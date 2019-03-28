《烏托邦工具箱》專訪齊柏林：美國觀眾覺得《看見台灣》是看見自己，這讓我非常感動

文：朱麗安・史迪格勒（Juliane Stiegele）、戴嘉明彙編

鼓舞：訪談齊柏林

齊柏林，1998年擔任專業攝影師，1990年服務公職成為空中攝影師，記錄台灣各項重大工程的新建過程。他於工作之餘熱情致力為台灣土地環境留下珍貴的空中攝影紀錄，從事空中攝影逾二十年，空中攝影飛行時數2000小時，累積超過40萬張空拍照片，出版多本空拍攝影集。2009年莫拉克風災重創台灣山河，齊柏林毅然決定放棄公職，投身空拍台灣電影紀錄片創作之路。經過一年籌備、三年飛行拍攝及一年的後期製作，齊柏林為台灣首部空拍電影紀錄片導演、攝影的看見台灣於2013年11月上映，引起廣大迴響，不僅獲得金馬獎最佳紀錄片的殊榮，也為台灣影史紀錄片票房與上映寫下新頁。

問：當初為什麼想拍《看見台灣》這部影片？

一開始想把台灣最醜陋、最受傷的部分給觀眾看，我想要給觀眾一種當頭棒喝的感覺。但是，當我初剪的片子出來的時候，給了很多人看，大家都承受不了。我最主要的就是要傳遞一個我所看見的台灣，如果說大家因為這樣的關係、這樣的類型排斥去看它的話，反而我想要傳遞的訊息就沒有辦法傳遞出去了，所以這部作品後來做了很大的修改調整，折衷成為現在這個樣子。我雖然很想表現我的創作，但是我覺得能夠讓觀眾願意來看我的紀錄片，才是最大的一個因素，所以後來我接受了建議，讓台灣的美麗先呈現出來，讓大家覺得生在這土地上是個驕傲，那當然後來看到很多不管天然災害或人為破壞，給大家一種刺激，然後希望大家可以自己反省。

問：你認為電影上映之後，對於台灣社會的影響是什麼？

當時的影響非常大，因為這部紀錄片讓環保與內政兩個首長都離職了。電影上映了以後到現在為止三年的時間，我們在全世界就幾乎都跑了一遍，包括中南美洲。然而《看見台灣》這部片子講的是台灣，為什麼世界各國的邀請這麼多？後來我發覺到，這是一部沒有語言隔閡的影片。雖然它沒有語言的隔閡，可是你可能很難相信，我們本來只有中英對照的字幕，後來出了日語的版本、西班牙語的版本，還有德語的版本。

問：政府後來有因為電影的影響而有什麼具體作為嗎？

當時的行政院長下台以後，大家感覺好像當時承諾的一些事情又停下來了，院長根據我們電影裡面所有呈現的議題想要去改變，但是，我後來非常清楚地知道，環境議題其實就是政治議題，因為它牽扯到許多不同領域的人、族群、他們的生活、他們的經濟、他們的影響力，所以很難做到改變。所以我並不期待政府可以做到什麼事情，但是，這兩年來有時間的話我當然還是會分享這部紀錄片、傳遞環境保護的理念，包括我今天下午兩個都是這樣的行程，到台中、到高雄，在我有限的時間裡，我每到一個地方去的時候，其實每個地方接待我的人，不管是學校社團或是政府機關，都親自告訴我說，我們這部紀錄片給他們太多啟發跟影響。所以後來《看見台灣》變成國小教科書的教材，從去年開始，這兩年到了五月份小朋友上到這個課的時候，有些老師就會請他們寫個卡片或信給我，說他們上了這個課很感動之類的。

很有趣的是，昨天我妹妹的小孩，他老師在他的聯絡簿上問「齊柏林導演和你們有關係嗎？」所以我覺得就是，即便在政府這不太有作為，但我覺得環境保護的意識，還是要深植在我們每個人的心裡面，然後讓我們的孩子能夠很快地了解到，如果他從小時候就接觸到這樣的訊息，我相信他長大後就不會去做破壞環境的事情，然後到那個時候，政府也不需要有什麼作為了。

問：從導演的觀點來看，對於未來、對於環境保護的這個一小步，你覺得一般人可以怎麼去做？

其實很多人看了影片後都很傷心，想說他們能為台灣做什麼事情，我覺得這個環保的觀念是全面性的，不管你是在環境保護的任何領域裡面。我個人常鼓勵他們，其實從我們自身做起，我覺得我們在台北市有一件做得非常好的事情，但是出了台北盆地以後大家就沒辦法做到，是什麼？垃圾問題，我們在台北，從前面幾任市長告訴我們要做垃圾分類，後來垃圾袋隨袋徵收，台北市基本上是比較乾淨的，可是當你出了台北市到鄉下地方去，其實這方面就做得非常非常不理想，我們小時候對鄉下的印象是純樸的、乾淨的，可是你現在離開台北市到鄉下地方到海邊，都是滿地的垃圾！這東西就是你對要不要保護我們自己的土地、保護地球有很大的關係。

所以我覺得傳遞環保的觀念跟環保的教育是最重要的，因為你看，我們以前也不知道要做垃圾分類，當垃圾造成我們生活周遭的危害以後，政府開始告訴我們，用不同的方式、手段，讓我們要做到這點，現在我們做垃圾分類已經是習以為常，反而是我這段時間出國到很多先進的國家去，他們不僅沒有垃圾分類，而且都是使用那種一次性的保麗龍，使用時我自己都會覺得不好意思。我們去很多國際的影展，他們給我一杯熱咖啡或給我一個餐具都是保麗龍的，我都不敢用，所以我覺得怎麼樣從自身做起，這真的就是要從提升我們愛護地球、愛護環境的觀念做起，當你有這個意識的時候，其實你就很自然的會去做改變，例如你亂丟垃圾，你就會覺得不好意思，或是你車子排氣不標準的時候，你會想要去改善之類的。

我有一個印象非常深刻就是，我在休斯頓影展的時候，我們的片子被選為閉幕片，映後有Q&A，其實那場的觀眾裡大概華人的觀眾和美國人的觀眾一半一半，第一個問問題的是一個美國的觀眾，他就紅著眼眶跟我說，他都不知道他過去的生活習慣，有那麼多是傷害環境的行為，他覺得《看見台灣》是看見自己，他的話語那時候讓我非常感動。

問：華人與美國人的差異何在？

華人當然就比較不會表達自己的想法，不過那位美國觀眾的回答，讓我覺得其實有點小小驕傲，因為這樣的訊息可以傳遞到那個地方去。

問：我也是非常同意，其實這個電影帶給大家最大貢獻的地方，就是在結束的時候，讓大家對環境意識有一種認知。

其實我自己是在看到台灣的環境遭到傷害的時候，引發來拍這部紀錄片的動機。因為我並不是一個電影創作、製片創作人，我原本是一個公務員，一個上班族，空中攝影是我的志願、志向，我拍了很多年，也出版了很多書，我看到環境被破壞的時候，心裡很焦慮，尤其是我們自己的國家、自己的土地，我會想告訴我們的同胞，可是大家都很冷漠，大家都覺得環境破壞跟他自己是沒有關係的。

問：你做了這麼棒的一件事情，身為一位藝術家，想要問你的是，藝術家在社會中的定位、藝術家的勇氣，你又是如何用藝術家的能力去參與、推動？

我其實對於藝術家的這個「家」的認定，覺得那是非常崇高的一個位階，所以我不敢說自己是一個藝術家，我認為只是個創作者。但我覺得無論從事什麼樣的工作，只要在自己擅長的領域裡面能夠發揮，都是有貢獻的。我有時候去大學裡面演講，我都跟他們講說，我從小就是不會念書的小孩子，而且是個很沒有信心的人，求學的過程中因為功課很不好，分發到壞班，國中就被學校放棄了。後來我是從攝影找到我的興趣、找到成就感，然後找到一個可以發揮志向的地方。「abandon」是我學會的第一個英文單字，因為我從小就被台灣的教育制度放棄了，所以我就鼓勵很多孩子、大學生，今天大家都可以得到這麼好的教育環境跟資源，我可以拍一部紀錄片影響大家，那你們一定可以做得比我更好！我是這樣鼓勵孩子。

我非常高興我可以用攝影的方式，不管是拍照片、或是拍紀錄片，然後提醒台灣的人，要很關心我們自己生活的土地環境，這是到目前為止我覺得自己做對了的一件事情。大部分從事藝術創作的人，在作品的呈現，不管各類型的作品呈現，都想呈現他的美感，但是攝影卻是一個非常寫實的，尤其即時攝影，它是一個沒有辦法欺騙你眼睛的一個創作，所以當我把台灣的美麗跟台灣的傷痕都呈現出來的時候，其實影像會形成一個非常強烈的意向衝擊，此時觀眾會產生非常強烈的視覺震撼與心理撞擊，當這個撞擊產生的時候，其實你愛護環境的心就油然而生了。

問：你這麼有創意，可是在整個教育系統裡卻沒有被發現，你是自己摸索出來的，教育系統竟然無法培養出你這樣的人，但在德國好像也是這樣。

我在日本的一個影展，我記得是大阪影展，影展主席就跟我說了一句話，他說他覺得電影圈的領域裡，需要更多不是學電影的人加入！等於他看到了我的一些創意。

問：因為本來就是很多領域需要不同背景的人才有更開放的思考，不然有那個背景就受限了，就只會想同樣的事情，我其實也很同意，我們現在北藝大新媒體藝術學系在收學生時，我們是科技跟藝術，其實也都是不同背景的，事實上我更想收到的，都不是這兩個背景的，因為我覺得那樣才有辦法有不同的思考。

看過你的自傳，想詢問你成為藝術家的契機在哪？朱麗安看到你拍的照片，其實她認定你是藝術家，所以想問為什麼要成為這樣的藝術家或是工作的職位，是因為政府工作錢多事少離家近嗎？還是說你有另外的一些潛在的想法？

我覺得攝影這個好像是天分，在我念高中的時候我就打工賺錢去買照相機。我一直很羨慕會彈琴、會畫畫、會拉小提琴的人，可是我們小時候家裡就沒有這種環境可以學習，後來就是忽然發現「拍照」是一個可以進入藝術領域的比較容易的門檻。所以我其實也沒有跟老師上過課，我在想要從事攝影領域的時候，都是自己買書來看，以前有像「藝術家出版社」之類的，常出版包括德文翻譯的攝影工具書，我是看書自學的。所以我覺得好像有種與生俱來的本能，然後我在高中和讀二專的時候，就編校刊、編畢業紀念冊。步入社會時，因有攝影領域的專長，於是就當職業的攝影師了。

之所以去當公務員確實是因為穩定及父母親的期望，他們希望我有穩定的收入。其實我在民間的待遇比當公務員好，但比較不是那麼穩定。後來我去當公務員的時候，單位賦予我一個記錄國家公共工程的新建過程任務，對我而言是駕輕就熟的。雖然那時在國道新建工程局工作，但我常支援政府的拍攝，例如華航空難或是油輪外海失火也會被叫去拍，甚至總統、院長的活動，有時候也會找我去支援，當時這些工作對我來講都是一個只需要付出百分之五十的工作能力就可以做到的事情。所以，攝影這個工作，是讓我找到人生自信非常重要的一個契機。

Photo Credit: 齊柏林攝影／國立臺北藝術大學、遠流出版提供 聖稜線雪山、大霸尖山雪景

問：為什麼要辭掉工作成立自己的公司？

因為在台灣的政府部門裡，有公務員服務法的限制，那時我的工作年資已經二十三年了，但還要三年才可以退休，要拍《看見台灣》必須有資金來源，而這會跟我的公務員身分與服務法產生衝突和牴觸。當時我有非常強烈的使命感，因為大部分的人對於我們的環境遭受到破壞是漠不關心的，我非常強烈的想要提醒大家，真的是不能再等了，一定要重視台灣環境惡化的現象，所以我很急切的想要拍《看見台灣》這部片子。但是我想做這件事情，就必須辭去工作才能符合政府公務員服務法的規定。而我並不是那麼勇敢的就辭職，我當時試圖想要得到政府的支持，讓我留職停薪來做這件事，但詢問了主管機關，通通都不行，公務員不能有資金收入來創作。

當時我比較擔心的是，我年紀也快五十歲了，體能在衰退，眼睛老花也越來越嚴重，這對我要拍片是一個很大的危機！而我更擔心的是，我的意志力會消失。所以我大概經過了一整年的猶豫、考慮，就決定辭職讓自己沒有退路來做這件事情。因為我是家裡唯一的經濟來源，所以當時我覺得這項決定對我而言是一個很大的賭注，其實現在想起來還是有點想哭，那時被潑冷水、挫折實在太多了。當時我一直覺得我做的是一件好的事情，應該可以得到很多人的支持，但實際上我去尋找拍攝經費贊助的時候，卻是非常困難的！因為我後來發覺，有能力支持拍片的企業家，也可能是傷害環境的一些產業。

所以剛剛說到所謂「藝術家」，我曾經被一個企業家當面說，你們這些從事藝術創作的人，只會伸手跟人家要錢，不會自己去賺錢，這對我來講是一個極大的羞辱。當時是非常的洩氣，但後來想一想，其實他說的也許沒有錯。畢竟因為這是一個講環境保護的片子，所以後來我們還是得到了幾個關心這個領域的基金會，給了我們一些重要的支持。如果當初我還是繼續留在政府部門等待我的退休金的話，我想我這輩子一直會有遺憾，因為想做的事情沒有去做。我以後可能會跟我孫子說，爺爺以前想拍一部紀錄片，可是因為什麼什麼原因沒辦法拍……，就會終身遺憾了。

問：我們剛剛主要是在談藝術比較挫折的部分，其實人生面對挫折的時候，還是必須勇往直前，你在面對挫折時看起來都能夠走出去，想請問你的動力來源，如何可以有勇氣的繼續去面對挑戰？你的方法可能有助於其他也陷在低潮的藝術家們。

其實我大概有兩個因素，第一個是我個人個性的問題，我是一個神經比較大條，沒有遠慮沒有近憂的人。我當時要離開公職的時候，個人存款大概就是台幣十萬塊左右，我覺得一件好的事會得到大家的祝福，所以就這樣離開了，當時我的兒子問我說：「爸爸你有錢讓我讀大學嗎？」每一次當我面臨挫折的時候，通常我是睡個覺起來第二天會重新開始的那種個性。第二個很重要的因素就是，我成立了公司以後，有一個非常支持我的團隊，所謂團隊其實就是幾個很重要的人，就是我們的同事，因為我沒有退路了，其實我們拍這個片子都是門外漢加入的，有句話說「船到橋頭自然直」，我後面的這幾位同事，某種程度來講也是一直把我往前推，所以我不能退後、不能失敗。因為那時候我們借了很多錢，我們當然沒有辦法預期這個片子帶來的成果，但是當時必須抱著一定要完成的信念，最後這個片子雖然得到一些經費支持，但在支應上還是不夠的，最後只能去拜託銀行借錢給我們，這些銀行開出來的利息條件並不好，但是當《看見台灣》票房成功後，他們都很高興地宣傳他們參與幫助了這部影片。

問：所以銀行有對你們比較好嗎？

當我們決定要購買新辦公室之後，銀行讓我們有較多的貸款，利率也低很多。之前辦公室是租的，那是一個家庭格局的，因為同事變多了坐不下。其實我們找辦公室找了一段時間，本來要去租廠辦，因為我比較希望攝影設備進出方便，而廠辦的租金也便宜很多。

問：對於十五歲的中學生，你會給他們什麼鼓勵的話，會給他們什麼樣的建議？

從我自己的成長過程來說，學校以前是用資質來做區分，所以我很早就被放棄了，但現在我覺得台灣的教育已經改變了，跟我們那時候不一樣，現在反而是以鼓勵來替代壓力，我覺得現在的小朋友們，其實不必很心急的為了要達成老師或父母對你的期望，然後就對自己沒信心。我自己從小就是一個沒有自信的人，我覺得現在要給十五歲的孩子們的就是自信心，不管是在任何他喜歡的專長領域裡面，還是要讓孩子們自己知道，他要讓自己在熟悉有把握的環境裡，找到他的自信。

我跟我兒子的關係，就類似你剛剛講的，家長跟孩子之間有觀念上的差異，我兒子在唸國中的時候就告訴我說「爸爸，以後我要唸中文系」，就我這種已經在職場上有工作經驗的人，會有一種唸中文系沒出路的觀念，那時我兒子很挫折。但是隔了一天，我覺得前一天對他講的話太嚴厲了，沒有支持他的想法。其實我以前也沒有很好，但我從攝影找到自信，於是我告訴他，如果你真的想要讀中文，就去唸吧，態度轉為支持與鼓勵。後來他考到台大中文系，在他的領域裡面就很強了，現在當老師表現得很好。

問：你覺得在世界上還有哪個問題是有待被解決的？你認為最大的議題是什麼？

這當然就是最近川普說的，他不承認巴黎的氣候協定，其實我們去過美國就知道，那真的是個最不環保的國家，享用了全世界的資源，但是他們卻不願意為世界的環境來盡一份心力，因為由儉入奢易，由奢入儉難。其實全世界有非常多的貧窮的國家跟地區的人，的確你要他們去對這個氣候變遷的議題、對環境保護的議題做一些努力，說真的是有點困難，他們吃都吃不飽了，怎麼會在意氣候變遷？但是就一些富強的國家，我覺得他們應該要善盡國際上的一個責任。像氣候升溫的這個議題，大國當然沒有感覺，可是當北極南極的冰溶化以後，南太平洋的島國就被淹沒了，他們也沒有做壞事情，可是因為整個地球的氣候型態改變，他們反而成了受害者。當然那講的是比較大的，我自己對台灣的深刻感受就是，當你侵害了大自然的環境，自然界有一天也會反撲，它會連本帶利地討回來，所以最後受傷受害的還是我們自己。

問：這本書就叫《烏托邦工具箱》，工具其實是個抽象的概念，像電影的「拍攝」就是個工具，在未來，你覺得「工具」這件事情是什麼？因為烏托邦是理想國，我們如何可以藉由一些行動，就像你拍片這樣，藉由一些什麼事情，可以共同來達到一個比較理想的境界？

其實我現在正在進行《看見台灣》的續集，拍攝的範圍就擴大到台灣周邊的地區、國家，當然台灣人會以台灣為核心，但是環境的議題是沒有國界的，譬如大陸的霧霾影響到我們、日本輻射海洋裡的魚也會流到台灣，所以我下部紀錄片就希望透過台灣的角度來看到我們跟鄰居的那些環境議題的關聯。如果是回應這個問題的話，其實下一部片子就是我的工具，我用我的工具除了讓台灣認識別的國家以外，也希望讓別的國家了解到，他們怎麼樣影響到台灣。所以，我身為一個台灣人，很希望能夠在國際社會裡面發揮到台灣的影響力。當朱麗安今天的採訪變成她的一本新作品的時候，其實她就是我的一個工具了。

問：問個比較詩意的問題，你的電影都是由上往下拍，那你對於「雲」的看法是什麼？

我們在飛行的過程中，最怕的就是「雲」，因為雲就代表有氣流產生，當直升機飛到有雲的地方，通常氣流會非常的亂，所以在飛行看到雲的時候，都會盡量離它遠一點，我可以透過鏡頭捕捉它，但不會去靠近它，雲對直升機目視飛行來說是危險的。我在飛行的時候，當然穿雲可以創造一個在影片上非常視覺的效果，讓你身歷其境的。但是你很怕雲的背後會有一座山，所以它非常危險。我們在拍攝的時候，直升機上沒有導航儀器，都是目視飛行，所以即便是要透過鏡頭去穿越雲的時候，也都只能在雲的邊緣一點點，這個時候我就會很享受自己像飛鳥一樣，甚至會把手伸出去想要摸摸雲，但其實是濕濕的水氣，但是雲確實是在畫面裡面，非常好看的一個元素。

現在正在籌備《看見台灣》的續集，我們希望在2018年底能發表。《島嶼奏鳴曲：齊柏林空中攝影集》這本書有個特別的地方，就是我們每個篇章都有個QR Code，用手機掃會有音樂出來，你可以聽音樂看這本書，每個篇章都有。

相關書摘 ▶《烏托邦工具箱》：反抗的新美學——公民不服從的型態

書籍介紹

本文摘錄自《烏托邦工具箱》，國立臺北藝術大學、遠流合作出版

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作者：朱麗安・史迪格勒（Juliane Stiegele）、戴嘉明彙編

譯者：賴雅靜

烏托邦工具箱，是對於未來工作的一種基本創造力的激勵。中文版的問世，是因應台灣以及全球在劇烈的時代變遷下，對當前社會的重要貢獻論述。本書聚焦在最珍貴的人力資源——創造力，為我們的共同生活設計未來。這本書是為無論在哪裡工作或生活在哪個社會中的所有人準備的，為加入台灣觀點，原書其中有關歐洲內容的一小部分將替換成與台灣相關的內容，如近年執行社會設計相關的最新成果。本書想傳達的是一種面向未來的態度，不僅將歐洲案例介紹給亞洲社會，同時也把台灣的觀點立場，增列到書中產生對話關係。

這是一本能在日常生活中發揮作用的操作說明書，書裡包含了文字論述、影像、談話、名言佳文的摘錄與「Do-it-yourself」活動紀錄等，以創造力貫穿全書，收錄了藝術、科學、經濟、教育……等領域的文章；另外，書中穿插出現的空白頁面，提供讀者實踐的空間，讀者可以發揮創意，構思、塑造未來。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航