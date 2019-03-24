- 熱門議題：
- 「男嬌娥：穿越性別疆界的扮裝者們」 、
- 「2020大選前的台灣」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2019/03/24, 社會
【圖解】酒駕不分輕重一律吊扣駕照，會造成什麼問題嗎？
Photo Credit: 律師談吉他
我們想讓你知道的是
每個人對酒駕立法的細節論述都抱有疑問甚至是不滿，但正因如此，酒駕相關法規的訂定才需要謹慎客觀的處理，而非便宜行事的一律使用最重的處罰方式，反而為更大的社會傷害種下因子。
唸給你聽
powered by Cyberon
本次立法院針對酒駕罰則的討論，吵得沸沸揚揚，更有立委因為擔心「罰太重」而遭網友撻伐。究竟這條法規要怎麼修？修法方向又真能解決台灣層出不窮的酒駕問題嗎？
其實，本次協商的一個癥結點，就是在「吊扣駕照」的時間長度，現行法是因酒駕使人受傷吊扣兩年，若僅被查獲則吊扣一年，協商的方向則是希望能無差別的，讓酒駕被抓一率吊扣兩年駕照。
既然現在無論有沒有傷人，酒駕者都會被吊扣駕照，那立委是在爭什麼呢？
在現行的法規中，酒駕人士根據是傷人程度和再犯的情況，會給予不同的處罰，情節越重，罰則越重，這就是法律中「罪責相當」的原則。
如果酒駕和酒駕使人受傷的罰則皆相同，又會造成什麼問題呢？
首先，如果是否傷人的罰則皆相同，執意酒駕的人更有可能肆無忌憚的駕車，因為再嚴的法規也無法根絕喝酒的人開車上路，更無法改變他們「反正有沒有撞到人都罰一樣重」的心理想法，可能反而更無法造成酒駕立法的初衷：降低傷亡。
此外，如果今天的酒駕者屬於弱勢的勞動階級，因吊扣執照一時失去生活工具，也更有可能使之在未來更加鋌而走險，對社會造成更大的危害。
相信你對以上論述，一定仍然抱有滿腹疑問，甚至是不滿。
但正是因為如此，酒駕相關法規的訂定才需要謹慎客觀的處理，用最正確的方式進行預防犯罪，而非便宜行事的一律使用最重的處罰方式，反而為更大的社會傷害種下因子。
我們都希望，有一天酒駕可以不再發生。
延伸閱讀
本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『圖輯』文章 更多『社會』文章 更多『律師談吉他（雷皓明律師）』文章