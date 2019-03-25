【插畫】一樣是兩大黨，台灣跟美國有什麼不一樣？

幹幹貓

民主體制走到最後，常常是兩大政黨在競爭。

不過，在世界上大部分的地方，例如美國，就算選民不關心政治，覺得「兩黨一樣爛」，象驢惡鬥，政治好髒不談政治，不去投票，不管是哪一方執政，都還能保有台灣的主權，也不會有哪個政黨主張美國應該要跟英國、加拿大、還是中國統一。

台灣的狀況就不一樣了。同在這個島上，卻仍有部分的政黨和政治人物，一心一意的想要出賣台灣，只要我們一不小心，可能就要丟了自己的主權，變成別的國家的人。

這就是為什麼住在台灣的我們，一定要加倍的關心政治，因為今天你投票或不投票，影響的，可能就是之後會被叫台灣人，或是中國人。

►國民黨為何能贏？因為他們和長輩說話時比你有耐心

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航