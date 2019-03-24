《搜查瑠公圳》：1960年代女子分屍命案，如何發展出21世紀的IP開發計畫？

文：阿國

電影《搜查瑠公圳》取材真實社會案件，改編自1960年代台灣的首樁女子分屍案「瑠公圳命案」，這樁離奇案件造成台灣社會第一起媒體亂象，引發當年「全民辦案」獵奇現象。電影預計2019年開拍，以探案類型打造台灣版福爾摩斯，並邀請文化娛樂產業的年輕世代，延伸一系列電影週邊產品，展現全方面帶動台灣IP發展的宏大企圖。

電影改編自影響台灣重大的社會案件

《搜查瑠公圳》由曾參與周杰倫《不能說的秘密》電影製作、榮獲金馬獎「最佳視覺效果」及拍攝由陳柏霖、陳意涵主演《愛情無全順》的導演賴俊羽執導。電影改編自瑠公圳命案，1961年2月26日於瑠公圳發現被分屍的女子殘骸，這起驚駭的命案很快成為台灣社會眾所矚目的焦點。囿於當時刑事鑑定技術，警方遲遲無法判定死者身分，偵辦期間49天內，便有多達超過80位嫌犯。迫於破案壓力，警方粗暴辦案，戰爭英雄無辜遭牽連被指為兇手⋯⋯

瑠公圳命案所引發各種媒體與社會亂象，也使賴俊羽動念想拍攝本片，導演觀察到韓國近年有許多根據時代背景改邊的電影如《1987：黎明到來的那天》以及《我只是個計程車司機》等，描述社會在巨大扭動與轉變下的小人物的故事，獲得了商業上的成功，也引發社會討論。賴俊羽認為台灣有很多故事，應該從中取材、向內挖掘。

儘管發生在1960年代，瑠公圳命案的情殺、假新聞、隱私侵犯、搶獨家等種種亂象，現代看來一點也不陌生，至今相關案件仍然不斷發生，賴俊羽表示：「我們所處的網路世代假新聞泛濫、網路霸凌充斥，這些社會現象與當年不謀而合，這也是促成我拍攝電影的動機之一。」

垂直整合文化娛樂產業，翻轉電影前期行銷

IP （Intellectual Property，即智慧財產權、知識產權）指的是改編自小說、遊戲、電影、漫畫等作品版權，再製作成周邊產品例如影集、遊戲、電影等。這個產製過程就被稱為IP化。《搜查瑠公圳》力求全盤垂直整合，為民眾帶來跨媒材的敘事體驗，現正於剝皮寮歷史街區舉辦的特展，提供桌遊、手遊、漫畫、VR、AR、密室逃脫體驗，藉多元娛樂文化產業的開發，觸及不同類型使用者。《搜查瑠公圳》在電影籌備前期，便已經開始發展IP，部分周邊甚至已經推出原型，可以量產進入市場。

而電影則是由小野首度擔任監製－台灣電影新浪潮重要推手、現任台北市文化基金會董事長小野（本名：李遠）－首度出任電影監製一職。小野感慨由於資金的限制，台灣電影類型越來越侷限⋯⋯在看到《搜查瑠公圳》劇本後，小野認為電影結合推理、驚悚、犯罪、歷史題材，開拓台灣類型電影的廣度且具市場潛力，讓他感到特別興奮。導演賴俊羽的執行力讓他印象深刻，將鏡頭轉向1960年代、拍攝震撼當時台灣社會的歷史事件的企圖心也讓小野稱許，他笑稱：「猶如重溫我的八零年代電影夢。」

IP是軟實力的展現，台灣要有自己的文化

這次《搜查瑠公圳》的IP計畫，小野贊同肯定導演的想法，「將這件存在許多台灣人心中共同記憶的事件，以不同媒材展現，並將規格拉高，就是IP的概念。」

小野以他自身任職電視台的經驗為例，當年《流星花園》的成功，令小野驚覺發現台灣不能只取材自日韓，必須發展自己的本土IP，未來才不會自我設限，他邀請幾位理念相同的導演拍攝迷你電視劇，欲比照台灣電影新浪潮的模式：上映時未必票房顯見，但日後可自國外版權逐一回收。

當年幾部自製電視劇皆得到不錯的口碑，然而電視台礙於營收壓力，高層指示小野到韓國買電視劇。低成本買下的韓劇，播出後收視率驚人，獲利頗豐，各家電視台開始放棄自製節目，韓劇與後來的大陸劇播出時間自夜間往前移到八點檔黃金時段。這也促使小野離開電視台。

小野認為，IP表面看來是文化產業，但IP具有思想性，傳達的是食、衣、住、行思考模式；IP也反映軟實力，「文化產業是連動的，先有文化，才有產業，當產業活絡，彼此互動合作，帶動經濟社會發展；要是被迫只能向外尋求內容，文化就失去競爭力了，台灣要有自己的IP，才能一環扣一環，提升整體文化素養與經濟力。」

垂直整合文化娛樂產業，翻轉電影前期行銷

Photo Credit：《搜查瑠公圳》提供

目前於剝皮寮的《搜查瑠公圳》特展獲得廣大迴響，其中更以VR沉浸式短片與密室逃脫深獲年輕人喜愛。賴俊羽以《搜查瑠公圳》電影中的刑求逼供的段落攝製而成的VR短片《惡刑循環》原以為會讓民眾感到卻步，結果卻引起年輕觀眾的好奇，週末甚至要排上一個小時才能體驗。賴俊羽刻意以第一人稱主觀視角拍攝，讓民眾感受被刑求的驚悚感，希望觀眾體驗無來由被冠上嫌犯罪名的無助，也提醒觀眾遇到不公義唯有起身阻止，才能避免惡的循環一再發生。

協助賴俊羽拍攝《惡刑循環》的攝影師與技術顧問李奎穆分享了VR跟一般拍攝電影的不同之處，好比VR像360度全景劇場，器材跟工作人員必須從鏡頭前消失才不會入鏡，因此拍攝VR時會延伸出一套新的工作方法，例如將燈光成為故事的一部份；此外為帶給體驗者一鏡到底的視覺效果，必須動用不同的鏡頭，並依賴後期剪接時將不同鏡位拍攝到的畫面一格一格加以縫合。

同樣是特展亮點，《搜查瑠公圳》密室逃脫延續故事設定，玩家受警方嚴刑逼供，被關進界備森嚴的偵訊室中，唯有奮力逃出才有機會證明自己清白。《搜查瑠公圳》密室逃脫執行團隊觀察胡珉發現，密室逃脫近年成長快速，與人們想要離開手機螢幕，重回面對面的人際關係有關，人類有渴望聽故事的原始欲望，抽絲剝繭的解謎過程讓人欲望不能，這次與《搜查瑠公圳》合作，將電影劇情與密室逃脫關卡結合，透過不同的敘事方式，民眾得以進入特定情境，進而在心中留下鮮明形象。

「台灣在地懸案IP開發計畫」越在地，越國際

《搜查瑠公圳》電影預計2019年開拍，相關的周邊也將配合電影，以大帶小，分波段推出，徹底發揮IP的實力與魅力。

Photo Credit：《搜查瑠公圳》提供

《搜查瑠公圳》為「台灣在地懸案IP開發計畫」首部曲，賴俊羽計劃自1960至1990年代，各挑出一個影響台灣社會發展的重大案件，如以李師科搶案、彭婉如命案等為藍本，發展為系列電影探案類型作品，並同步開發文化娛樂週邊產品。在線上影音串流巨擘Netflix都積極來到台灣找題材的時代，越能發掘在地故事，越能將自己推向國際，掌握話語權。

展覽資訊

名稱：搜查瑠公圳－台灣在地懸案IP開發計劃展覽

時間：～2019.03.24

地點：剝皮寮歷史街區173-23展間（台北市萬華區康定路173巷）

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：游千慧