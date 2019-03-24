不是韓國瑜拜會中聯辦，而是中共召見韓國瑜

文：澳客

韓國瑜近日到香港、澳門與深圳訪問，先是班機抵達香港時，與香港中聯辦官員在機場會晤，接著更直奔西環，與香港中聯辦主任商談。

香港中聯辦的全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，關於它的定位，香港的網路上已經有許多討論，我不再贅述。我想要說的是，台灣輿論即便對韓國瑜與香港中聯辦的接觸有所警覺，都鮮少能具體說出這次會面的嚴重性。

例如記者訪問韓國瑜與對方談了什麼，他表示：「談得非常融洽⋯⋯融洽就是天南地北阿、個人過去工作崗位、人生甘苦談、老婆孩子，香港與高雄的未來阿。」有人不相信他們只談了這些，要求韓國瑜全盤托出密會的內容，雖然這是出於顧慮國家安全的正當反應，但重點根本不在這裡。

面對中國，不能用一般的原則、概念、規範或程序去理解，必須從醉翁之意去判斷。這次的會面，除了來自香港友人的警告之外，目前看到最貼切的評論，是一篇不具名網友的留言：「不是韓國瑜拜會中聯辦，而是中聯辦召見韓國瑜。」

Photo Credit: 中央社

重點就在這裡，雙方談了什麼根本不重要，而是韓國瑜的晉見，給了中國涉台事務話語權的正當性。我在澳門工作，親眼見到這一點的威力。

台灣經常「港澳」連著講，但無論在經濟、政治和文化上，澳門其實跟香港完全不一樣。然而對中國來說卻有一點是相同的，就是如何抹除特區的概念，盡速把香港和澳門從行政區劃的回歸，落實到民間認同的消融。

這一點，除了大灣區的計畫，把珠海九個城市和香港、澳門融合起來，希望打造繼舊金山和東京之後第三個灣區生活圈（港珠澳大橋的功能就在促成這一概念）之外，也透過許多細微但卻影響深遠的行政手段來實現目的。

例如，除了中小學之外，澳門的大學近年來也開始頻繁舉辦升旗典禮和各種愛國教育，從民間到教育界，也長年推動愛國愛澳的紅色之旅。其中的千人計畫（近年來升級為萬人計畫），指名要求具有港澳身分的學生定期到中國參加各種訪視、學習、觀摩與軍訓活動。

這些由澳門中聯辦指示與補助的活動都有固定配額，在大多數本地同學都不願意參加的情形之下，各級學校單位仍要軟硬兼施的積極動員，以達到上級交辦的政治任務。對於參加升旗或其他紅色活動的人來說，除了少數同學真心愛中國之外，更多是被動員而來的無奈。

因此大家會說：「沒關係啦，反正都只是應付，效果這麼差，沒人當真的。」

我不這麼想。

因為無論是香港或澳門中聯辦，也都知道兩地年輕人的心態和真實反應，所以這些舉動，不能只是從基層執行單位僅是滿足交辦事務──「沒辦法，我們也常這樣做不是嗎？」來解釋而已，我們必須在中聯辦明知道大家都在應付，卻為什麼還是執意要推行來理解。

除了中國在本來既有的愛國教育主旋律之外，放在港澳脈絡下的解釋就是，中共要拿到澳門本地愛國愛澳的話語權。

Photo Credit: 中央社

所以，就算這些在明眼人看來都只是形式上的動員，卻可以呈現出一幅澳門本地熱愛祖國的畫面。你不以為意的被動員，成為他日後納為己用的數據證明：「你看，本澳每年有千人、萬人回到祖國學習，每年有各界人士多少多人不畏風雨出席升旗。這說明了澳門本地多麼歸心似箭、心向祖國。」

這些被動員的人在想什麼重要嗎？一點都不重要，只要出現在現場，成為萬眾一心戲碼裡面的萬眾之一，就足夠中聯辦拿來說嘴澳門的愛國教育多成功。長此以往，這直接產生了對內與對外的兩種影響以及為終極目的而鋪路：對內，任何反對的聲音都被弱化，中聯辦可以直接宣稱代表澳門的主流民意；對外，樹立阻擋外部介入的正當性，「澳門都表現出自己多麼熱愛祖國，所以特區事務不容外人說三道四。」

至於終極目的，當然就是消滅一國兩制。並且，不是中國要取消，而是「澳門各界建請中央一體適用相同國情。」

回到韓國瑜晉見香港中聯辦這件事，我相信香港中聯辦根本不在意跟韓國瑜說了什麼，而是韓國瑜竟然真的應召而來，這簡直樂壞了這些直通北京中南海的大員。而且越是不敏感的談話內容越是合雙方的心意，大家聊聊家人、講講工作、打打嘴砲，這麼輕鬆融洽的畫面，最好全程公開給全世界都知道。

因為，台灣各界誰能質疑「貨出得去、人進得來，高雄（台灣）發大財」呢？

從「哎呀，台灣各界都這麼熱情的來跟我們融洽相處，誰說我們不是一家人呢？」一路惡化到「台灣各界歸心似箭，外人不許說三道四。」無論韓國瑜是無心還是有意配合香港中聯辦演這齣戲，拱手把話語權送給中國，這才是對台灣主權無可挽回的傷害。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：丁肇九