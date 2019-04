瑞典孩子的獨立不是天生，而是學習而來的

文:謝夙霓

門鈴叮咚叮咚響起,孩子興奮地打開門。每隔一陣子,門外頭會來幾個年紀相仿或是大些的孩子,可能是復活節和萬聖節來要糖果,也有的是隔壁小學班級旅行來要「瓶裝罐贊助(註)」,也有的是來賣各式各樣東西的。印象中最有意思的是,一個金髮小男孩來尋求「暑假單獨旅行現金贊助」。

註釋:在瑞典商店販售的瓶裝罐為了鼓勵資源回收再利用,多數瓶裝罐內含1-2克朗的回收費,可拿著收集到的瓶罐到鄰近超市或資源回收場兌換現金。

對於這樣7到10多歲孩子願意走出家庭保護的人生勇氣,社區裡的各戶家長多數是給予正面支持,當然家長也得告訴孩子「要有被拒絕的心理準備」。而我那屆臨8歲的小兒,自從看見某位小哥哥看似輕鬆地說服大人掏錢贊助的那刻起,早已掰著手指頭殷殷期盼了2年,想著哪一天也可以做這件看似很酷的事──掙到人生第一筆錢,擺脫媽媽的這個不准、那個不行。

大約在10月初,家裡寄來了兩份不同玩具公司的耶誕商品郵購型錄,我隨手放進資源回收籃裡。

紙上寫著:「若孩子成功推銷出一項東西,即可挑選該公司的兩份免費禮品。」意思是,玩具公司會依推銷出去的金額幫孩子累計點數,孩子可以用這些點數兌換玩具或者折抵現金;同時,該公司也會將部分利潤捐贈出去給需要幫助的孩童。

我兒興趣濃厚地撿回來翻閱著,我就跟他大致解釋一下遊戲規則。其實這兩份並不只是郵購型錄,而是讓孩子去推銷耶誕禮物的型錄。

之後的一週裡,剛好有兩位孩子來按過門鈴,問道「Hej hej, Vill ni köpa julklappar?」(你好,你們需要購買耶誕禮物嗎?)我看著兒子期待又怕受傷害的小臉,問他:「你想試試看去和鄰居按門鈴推銷耶誕禮物嗎?」我得早點提醒他,因為這項郵購活動必須在11月前上網填表,讓玩具公司趕在耶誕前寄送出所有商品,孩子們才能挨家挨戶發送,讓訂購的人在耶誕節前拿到禮物。

後來,我兒子決定接下這份任務。我們倆在他出去敲敲門前,好好討論了一下怎樣賣比較容易推銷成功。

第一,要先在兩家的商品目錄中選出一份。

第二,130多種商品他可以先挑選出10樣比較實用的進行推薦。例如瑞典家家戶戶都會用得到的家庭版年曆、孩子間很熱門的刮畫本,一一做好標記。

裹足不敢前進的兩個人,後來還想了一個辦法:有天家裡聚會來很多叔叔阿姨,基本上都是他們熟到不能再熟的長輩,就先對他們推銷,當作出門實戰前的練習。

阿姨們非常配合也問得很仔細,像是「刮畫是怎樣操作?」、「適合幾歲小孩?」、「年曆有幾種款式可以挑選?」、「同樣是百合花氣味的香氛,價格為何不同?」縱使少了在寒風中出門面對不是很熟悉的人的尷尬,但五花八門的問題,也足以讓他頻頻露出求救的眼神,不時等待媽媽上場救援,或者乾脆轉身跑掉。這時我只能故作鎮定地說「賺錢不是那麼簡單喔,想想怎樣回答客人的問題吧!」,最終我適時推了一把,結束第一回合訂單。

接著我幫忙上網填寫訂單,計算玩具點數。在按下確認前,兩人覺得可以換的玩具等級有點低,下定決心再做一單補足點數換兩把雷射槍裝備。接著後續上網訂購、收貨、填寫收錢小字條工作得由家長幫忙完成,他們則必須將幾位叔叔阿姨訂購的耶誕商品送到家,並把款項收回來。

耶誕節前,兒子約了鄰居哥哥Morris過來家裡玩雷射槍,我看著兩個小男孩把家裡搞得像野生叢林戰場,射下最後一發子彈,對手的盾牌響起「Game Over」,遊戲宣告結束。

Morris媽媽看他們玩得這麼興奮,問我兒子這麼好玩的玩具在哪買的?他得意地說「這是賣東西換來的」,還轉頭順道問Morris:「明年要不要一起出門推銷耶誕商品?」這是他人生第一個自己賺到的玩具,除了樂趣外還多了點說不出的驕傲。

大家在幾歲時賺到第一筆錢,買第一個玩具?或者換句話說,從何時開始知道,原來我們可以推銷自己的想法?過往我們一定都曾擁有很多夢想的小花,但記憶中這些也總還沒冒芽就被當作雜草拔除了,理由是「你年紀太小」「這想法不切實際」,或是「什麼都不重要,只要好好讀書就好」。

直到我成為母親,我也才漸漸明白教養路上,除了給魚給釣竿,還有一種引導孩子走出保護傘闖蕩自己江湖的選擇。

What Other People Think…

Kids are encouraged to become independent individuals. Sweden is, perhaps surprisingly to some, a highly individualistic country. This is mirrored in common Swedish expressions such as "A good man takes care of himself" ("En bra karl reder sig själv") and "Alone is strong" ("Ensam är stark").

— A Swedish father of two