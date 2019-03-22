「高雄、香港兩地一家親」，韓國瑜訪港首日就簽了24億合約

高雄市長韓國瑜今（22）日起7天出訪港、澳、深圳及廈門，中午和香港特首林鄭月娥餐敘會面，下午出席農產品推介會暨簽約儀式，簽約結束後韓國瑜立即宣布，來港第一站就簽下2000萬港幣的農漁產品合約，更與香港商界簽下1～4年8個合作協議，總金額達新台幣24億多元。



打著「貨出去、人進來、高雄發大財」口號的韓國瑜，曾公開表示自己接受九二共識，台灣應該強化兩岸交流以促進經濟發展；採取「民生最優先，政治放一邊」，靠中國來推動台灣經濟的發展路線。

韓國瑜上任後如選前所說，積極「搶合約」，2月底他到新加坡和馬來西亞出訪，和當地連鎖超商通路簽下上億採購合約，3月初時則和中國江蘇的企業簽下1年5億的農漁產品合約。香港時評家指出，中國發揮其影響力，讓其他國家購買高雄的農產品，讓韓國瑜不斷做「簽合約」的公關，明顯是「統戰手法」。

（中央社）高雄市長韓國瑜繼上個月出訪星馬行銷高雄農產後，今天一早率團在高雄國際機場搭機出訪，將參訪香港、澳門、深圳、廈門，促進兩岸經貿、農業、觀光交流，預定28日返抵高雄。

韓國瑜率市府團隊、兩岸工作小組委員及高雄市農會、高雄區漁會代表一早在高雄機場搭機前往香港。高市府新聞局指出，此行除為高雄農漁民爭取合約，也將進行建設參訪，作為推動高雄各項市政參考，行程也不乏參訪數位科技公司及文創企業，希望藉由多元點線面交流招商引資，讓高雄與中國南方城市正式接軌。

韓國瑜受訪表示，高雄要把握與中國城市交流的所有可能，爭取更多「貨出去、人進來」的商機與合作機會；近年來中國青創產業盛行，此行同時參訪對岸數位及文創產業，希望能多方面取經，期盼交流後帶動實質商業、觀光及年輕人就業機會與成果。

新聞局表示，出訪團今天將參訪香港維多利亞港露天音樂劇幕工程，23日參訪澳門葡語國家食品展示中心、塔石衛生中心，24日參訪澳門大學、深圳前海金融貿易中心，25日參訪深圳鹽田港、平湖海吉星國際農產品物流園區，26日參訪廈門大學、廈門規劃展覽館等地。

再推農產品，期許「香港高雄兩地一家親」

《聯合報》報導，高雄市農會、高雄區漁會下午與中華出入口商會簽署合作協議，推動香港進出口行業採購高雄生產的農產蔬果、加工品及水產品等合作事項，高雄的農、漁會共與港澳、北京、上海等企業，簽下8張農漁產品等採購合約，總計金額24.71億元，為期1至4年不等。

《蘋果日報》報導，韓國瑜表示，他這次來才得知，香港有四分之一的農漁產品是來自日本，台灣只佔3.6％，他希望全台灣農漁民一起努力，未來能將出口到香港的農漁產品比例推高到10％，高雄市也會盡全力保證農漁產品品質，也希望香港民眾未來都可到高雄觀光，「高雄、香港兩地一家親」。

韓國瑜和香港特首林鄭月娥也在會面中，針對觀光、教育議題相互討論交流，都期待未來有更緊密交流。高雄市政府發表新聞稿指出，韓國瑜說台灣人1年有超過100萬人到香港旅遊，最近香港搜尋高雄的網路聲量也很大，高雄會持續加強與香港及中國城市間交流，尤其經貿、觀光等領域實務合作。

港府也於新聞稿中表示，林鄭月娥認為香港為國際金融、創新科技中心，1年遊客逾6500萬，香港對外進口的農漁產品需求很大，未來將與高雄有很大的合作空間。

承認九二共識，不擔心被「染紅」

韓國瑜日前也接受《星島日報》專訪，談到兩岸關係，坦言自己從來都公開認同「九二共識」（兩岸共屬一中），「我連汽車都用九二無鉛汽油。我就是大大方方告訴高雄人民，你們同意我『九二共識』，就投我一票，不同意我這條路線，就不要投我，這很磊落的，這也是跟選民之間一個契約。結果我贏了，代表我這個政治主張和政治路線是被認同的。」

「身正就不怕影斜！絕不躲躲藏藏、偷偷摸摸！」韓國瑜不擔心被「染紅」。他說，攻擊他的人最喜歡把他貼個「紅色」的標籤，「以前民進黨說如果我當選市長，全高雄都是五星旗，高雄會整個被出賣掉，有嗎？沒有啊，我們就賣水果而已、賣農特產品而已。像這些威脅論的東西，不是我們台灣未來要追求的道路。」「至於那些帶立場的、戴有色眼鏡的批判，說實在話，我完全不在乎。」

不過這次出訪香港，有媒體問到對「九二共識」、「一國兩制」、是否參與國民黨2020總統初選等問題，韓國瑜則未正面回應。《ETtoday》報導，韓國瑜先反問該名記者說，「有沒有品嚐台灣水果？」然後強調自己非常清楚，這趟出訪是「經濟之旅」、「情感之旅」，就是來「交朋友、做生意」。

《德國之聲》報導，有長期研究台灣本土政治的專家認為，韓國瑜刻意對外迴避「拼經濟」背後的政治意涵。

美國密西根州大政治所的博士候選人陳方隅就指出，韓國瑜宣傳此次出訪的手法，與國民黨過往強調兩岸之間純屬經濟關係的論述十分相似， 但台灣跟中國之間的經濟關係從來就不只是經濟，「中國並不是一個自由民主的國家，所以他決定你能去哪裡參訪或哪個地區開放給你的行為，從來都不是自由經濟的範疇。 」陳方隅認為，

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核稿編輯：羊正鈺