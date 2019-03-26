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哈佛大學室內環境健康研究：一上班就想睡覺，真的不是你的錯
我們想讓你知道的是
有些人一到辦公室就覺得全身無力，工作效率低落，其實這可能是辦公室環境品質不好，導致健康出了狀況，才會讓工作老是力有未逮。
環境資訊中心特約記者 古國廷報導
早上剛踏進辦公室就覺得精神不濟，坐在位子沒多久開始頭痛；明明待辦事項那麼多，卻難打起精神專心處理事情。等回過神來，同事已經在拍你肩膀問說要不要一起吃飯。這時心想，今天工作狀態不好，不如找個理由請假休息，卻猛然發覺先前太常生病已把休假用完。
你是否曾有過類似的上班經驗？其實這可能是辦公室環境品質不好，使健康出狀況，讓工作老是力有未逮。
辦公室有哪些因素影響健康？
哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究員J.G. Cedeno-Laurent等人組成的研究團隊也有類似疑問。他們想知道建築有哪些室內環境因素，會影響人類的健康、生產力和舒適度。於是回顧過去40年有關室內環境品質的研究期刊與報告，並將研究結果刊登於2018年《Annual Review of Public Health》期刊。他們總結出九個影響健康的環境因子：
- 室內空氣品質 Indoor air quality
- 通風 Ventilation
- 溫度狀況 Thermal Health
- 濕氣與黴菌 Dampness and mold
- 採光與戶外景觀 Light and views
- 灰塵與害蟲 Dust and pests
- 水質 Water quality
- 噪音 Noise
- 室內安全 Safety and security
這些因子如何影響健康與工作表現？
室內空氣品質（Indoor air quality）
影響室內空氣品質的主因有三個，第一個為室內產生的汙染物，像是建材本身可能有甲醛、室內物品有揮發性有機物（VOCs），人類活動如煮飯或噴殺蟲劑也會有汙染物。第二個是從室外進到室內的汙染物，像是交通工具的廢氣。第三個建築本身狀態會抑制或增強汙染物的影響，例如通風、濕度或過濾系統。
室內空氣品質不良與疲勞、頭痛和氣喘有所關聯；依室內空氣汙染物種類、濃度和暴露時間長度不同，也與癌症等慢性病有關。
通風（Ventilation）
通風會影響空氣的流通速度、溫度、濕度以及化學物濃度，進而影響室內空氣品質。建築通風會帶來新鮮空氣，稀釋室內產生的汙染物像是二氧化碳和揮發性有機物。但同時如果沒將戶外的汙染物過濾掉，即使現代人約有90%時間處在室內，還是會受到室外汙染物影響。
回顧過去研究，通風不佳的室內區域會讓人感覺頭痛、頭暈、呼吸困難、疲勞。低通風率也與高氣喘、呼吸道感染和病假比例有關。
通風也會影響生產力與學習效果。室內二氧化碳濃度增加400ppm，與人理解能力表現減少21%有關；國小教室通風不良，也會使學童成績不佳。
濕氣與黴菌（Dampness and mold）
濕氣會以不同方式進到建築裡頭，像是漏水的管線、水氣愈冷凝結，以及通風不良的浴室和廚房。潮濕環境容易滋生黴菌，如牆壁、天花板或地毯都有機會見到它。歐洲、美國和加拿大研究統計，大概有15至36%家庭有黴菌或壁癌的問題；美國環保署曾抽樣國內不同氣候區的辦公大樓，粗估約85%的大樓有黴菌和壁癌的問題，45%大樓有漏水問題。
濕氣與黴菌最常見的健康影響是氣喘，在過去研究統計的2108萬個氣喘案例中，有21%跟住家的濕氣和黴菌有關。其他影響包括過敏、咳嗽、胸悶。美國職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）將黴菌視為建築物相關疾病（Building-related illnesses）的主因。
濕氣與黴菌同樣也對辦公室生產力、個人工作表現、出席率乃至於生活品質有負面影響。
灰塵與害蟲（Dust and pests）
日常生活中灰塵像是各種有害物質的儲藏室，裡頭存放著病毒、細菌、有毒化學物、過敏原、含鉛的剝落油漆等有害物質。有些物質如病毒只能存在灰塵中數小時，但有些物質能存在灰塵中數十年。
它們能從鼻子、嘴巴或皮膚進到人體。研究發現人體血液中的化學物質，與工作與居住環境中灰塵的化學物質有高度相關。
與空氣中的化學物質不同，即使汙染源消失，灰塵中的化學物質還會持續影響人體健康，像是阻燃劑、抗汙劑和塑化劑，它們裡面的持久性有機污染物（persistent organic pollutants）。例如學校器材或建材中的阻燃劑會跑到空氣和灰塵中。有些阻燃劑會干擾人類生殖系統，且與甲狀腺疾病有關。
灰塵裡頭常見的室內過敏原包括寵物的皮屑（dander）、花粉、黴菌和老鼠的排泄物等，有一項研究調查美國851個家庭，超過半數家庭發現至少6種過敏原。過敏原吸進人體或接觸眼睛，觸發免疫反應引起過敏。
人類常使用化學或生物殺蟲劑，來對付蟑螂、蚊子、老鼠等害蟲。據美國環保署統計，75%的家庭在家中使用殺蟲劑，有80%接觸到殺蟲劑是在室內。殺蟲劑與人體健康與環境損害有諸多關聯，最常影響的是神經系統，輕微症狀像是頭痛、頭昏、噁心、冒汗；稍微嚴重會有視線模糊和肌肉失調；更嚴重者會無法呼吸、失去意識甚至死亡。另外長期暴露於殺蟲劑中，也與多種癌症有關。
採光與戶外景觀（Light and views）
光影響生物的晝夜節律，我們的生理機制與行為跟它有關。不同於戶外自然光源，我們能夠自由地操控人工光源的照明時間、強度和頻率。然而這樣的結果可能會打亂人的生理時鐘，特別是需要輪班的工作者，這與代謝失調、心血管疾病有所關聯。
室內光源直接照射、過亮、對比太過強烈，則會造成視覺疲勞、眼睛疼痛、視線模糊。光源閃爍頻率低於100赫茲，也會影響視覺搜尋能力（visual search performance）和認讀的準確性（reading accuracy）。
光線以外，戶外景觀也會影響人類健康。有研究發現教室窗外有大自然景色的學童，在舒緩壓力和疲勞以及專注力測驗結果，優於教室沒有窗戶或窗戶外面是都市景色的孩童。
溫度狀況（Thermal Health）
室內溫度是否舒適，取決於每個人對環境溫度的主觀感受；但客觀條件來說，室內溫度受到空氣溫度、平均輻射溫度、空氣流動速度、濕度、人體新陳代謝和穿著衣服材質有關。而所謂的溫度狀況，則包括舒適度，以及室內溫度對健康和生產力的影響。
辦公室溫度過高與負面情緒、疲倦、心跳加速、呼吸急促有關。室內溫度同樣影響工作和學習，諸多研究認為在溫度過高的環境會讓上班族、大學生和學童的思考能力和工作表現變差。
噪音（Noise）、水質（Water quality）、室內安全（Safety and security）
長期暴露於高強度噪音（大於85加權分貝）與聽力損失有關，強度較低的噪音也會造成心血管疾病和睡眠問題。研究統計身處於飛機55dBA以上噪音的人口每年增加1.6%；另外飛機每增加10dBA的噪音，因心血管相關疾病住院比例增加3.5%。
至於水質，鉛和銅製水管被認為與認知功能受損、高血壓與生殖功能問題有關。即使美國是世界上飲用水供給系統最安全的國家之一，還是有水質問題，例如2016年發現美國多所公立學校內飲用水含鉛量越來越高。
而研究團隊會將室內安全納入，是因為當人感受到威脅時會分泌壓力荷爾蒙（stress-induced hormones）如腎上腺素和皮質醇，同時心跳加快及血壓升高。若壓力荷爾蒙長期處於高點會影響免疫力，加重自體免疫疾病；長期血壓升高會有高血壓和心血管疾病的風險。
經過哈佛大學研究團隊整理九個影響因子，才知道原來室內環境有這麼多因素影響我們健康和工作表現。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航