不考慮「市場競爭」的地方創生，就只是文青之論

很多關於地方創生的論述都有一個要旨，那就是：「地方是有情懷的，如果只從產業發展、創造工作機會的角度來談地方創生，那就會讓家鄉淪為商品，反而消滅了地方。」

我不以為然。先說個故事吧。

有一次我和中央官員、民代，去南投考察台灣地創的範例。一行人跑到車站改建的竹青庭裡頭，大談理想願景，我有點坐不住，一個人溜到樓下。

那時日正當中，原本是候車廳的廣場裡，老人家三五成群，正用撲克牌玩著我也不懂的牌戲。當然，是有賭錢的，一局輸贏動輒幾百上千。

樓下是土氣的老人家，汗涔涔地在賭博求爽快；樓上是光鮮精緻的精緻食堂，大家吹著冷氣談理想。請問，誰更能代表地方性？如果可以選擇的話，你覺得老人家想不想吹吹冷氣？

我不是要抨擊樓上的官員民代不食人間煙火，那都是些我敬重的前輩長官；也不是要頌揚老人家們有多在地，快意輸贏的風情多麼值得捍衛。

我說這個故事是要說明：不要神聖化地方性；不要拿情懷把地方性給拱上神壇，反而逼得大家只好懷舊給你看；不要打著捍衛地方性、珍惜多元差異的旗號，叫別人滿足你對地方性的意淫。

「地方性」不會逝去也不會消滅，他只會一直變化

有些人念茲在茲，怕外地人買走地方的資產，把地方「縉紳化」（聽起來多麼駭人）。但也沒誰逼地主要賤賣，是有人覺得這些資產可以利用得更好，開出的價格地主願意接受，你情我願才成交的。銀貨兩訖，旁人喊什麼屈？

有些人憂心忡忡，覺得那些留在當地的人，會從此犧牲了「保持原本生活方式的權利」（所謂的「生活權」）。但地方上生活的人們，可不是文青觀光客，對街多開了間小七、年輕人開店賣竹器、街道變新變漂亮，誰有那個閒情跟你抱怨？

就算真有那麼些文青大爺，覺得今不如昔，覺得觀光客不懂真正的地方性。請問我們大家要付出多少代價來節制發展，以滿足他（以及作者）對地方性的緬懷之情？

有些人擔心地方性會就此消滅，我倒認為是刻舟求劍、自尋煩惱：地方性是流動變化的，是先來後到、古往今來的人們，在生活中博弈、互動出來的。如果只想著引用段義孚「空間與地方」理論來主張一種對地方的靜態想像，反對經濟發展和社會變遷。這種狗尾續貂，段義孚知道了怕是要吐血。

有些人只盯著那些可能逝去的，說這叫地方性的消滅。怎麼就沒看到地方性生生不息，早就在別的地方，長成另一個樣子了呢？地方性沒有那麼脆弱，脆弱的是對地方一廂情願的認知，終將在不斷變遷的現實中瓦解、徒呼負負。然而，不過是自尋煩惱。

對於地方創生，我只擔心官員夾雜了太多「地方應如是」的一廂情願，並且用由上而下的資源分配、法規禁令來落實這些遐想，最後搞得文青巴巴、「感覺很地方」，卻誰也不樂意。至於真正的地方性，它自己會照顧自己，不用我們搭個神壇來供著它。

Photo Credit: 中央社

官員犯下的錯誤，就是以為有這些「東西」就能發展出生態

經濟發展的本質是什麼呢？別把它想成某些外生的、別人強加到地方的東西。

經濟發展的本質，是各式各樣的人，不論本地外來，為了改善自己的生活，就著手邊已有的資源（比方北投就是有溫泉），屈從於種種現實中的限制（比方台中就是沒有溫泉），彼此博弈、合作、競爭、分工，匯聚出來的。

經濟發展，就是地方性。什麼值得延續，什麼不妨斷裂，人們會透過市場告訴你。你眼中認為不堪的現實，是奠基於人們各自的理想，包括所謂的宜蘭「農地亂象」，而其實我並不覺得那是什麼亂象，它本來可以好好發展，是有人執意不許，說農地應該農用、土地不該炒作，才把事情弄擰了。

跟政府搞新創生態系的錯誤如出一轍。政府看到矽谷的新創生態系裡頭，有育成中心、有加速器。於是就花錢在高校建置育成中心，認為這樣就能支撐新創生態系。

結果呢？是養出一堆靠補助、辦活動請款的單位，裡頭一堆沒有創業經驗的教授，對創業者夸夸其詞、指指點點。更養出一堆萬年新創，窩在這些育成中心裡，辦活動、談理念、參加比賽、請領補助，卻不曾也不能面對市場競爭。

這些政府官員犯下的錯誤是，誤以為有這些東西，就能發展出生態。錯了，矽谷長成那個樣子，是一層層累積出來的。是資金找不到去處有了風投，風投要加強風險管控，才有發展出輔導機制。是團隊有股權管理、法遵諮詢需求，種種專業自然進場。不是依樣畫葫蘆搞頂層設計，就會長出紮實的新創生態系。

更有甚者，這些政府補助出來的「支撐體系」，還會壓縮正常產業的發展空間。公家的育成中心免費還倒貼，創業者幹嘛去跟民間育成中心談股權分配？於是資源誤置，於是大夥和樂融融吃政府軟飯。

Photo Credit: 中央社

這些政策資源，我希望是從需求端挹注，而不是從供給端挹注。讓地創相關的事業體系爭取的是消費者的滿意，而不是跟官員說故事；讓支撐體系有動機去滿足事業體系和消費者的需求，而不是追逐官員的認可；讓地創成果有人們的消費力作後盾，而不只靠政府撥款。

這樣一來，長出來的才是真的工作機會，培養的才是真實的競爭力，就算政府不再挹注，也不至於東倒西歪。

人們不用考量成本，出一張嘴、拍腦袋設想地方需要什麼的時候，這些說出來的需求是一回事；但回到個人具體的經濟決策，手邊有十萬塊要花在哪裡、一天24小時要用在什麼地方，用行動表現出來的需求，又是另一回事。

本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航