【圖輯】羅馬尼亞媽媽：脫歐正在摧毀英國，我只能帶著孩子回老家

三月份歐洲最重大的政治事件，恐怕就屬英國脫歐。原定於3月29日要離開歐盟的英國，因國會數度否決首相梅伊（Theresa May）提出的脫歐方案，讓梅伊不得不向歐盟提出延長申請。最終歐盟有條件同意英國脫歐時序延後，但只順延兩週至4月12日，屆時若再不通過脫歐方案，英國將會於5月22日喪失歐盟會籍。

當這群政客在玩文字遊戲、利益始終喬不攏時，到底英國社會是什麼情景？影響最大的莫過於藉歐盟管道進入英國的移民，這些移民又會如何？

31歲的瑪麗亞（Maria）及37歲的丈夫艾迪（Adi）、兩個女兒｜Photo Credit: Reuters/達志影像

回到這場政治僵局出現的2016年，在脫歐公投結束後不久，瑪麗亞在一間醫院看診，結果一位英國老婦對她說：「妳是外國人，妳該回去妳的家鄉羅馬尼亞，這沒有讓妳留下來的位置。」

當時懷孕害喜嚴重的瑪麗亞，對這突如其來的對話感到震驚，因為那是她移居英國10年來，第一次有人針對她的國籍問題出言挑釁。

瑪麗亞平時烹調的羅馬尼亞料理｜Photo Credit: Reuters/達志影像

自從脫歐公投以來，支持脫歐者就希望政府能加強控制移民，瑪麗亞也說，社會上對他們這些其他歐盟國家公民的敵意就浮出檯面。瑪麗亞準備在今（2019）年與她丈夫和兩個孩子一起離開英國，因為她厭倦面對英國的仇外心理，以及倫敦不斷升高的生活開銷。

「脫歐公投後，我們都明顯感受到變化，實在不想繼續待在這裡。」瑪麗亞還說，「我不希望我們的孩子在這種環境中長大。」她擔心孩子在學校會被欺負，因為去（2018）年她被一名婦人公開喊說是小偷，而當時她與兩個孩子正在公園玩耍，明明什麼也沒做。

雖然脫歐前景目前仍不明朗，但許多歐洲公民已開始搬回自己的老家，離開英國。

瑪麗亞與艾迪在公寓廚房｜Photo Credit: Reuters/達志影像

雖然英國政客還時常很自豪英國的多元化，並且允許居住英國的歐盟公民在脫歐後繼續申請居留，但截至去年6月，有14.5萬名的歐盟會員國公民搬離英國，比前一年同期還增加18％，且搬入人口也減少許多。

許多歐盟移民，尤其是來自波蘭和羅馬尼亞等較貧困的東歐國家，依然感受到英國社會對他們的不歡迎。

這些東歐移民表示，縱使英國失業率達40年新低，但他們還是經常被英國人指控佔據工作機會、薪資被刻意壓低。官方數據顯示，去年英國犯罪率升至歷史新高，這些都是被用來支持英國脫歐的現象。

艾迪與同事正在完成搬家工作｜Photo Credit: Reuters/達志影像

瑪麗亞2008年來到英國，後來遇見了丈夫艾迪，兩人決定結婚並住下來。他們在一間小小的公寓內省吃儉用，隨著兩個女兒日漸長大，生活空間其實已相當壅擠，艾迪在搬家公司上班，已經存到足夠的錢讓他們一家人搬回去羅馬尼亞買間房子。「這實在很難忍受，其中一個孩子哭，另一個就會被吵醒。」

瑪麗亞的兩個孩子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

瑪麗亞說，她原本非常關注脫歐的消息，但觀察到後來，只有無限的困惑。

「我認為英國脫歐是件瘋狂的事，根本不需要這麼做，脫歐正在摧毀這個國家，令人憂心與難過。」瑪麗亞如是說。

「我被這種不安的不確定性影響，讓我的未來也充滿著不確定，現在我只想著回老家去。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

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