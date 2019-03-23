韓國瑜低調會見的「中聯辦」是什麼？黃之鋒：把香港「一國兩制」變「全面管制」

高雄市長韓國瑜昨（22）日起7天出訪香港、澳門、深圳及廈門，22日傍晚，韓國瑜被台灣媒體直擊進入中國中央政府駐港聯絡辦公室（全稱「中華人民共和國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，簡稱「中聯辦」），時代力量、香港民主派人士等都認為此舉踩了台灣主權紅線，幾乎是接受中國對台灣「一國兩制」的指示，引發軒然大波。

韓國瑜會見中聯辦主任2小時，強調「沒有談到台灣未來」

《ETtoday》報導，韓國瑜22日下午結束在香港會展中心舉辦的高雄市經貿簡介會後，約莫5時30分，韓國瑜車隊轉往西環，下車後不發一語地進入中聯辦，並在晚間7時20分離開中聯辦，逗留了兩個小時。據透露，為務求低調，中聯辦與韓國瑜一行約法三章，連入內會見時，也不得用手機拍照。《中央社》也報導，韓國瑜拜訪中聯辦的行程，出發前並未公布給媒體。

中聯辦晚間發布「王志民會見台灣高雄市長韓國瑜一行」消息，內容指出，「我辦主任王志民在辦內會見台灣高雄市長韓國瑜一行，對其來港參訪交流表示歡迎，並介紹了香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。我辦副主任楊建平及有關部門負責人參加會見。」

《中央社》報導，對此，韓國瑜22日晚間前往維多利亞港搭船遊港結束後，接受媒體詢問會見王志民一事時表示，「我們尊重香港本地政府一切的安排，這是第一點；在高雄選舉講得非常清楚，高雄市的未來只有朋友、沒有敵人，只有道路、沒有圍牆，所有香港政府的安排只要時間允許，都欣然接受。」

他強調說：「歪嘴雞不需要挑米吃，所有來對我們伸出溫暖的手，都當成好朋友，至於香港的內部有什麼不同的看法，是喜歡也好，不喜歡也好，意見不一樣等等，讓香港內部自己去處理，我們完全尊重。」

《新頭殼》報導，韓國瑜今日一早出發前往澳門之前，記者詢問他進入中聯辦談了哪些內容？他說，雙方就是天南地北，過去的工作崗位、人生甘苦談、老婆、孩子、香港跟高雄的未來，什麼都談，但沒有談到台灣的未來這麼敏感的問題。

「中聯辦」是什麼機構？

然而，韓國瑜進入中聯辦的行程，卻引發包括香港民主派人士黃之鋒、時代力量黨團等大力抨擊，中聯辦究竟是什麼樣的機構？

《聯合報》報導，香港的中聯辦前身是新華通訊社香港分社，立於1947年5月，2000年1月18日，新華通訊社香港分社更名為中聯辦，直屬於中國國務院，是中國中央駐港最高機關。中聯辦是中央人民政府駐香港的三大機構之一，其他兩者分別是「外交部駐香港特別行政區特派員公署」和「解放軍駐香港部隊」。

香港民主派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰22日晚間 透過臉書表示，中聯辦就是中共在港代理人。他說「香港的各級選舉、重要的政策落實、甚至政府議會的日常運作，中聯辦均會直接干預，甚至替香港政府作主，是香港最大權力的管治隊伍。」但是，「中聯辦的規模、工作範疇、日常運作屬於國家機密，完全是黑箱作業，香港市民只知道香港最大的政務均由他們操盤，卻從無制衡、監察。」

羅冠聰表示，「自2003年中聯辦高調介入香港事務外，『一國兩制』中的港人治港、高度自治已成泡影，換來的是人權、自由被侵害，落實民主遙遙無期。」並表示，中聯辦是「一國兩制操盤手」。

時代力量則在臉書批評，中聯辦「就是中共在香港的代理人，更是在香港一步步打壓民主、迫害人權、破壞法治、主導愛國教育、抹殺香港認同及生活方式的幕後黑手。」

時代力量：韓國瑜踩了台灣主權紅線

時代力量也在臉書貼文呼籲「進中聯辦已踩主權紅線」，貼文表示「我們非常確信，高雄市長的職權範圍絕對不包括國防外交，韓市長也絕對沒有得到台灣人民的授權，竟擅自跑去跟中聯辦這樣高度敏感的單位進行接觸，韓市長的行為已踩台灣主權紅線。」並要求韓國瑜「公開（與中聯辦的）談話內容」。

曾任律師的民進黨立委蘇巧慧也指出，從法律面來看，韓國瑜的密會行動，可能已經違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》33-1條，蘇巧慧呼籲「韓國瑜必須自己必須向主管機關詳盡說明，主管機關也應該主動進行調查。」

「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關 (構) 、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關 (構) 、團體為任何形式之合作行為。」

《中央社》報導，大陸委員會副主任委員邱垂正上午受訪時表示，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無限制，除非涉及公權力的協商，甚至簽署協議，屬中央政府職權，依法必須獲得授權。不過，邱垂正也提到，高雄市政府事前並未列入造訪中聯辦行程，且昨天也未公開，引起外界諸多猜測，因此，希望高雄市府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮，也讓民眾安心。

而中央研究院社會學研究所副研究員吳介民表示，進中聯辦「就是直接在認可『一國兩制』，認共產黨是他老闆」。

但常在臉書發表政治評論的Yik Lim不這麼認為，他在臉書撰文指出：「天朝對台統戰機制中有個重點，就是城市對接。在這個分工中，上海對接台北市，深圳對接高雄市，是老早就安排的分工體制；其中由於香港的特殊性，加上一國兩制實驗基地的獨特性，香港與深圳會做為同一單位來對接高雄，而香港企業身份，其實也是中資國企很好的掩護。」

黃之鋒：中聯辦讓香港的「一國兩制」變「全面管制」

羅冠聰認為，韓國瑜這次會見中聯辦主任，代表了「中共對韓的高度重視，儼然是宣佈韓市長在中共及兩岸關係中的重要特殊地位。」

曾因發動學運而引發佔中運動（雨傘革命）的「香港眾志」創黨成員黃之鋒也在22日晚間，發表了一封「致韓國瑜市長公開信」，標題表明「迎合中共統戰 台灣終招損失」。

黃之鋒從經濟角度切入表示，「自香港與中國簽署《更緊密經貿關係的安排》（CEPA）後，香港經濟及產業結構已逐步向中國傾斜」，「加快兩地生活融合，增加中國在香港的影響力」但他說，「表面的經濟利益，根本未能實質改善市民生活，反而物價上漲，樓價高企。」

黃之鋒提到，「時至今日，北京對港實施『一國兩制』的方針已易轍為『全面管治權』。中共假港府之手肆無忌憚破壞香港法治，以法律作為政治武器，篡改選舉結果；又制定多項箝制自由的惡法。『一國兩制』已淪為騙局。」

他說，「既然韓市長多番強調『拼經濟』，更應顧及台商權益及人身安全」、「近年國際社會憂慮香港的自由權利日漸收窄，不利投資。」最後，黃之鋒呼籲「今日香港，明日台灣。謹請韓市長拼經濟的同時，不忘以『一國兩制』為鑑，莫縱容中共統戰侵害台灣。」

香港民主派議員連署聲明：中聯辦無權代表香港

「香港眾志」議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠也聯署發表聲明，認為「中聯辦無權代表香港」，韓國瑜此舉等於「對香港市民發出錯誤的信息」。

連署書表示，「根據一國兩制原則和《基本法》（指《中華人民共和國香港特別行政區基本法》），高雄與香港的貿易肯定是香港特區政府的自治範圍，跟中聯辦沒有關係。」連署書更提到，「1997主權移交後，凡有外賓到訪，本於對香港制度的尊重，從沒聽聞會先見特首，再見中聯辦主任的。韓市長這次打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裏，正是為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐。」

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核稿編輯：羊正鈺