數小時，但有些物質能存在灰塵中數十年。

它們能從鼻子、嘴巴或皮膚進到人體。研究發現人體血液中的化學物質，與工作與居住環境中灰塵的化學物質有高度相關。

與空氣中的化學物質不同，即使汙染源消失，灰塵中的化學物質還會持續影響人體健康，像是阻燃劑、抗汙劑和塑化劑，它們裡面的持久性有機污染物（persistent organic pollutants）。例如學校器材或建材中的阻燃劑會跑到空氣和灰塵中。有些阻燃劑會干擾人類生殖系統，且與甲狀腺疾病有關。

灰塵裡頭常見的室內過敏原包括寵物的皮屑（dander）、花粉、黴菌和老鼠的排泄物等，有一項研究調查美國851個家庭，超過半數家庭發現至少6種過敏原。過敏原吸進人體或接觸眼睛，觸發免疫反應引起過敏。

人類常使用化學或生物殺蟲劑，來對付蟑螂、蚊子、老鼠等害蟲。據美國環保署統計，75%的家庭在家中使用殺蟲劑，有80%接觸到殺蟲劑是在室內。殺蟲劑與人體健康與環境損害有諸多關聯，最常影響的是神經系統，輕微症狀像是頭痛、頭昏、噁心、冒汗；稍微嚴重會有視線模糊和肌肉失調；更嚴重者會無法呼吸、失去意識甚至死亡。另外長期暴露於殺蟲劑中，也與多種癌症有關。

由Employee of US Government - http://www.fda.gov/fdac/features/496_alle.html archived，公有領域，https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=515658

採光與戶外景觀（Light and views）

光影響生物的晝夜節律，我們的生理機制與行為跟它有關。不同於戶外自然光源，我們能夠自由地操控人工光源的照明時間、強度和頻率。然而這樣的結果可能會打亂人的生理時鐘，特別是需要輪班的工作者，這與代謝失調、心血管疾病有所關聯。

室內光源直接照射、過亮、對比太過強烈，則會造成視覺疲勞、眼睛疼痛、視線模糊。光源閃爍頻率低於100赫茲，也會影響視覺搜尋能力（visual search performance）和認讀的準確性（reading accuracy）。

光線以外，戶外景觀也會影響人類健康。有研究發現教室窗外有大自然景色的學童，在舒緩壓力和疲勞以及專注力測驗結果，優於教室沒有窗戶或窗戶外面是都市景色的孩童。

溫度狀況（Thermal Health）

室內溫度是否舒適，取決於每個人對環境溫度的主觀感受；但客觀條件來說，室內溫度受到空氣溫度、平均輻射溫度、空氣流動速度、濕度、人體新陳代謝和穿著衣服材質有關。而所謂的溫度狀況，則包括舒適度，以及室內溫度對健康和生產力的影響。

辦公室溫度過高與負面情緒、疲倦、心跳加速、呼吸急促有關。室內溫度同樣影響工作和學習，諸多研究認為在溫度過高的環境會讓上班族、大學生和學童的思考能力和工作表現變差。

噪音（Noise）、水質（Water quality）、室內安全（Safety and security）

長期暴露於高強度噪音（大於85加權分貝）與聽力損失有關，強度較低的噪音也會造成心血管疾病和睡眠問題。研究統計身處於飛機55dBA以上噪音的人口每年增加1.6%；另外飛機每增加10dBA的噪音，因心血管相關疾病住院比例增加3.5%。

至於水質，鉛和銅製水管被認為與認知功能受損、高血壓與生殖功能問題有關。即使美國是世界上飲用水供給系統最安全的國家之一，還是有水質問題，例如2016年發現美國多所公立學校內飲用水含鉛量越來越高。

而研究團隊會將室內安全納入，是因為當人感受到威脅時會分泌壓力荷爾蒙（stress-induced hormones）如腎上腺素和皮質醇，同時心跳加快及血壓升高。若壓力荷爾蒙長期處於高點會影響免疫力，加重自體免疫疾病；長期血壓升高會有高血壓和心血管疾病的風險。

經過哈佛大學研究團隊整理九個影響因子，才知道原來室內環境有這麼多因素影響我們健康和工作表現。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航