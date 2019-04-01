漫遊苗栗苑裡老街，認識藺草的故鄉

文、圖：廖怡雅、藺子團隊

交通部觀光局舉辦的2019經典小鎮漫遊年遴選活動，預計選出全台十大經典小鎮，在第一階段的民眾投票中，苗栗縣苑裡鎮獲得全台最高票，但是相較於瑞芳、北投、大溪、新社、鹿港⋯⋯等多處知名景點，苑裡在觀光客眼裡還是較陌生的。究竟，這個位於苗栗的海線小鎮有什麼樣的魅力？又有哪些值得一遊之處呢？

趁著此機會，筆者向大家介紹苑裡長達300年的藺草編織工藝，並帶大家認識苑裡老街除了美食之外的在地風景。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 努力讓藺草產業復甦的「藺子」團隊。

台灣地方產業的奇蹟──藺草

提到藺草，是苑裡大街小巷人人共有的記憶，它曾經支持了無數的家庭經濟，也增添了當地女性的價值與驕傲。而驕傲的背後，也記載了苑裡人無數的辛酸血淚。如果你向在地人問起藺草，肯定會得到許多意想不到的收穫。

追溯起藺草工藝的起源，大約在雍正五年（西元1727年，距今近三百年），當時有兩位道卡斯族婦女發現大安溪下游的野生藺草，嘗試將其編織成草蓆，作為平常席地而坐的墊子。到了乾隆三十年，更有婦女編織出更細緻的生活用品。爾後漢人還發現藺草有很好的吸濕性與透氣性，紛紛向當地婦女學習，於是藺編的技術漸漸地傳入大甲街、苑裡庄等漢人居住的村落。

到了日治時期，由於日本人也很喜歡藺編的製品，於是委託當地的婦女洪鳶將藺草編織成西方呢帽的造型，外銷到日本及其他國家，當時外銷草帽曾達1,600多萬頂，占當年度台灣外銷出口量的第三名，堪稱台灣地方產業的奇蹟，僅次於出口大宗糖和米呢！

除了草帽之外，還有茄芰仔（茶貨打袋）、手褲（手套）、蒲團（坐墊）、煙盒等；當時的藺編製品更象徵一種身份地位，一般人消費不起。另外，此時的藺編製品不再僅止於過去簡單的技巧，更逐漸加入編花巧思，成了富裕階級之間的送禮的上上品。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 苑裡的藺編婦女早期是家庭的經濟支柱。

在二次大戰期間，因國際航線斷絕，外銷停頓後轉為內銷。從民國三十四年起，苑裡藺草帽蓆產業進入另一個黃金年代，其主要市場由日本擴及到中國各大城市，更成為上海高級旅館中最高級的寢具配件，而草帽也成為當時最時尚的隨身物品之一。民國四十年前後，當時鄒靖女士在當時由蔣宋美齡女士所創辦的婦聯會推動下，爭取全省各中學學生均統一配戴省產的草帽，稱為童軍帽，使帽蓆產業再創榮景。

民國六十年以後（1971），由於塑膠原料的使用及工廠的興起，帽蓆製造業慘遭前所未有的打擊。苑裡地區大多數的婦女為維持生計，放棄藺編選擇進入工廠成為女工，藺草編織在苑裡街頭的景象迅速地消失，曾經的榮景也跟著消失不見。

藺草復甦

經過了二十多年，藺草工藝復興的聲浪才逐漸再起。民國八十幾年，在地有小學開始開設藺草編織課程，也有地方人士籌組文化協會舉辦推廣活動，因而有了傳承的新契機。爾後，農會、各里的社區發展協會和學會等組織，紛紛為復興產業投入許多努力。

「苑裡藺草」重新喚醒了當地人的記憶，吸引許多擁有藺編技藝的婦女們齊聚，重拾藺編的喜悅，藺草也因此漸漸從苑裡推廣到台灣各地，更有年輕人及設計師開始加入，各式的創意藺編產品與新穎設計也開始出現。藺草的自然特性與工藝美感，切合現代人重視環保與生活品質的需求。期許藺草能重回人們的生活當中，開啟一波新的藺編浪潮。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 DIY教學。

苑裡天下路老街

既然談到藺草，就無法忽略曾經因帽蓆而繁榮的「天下路老街」。聽到老街二個字，很多人首先浮現的想法都是：「老街應該很熱鬧吧？」「應該有很多店家可以逛吧？」

然而，天下路老街常被認為不夠長，但這反而才是「老街」原本會有的樣子：老舊的街屋、古樸的帽蓆老店，適合悠閒的走逛或拿起相機沿途紀錄，沒有太多商業的氣息，也沒有大量批發而來的「老街紀念品」。

天下路老街舊稱「苑裡街」，清乾隆年間形成，一直到日本時期都是苑裡的經濟、文化與政治中心，生活機能佳，尤其建國路以北（往慈和宮方向）的這段，是我們現今稱的「舊街」。國民政府來台後，這裡才開始因都市計畫而向外擴展。

老街和藺編產業的關係非常緊密，天下路是發源地，也是曾經的外銷櫥窗，全盛時期有數十家內外銷的帽蓆中大盤商，現在整條路上僅存四家。因塑膠製品興起、工業化、農村人口外移等因素，天下路老街和藺編產業幾乎是同時地沒落。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊

如果想來天下路老街逛逛，除了網友大推的幾家美食之外，還有以下選擇：

念舊古美術

以前「念舊」和隔壁的店面相通，名為「苗栗縣帽蓆產銷合作社」。民國50、60年代，合作社組織穩定、健全了帽蓆市場，商品產銷量大增，但後來因漏稅弊案官司而結束，也導致多家相關公司倒閉。現在承租的夫婦經營古董收藏買賣，裡頭有來自台灣、日本、中國帶回的古物，像是精緻的小型展覽，老闆熱情好客。

苑芳齋佛具花生荖

苑芳齋目前由第三代老闆娘與第四代小老闆經營，超過百年歷史，創辦人糕餅起家，算是苑裡第一間糕餅行，也有賣糖果、冰棒，後來第二代老闆開了佛具行，原本糕餅部分唯一留下的花生荖則一直做到現在，老闆娘將原先的單一口味，開發出黑／白芝麻、椰子等口味。花生荖每年大概從中秋節後做到隔年清明節，過年時會大排長龍，是苑裡人的私房送禮好物。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 佛俱行也是百年糕餅店。

剃頭店

頭家阿良師今年73歲，在天下路經營四十多年的剃頭店，忠實的熟客從年輕剪到老。房子壁面是米糠、大安溪泥土做成的土埆。而店內擺設和現在的美髮店差異頗大，兩個電動按摩座椅面對大鏡子、石子洗手臺、長木椅，以及阿良師精簡的工具，是老派經典。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 阿良師

番仔路

這裡從清代即存在，在日本繪製的苑裡地圖也有記載。「番仔」為日本時代苑裡民眾對日本人的稱呼，番仔路的街尾在當時則是巡查所。番仔路右側是振發帽蓆行，目前是第三代經營，這棟紅磚老房直通後巷，在藺編產業興盛時，曾是百多名員工的振發帽蓆公司。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊

藺子

藺子是由年輕人經營的藺編工作室，現場可以看到許多精緻的藺編作品，跟帽蓆老店相比，多了許多創新產品，如書衣、包袋、手機袋等異材質結合的設計。假日來訪可以看到藝師現場展演，也可預約DIY體驗。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊 零瑯滿目的藺草編織作品。

帽蓆行

天下路上有僅存的四家帽蓆行：見成帽蓆行、謙昌帽蓆行、振發帽蓆行、美田帽蓆行，販售草蓆、草帽等傳統藺編商品。四家帽蓆行歷史悠久，收購的品項不盡相同，非常值得一逛。

Photo Credit: 廖怡雅、藺子團隊

筆者是台南人，大學及研究所在苗栗求學，大學期間曾跟著老師到苑裡做藺草設計專案，也曾在苑裡打過兩個月的工，畢業之後便長住在苑裡，兩年多前甚至在當地創業、結婚。不知不覺，就從台南人，成了苑裡人。工作之餘，當然也踏遍了苑裡各處景點。如果你問我：「哪裡可以拍照？」「哪裡有美食？」「哪裡可以眺望小鎮？」「哪裡可以觀賞夕陽？」這些問題並不難，因為對我來說，這就是小鎮的日常，是我每日生活的一部份。

但每當有人詢問要怎麼「玩苑裡」，我反而猶豫了，如何將自己的生活，以觀光的角度介紹給他人，這無疑是一種挑戰。平常騎機車就可以四處去的地方，要如何介紹給搭火車來遊玩的民眾？

開車來的一家人，反應停車位難尋，想走路去下一個點卻又距離好遠；想搭計程車，因平日需求不大，人一多，車行調度也有困難；想搭公車遊玩的民眾，卻發現每小時只有一班車經過；許多人也許會想透過公共自行車遊玩小鎮，卻發現苑裡缺乏這項設施；海線火車車班不多，往來台中的其他乘車方式卻如此不便⋯⋯

諸如此類的問題，讓民眾要「漫遊」小鎮變得難上加難。身為小鎮居民，雖感到與有榮焉，卻又忍不住擔心，擔心小鎮在做好準備之前，就迎來超出負荷的觀光人潮，在缺乏基礎設施的情況之下，小鎮居民要如何面對這一波不知是好是壞的衝擊？部分居民興奮地期盼觀光人潮帶來的收益，然而，這件事情需要政府更多的關注，如果單純透過行銷吸引人流，少了事前的規劃與建設，苑裡是否可能淪為下一個攤販集散地，少了特色，也少了原有的悠閒自在。

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本文經藺子和眼底城事授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航