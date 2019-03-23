新竹市議會無異議通過：要求市府刪除一年近4000萬「議員配合款」

全台議員一年可以要求近40億的「議員建議款」（有的縣市稱「議員配合款」），拿來「為民服務」，但也被詬病為議員「綁樁」的工具。新竹市議會昨（22）日召開臨時會，所有黨團都無異議通過提案，要求市府刪減今年度新竹市的議員建議款。

議長1年有8000萬可以用？新竹市議會討論「議員建議款」

《風傳媒》報導，20日，民進黨議員劉康彥則在議會唇槍舌戰時提到，「過去議長1年有8000萬的錢可以用，在這8000萬被林智堅市長收回去，走到制度上運用」，讓新竹市的「議員建議款」成為近期議會焦點。

新竹市議會國民黨團21日對此提出臨時動議，要求市府針對建議款說明清楚。《自由時報》報導，對此，市府主計處長蘇文樹答詢表示，議員建議款並沒有一定的額度或限額，所有建議款都是透過各業務單位，透過政府採購法及公共工程規定簽辦執行。民進黨籍市長林智堅也答覆確實有議員建議款，大多會編在民政處、社會處及工務處，並透過市府預算方式執行。

新竹市議會國民黨籍議長許修睿書面指出，議員建議款正確說法，應是「議員建議事項」，既然是建議事項，議員只有建議權，要不要同意，由市府決定，同意後，也由市府發包施做，從頭到尾議員都不經手，這些在市府網站都有公開資訊。

國民黨、民進黨通通無異議通過：要求市府刪除「議員建議款」

《聯合報》報導，22日，新竹市議會召開臨時會，國民黨市議員陳啟源在審查提案前，先提臨時動議，再度詢問市府主計處有關議員建議款的核銷與預算編列標準。

國民黨議員李國璋說，過去2年，他所建議的事項，沒有任何一個通過，他申請案件市政府不予處理，建議的工程事項完全石沉大海，連基本會勘都不辦，審查機制不明確。

《中國時報》報導，新竹市議會國民黨團書記長張祖琰表示，市議會因議員建議事項，被民進黨議員污名化，國民黨團在經議會正式通過提案，要求市府將2019年編列的「議員建議事項預算」予以追減，作為支應12億墊付款「歸墊轉正」的財源。

時代力量議員林彥甫一直以來推動「議員建議款」落日，也樂見此提案。他在臉書上表示，最後議會處理這項提案，包括時代力量、國民黨、民進黨、和綠黨、無黨籍議員，都無異議通過：要求市府刪除今年預算中的「議員建議款」。但議會「要求市府辦理追減預算」之後，市政府還要再將「追減案」送入議會審議，之後再審議通過，才能正式刪減。

《自由時報》報導，不過新竹市政府表示，今年度的預算早在去年編列並經議會通過，原本就會執行市民所需的水溝通、道路平、路燈亮等公共工程，也會針對學校設備、球場、校舍等需求編列經費改善、補助社團或身障團體。年度經費才開始執行，沒理由辦理追減。

林彥甫則主張，如果今年來不及，接下來市府馬上就要籌編下一年度的預算，市府應該把原本「議員建議款」的款項，編入教育、社福、其他小型工程等款項中，並且建構「市民提案平台」，明訂市民申請提案的辦法，和市府的審議原則。

新竹市議員建議款大多用在哪裡？

「議員建議款」在其他縣市又稱「議員配合款」，早期是省政府讓議員用來支應各地方緊急需要而設置的「小型工程建設經費預算」，全台灣各縣市的「議員配合款」每年總額近40億。通常都是花在選區內國中小、警察局、消防隊等，也有的提供協會、體育會等民間團體，或是或是大樓、社區管理委員會、村里辦公室和宮廟，當然也少不了各種工程包案等。

議員建議款的本意可能是縮短行政流程，讓議員能夠快速「為民服務」，但因為縣市政府審查機制不明確，常被詬病為議員綁樁的工具。

根據新竹市政府主計處，2018年金額前10高的議員建議事項中，有5項是提供給學校，內容包括修繕停車場、看台、購置冷氣等，其次，有3項是給予社區發展協會或里辦公處，也大多是購置冷氣機、飲水機等硬體支出。根據g0v彙整的網站「投票指南」，2017年前金額前10高的議員建議款中，甚至有9項是提供給學校的；2016年，也有9項是提供給學校；2015年則有8項是提供給學校。

《自由時報》報導，有學校校長受訪說，學校財源不足，透過議員協助爭取經費是過去慣例，像樂團樂器、音樂教室設備或是風雨操場及球場整修等，有時會透過議員協助爭取。

不過，也有社區及里長認為，民代為民服務是應該的，但若與議員理念不合，就無法獲得議員的建議款補助，很不公平，且議員建議款恐淪為議員個人的小金庫，可讓議員綁樁或提供特定社區活動，根本是陳規陋習，應打破這種慣例。

根據g0v彙整的網站「投票指南」，2016～2018每年金額前10高的建議事項中，的確兩三間學校如建功國小、西門國小上榜不只一次，獲得高額的建議款。

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​​​​​​核稿編輯：羊正鈺