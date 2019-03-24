越南共產黨可以給中國共產黨做個好榜樣

文：鹿谷

台灣人想到共產黨，普遍聯想到中國一黨專政、獨裁的共產黨，從上而下控制選舉，透過「外人」全國政協、「自己人」人民代表大會，為黨的政策護航，營造成有充分接受社會多元聲音。

但事實上，自習近平取消任期制「稱帝」以來，中國在經濟與政治上各層面的管制通通縮緊，日益進化的科技手段來監控人民，讓中國成為全世界最大的科技獨裁國家，並透過網路傳播的手段，讓牆內的中國人民看不到外界消息、中國內部本身經濟的危機，更將獨裁、威權等負面影響輸出到民主國家，試圖干預他國選舉。

當我們發現共產黨往一人集權的方向發展時，越南共產黨的發展卻是逆勢而行。在2016年的12次越南全國黨代表大會，總書記形成兩強對立的情況，親美、改革派的阮晉勇對上親中、保守派的阮富仲，雖然最後阮富仲勝出了，但共產黨總書記不是透過同額選舉，且在選前沒有人知道誰會出線還是首次，更引起西方國家的關注。

其次，是越南的權力並不完全集中在政治局。相較於中國有政治局常委，分別掌握了各大部會，越共的權力可以說是由四頭馬車來分擔，除了越共總書記以外，還有國家主席、政府總理以及國會主席。先前擔任政府總理的阮晉勇，也曾因為執政成績不佳，受到國會大力抨擊，甚至向大眾道歉。也可看出透過差額選舉出的國會已經逐漸強化其自身的問責性，同時向選區人民負責，不再只是表決機器。

此外越共的總書記決定權，也從中央政治局，往上延伸到選出19位政治局委員的中央委員。中央委員會共有兩百人，同樣是透過差額選舉選出，也發生政治局推薦的中央委員名單落選情形，都可以看出中央委員已經逐漸形成其自主性。而阮晉勇之所以會落馬，不單是因為過度親美，而是激烈的改革受到中央委員的不信任，都在在顯示出越南的共產黨已經逐漸為其統治正當性努力，朝向黨內民主的方向前進。

但反觀中國，卻因為習近平一人重回專制路線，習在黨內也越發獨裁，專斷獨行。然而，越南共產黨卻越來越傾聽民眾聲音，調整施政步伐，也與他國有良好的往來。由此看來，按中共如此獨裁下去，離滅亡之路不遠矣。

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