名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多，綠島最大神祕地主首度曝光

文：游筱燕

綠島2018年5月啟用長達11公尺、全世界最深的海底郵筒後，營造熱門話題，吸引全球觀光客朝聖。海底郵筒的催生者，時任台東議員的謝賢裕，現在是新任綠島鄉鄉長，為大力推動綠島的觀光產業，近期打算拜會島上最有錢的住戶——潤泰集團總裁尹衍樑，希冀借重尹衍樑之力，進一步磨亮綠島這塊璞玉。

綠島擁有全球最巨大、最古老的活珊瑚群體，也是全球僅有的3處海底溫泉之一（另兩處在日本九州、義大利北方），只要潛水，七彩珊瑚礁的海底世界盡收眼底，每年吸引3、40萬觀光人次。綠島觀光資源豐富，也隱藏著可觀的商機，幾十年來吸引不少投資客垂涎；全綠島的人都知道，綠島三大地主，全是外來客。

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聯邦集團看上博弈商機：法案卡關，開發案也停擺

15平方公里的綠島，全島多山，扣除國家用地，僅約10%的私人土地可供買賣。財團或大金主的一舉一動，都可能帶來全島地價的波動。1997年，《博弈條款》討論熱烈，綠島被視為設置外島觀光賭場的熱門地點；與此同時，民調也顯示高達78%的綠島鄉民贊成設賭場，僅7%反對。當時政商關係良好的聯邦集團，嗅到政府的風向，搶進卡位。

1997年8月，林榮三的聯邦集團開出高於底價5.68倍的天價，以每坪8萬2，總價13.9億元標下綠島朝日溫泉區附近的5.8公頃（約1萬7000坪）的旅館區土地，比第2高價的太平洋建設6.88億元多出一倍，價差達7億元。當時，綠島土地每坪均價僅在一兩萬元上下，可見其志在必得的決心。後來《博弈條款》遲遲沒有通過，聯邦集團也就此打住。記者今年1月來到綠島時，聯邦集團收購的這塊山坡地，雜草叢生，不見任何工程。

相較於聯邦集團為搶食博弈商機進軍綠島，後不久到綠島購地的尹衍樑，則純是個人喜好。熱愛潛水、駕帆船的尹衍樑，常心血來潮從台灣東北海岸的鼻頭角出發，駕船18小時抵達綠島。他曾對友人說，他第一次去綠島就愛上那裡，因為只有在綠島，他才能徹底放鬆，穿夾腳拖、短褲、戴上墨鏡，盡情飆車。

尹衍樑大手筆買地：遷籍蓋別墅，還有停機坪

當然，精明如尹衍樑也曾看好綠島的博弈商機，一面著手收購土地。據悉，尹衍樑起初透過仲介商在綠島買下數千坪土地，每坪單價約在2萬到4萬元之間，但後來發現當地土地價格被大幅墊高後，就決定改派親信人員長駐綠島，低調收購土地，從一坪6000多元買起，地點大致是觀音洞附近的農地、南側溫泉村附近的建地。知情人士估計，尹衍樑在綠島的土地應有10公頃（約3萬坪）左右。

Photo Credit：財訊 韓鐘麟受邀參觀尹衍樑綠島別墅。（圖／財訊資料室）

目前，尹衍樑的戶籍就設在綠島，並在觀音洞附近建造豪華別墅。尹衍樑的別墅占地推估7公頃，高大的木柵門內有三棟北歐木屋樣式的別墅，建材是特地從芬蘭進口的高級木材，別墅內設置三溫暖烤箱，外有直升機停機坪。2001年，時任副總統的呂秀蓮造訪綠島，就由尹衍樑接待，下榻其私人別墅。

綠島的三大地主中，除聯邦集團及尹衍樑，最傳奇、最神祕，從未在媒體上曝光過的，當屬韓鐘麟。知情人士透露，韓鐘麟在綠島的土地約有46公頃（13萬9150坪），是聯邦集團的八倍，尹衍樑的近五倍。

Photo Credit：財訊 尹衍樑（左）因在綠島大量購地，進而認識韓鐘麟（右）。（圖／財訊資料室）

綠島鄉民代表蘇俊宏說：「韓鐘麟40年前就在綠島買地，他的地多在海邊，全綠島景觀最好的地都在他手上！」據了解，韓鐘麟購得土地遍布綠島知名的觀光景點，包括柚子湖，擁有5公頃多（約1萬5000坪）；紫坪有6公頃（約1萬8000坪）；朝日溫泉馬路兩邊的地共5000多坪，阿眉山有25公頃（約7萬5600坪）林地等。韓鐘麟堪稱綠島最大地主，想去綠島開發的人，都曾經接觸過這位神祕地主，包括尹衍樑，連當地郵差都知道。

韓鐘麟來歷最神祕：海邊買透透，握十餘萬坪

記者透過關係求證韓鐘麟本人，得知不只如此。他說：「整個柚子湖是我的，我買得乾乾淨淨一筆都不剩，地共有101筆」。全綠島70%的沙灘緊鄰韓的地！

韓鐘麟是台北市人，台灣藝術大學畢業，身高約180，身材挺拔，戴金屬框眼鏡，講起話來一口標準國語，專精聲樂和寫作，宛如像個不食人間煙火的藝術家，不像刻板印象中財大氣粗的地主。

年輕時曾任室內設計師的韓鐘麟說，1977年時，他26歲，常去綠島潛水，當時綠島仍未發展觀光，氣瓶、潛水衣、水槍等都要自己帶；但水槍都要交給機師，好幾次忘了拿，為了方便，他想乾脆在綠島買一間房，專門存放潛水用具。

早年綠島的土地沒有人在買賣，都是送的，鄉民若是搬出去，地就分給親朋好友種植。韓鐘麟回憶說，他買在柚子湖的第一棟房，是向一位70歲爺爺買的；兩人站在花生田埂旁邊，「我問他房子一坪多少錢？他說什麼叫坪？我們兩人雞同鴨講，7月的豔陽毒辣得不得了；最後老爺爺忍不住說，不然最少你花生也要貼我。」於是韓鐘麟去拿草繩仗量土地，以花生的市價來計算，算出1坪土地約300元。「後來我想想不對，我要花生幹麼，不然花生給爺爺，從此我在綠島就有了『台北憨仔』的外號。」

Photo Credit：財訊 柚子湖居民約在1979年全數搬遷，5公頃多的土地全售予韓鐘麟。（圖／吳尚哲攝）

由於臨時起意，總共須花費十幾萬元，韓鐘麟手上現金不足，只能隔一禮拜來支付。下次再來時，韓鐘霖發現旁邊一堆人排隊，原來大家都搶著要賣地給他。「鄉民不會寫字，名字也不會簽，我說不然蓋手印，所有人都先蓋好手印，排隊等我。」當時住在柚子湖的村民，都十分感激韓鐘麟，讓他們可以搬出交通不便的綠島，去台東定居。

後來有愈來愈多的居民聞聲而來，要拜託韓鐘麟買自己的地，全憑韓鐘麟自己挑。韓坦言他偏好海邊、有視野的地，但也有些鄉民會拜託韓不只買海邊，也要買自家在山上的地，所以韓鐘霖的地才會遍布綠島，甚至許多土地的確切位置韓都不知，不過大都集中在公館村。

早年台東地政事務所都知道韓鐘麟這號人物，「因為他一人的地，便占了綠島私有地的三分之一。」知情人士形容。

韓鐘麟說，曾經也有人要出價50億元買下他在綠島的全部土地，但他拒絕了。其後30年來，韓鐘麟的事業重心放在中國，從事不動產生意，直到這兩年，因為母親年事已高，他才返台，想說是否要重啟綠島的土地開發計畫。

綠島地價已趨平穩：在觀光、環保間尋求雙贏

柚子湖昔日為一座小漁村，約1979年柚子湖的居民已將土地全數賣給韓鐘麟而全部遷走；但自從1990年交通部觀光局將綠島劃入東部海岸風景特定區範圍後，韓鐘麟許多在綠島景觀第一手布局、可開發的精華地，就有不少被卡住。

綠島鄉民皆知，在實價登錄前，綠島最高價交易的土地在南寮，一坪達40萬元。台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，依照實價登錄紀錄，目前整體綠島的土地，平均單價落在每坪30000元，高單價的土地多集中在南寮漁港附近，單坪地坪最高可逼近15萬元；其次在綠島航空站、遊客中心附近，也有最高單價近10萬元的行情，而航空站到南寮漁港沿海岸交易最為熱絡。但綠島受限本身環境條件，具備開發價值的土地也不多，近五年單坪均價都維持20000至40000元，走勢相當緩和。

對故鄉懷抱著夢想的謝賢裕則說，若能擴建綠島機場，解決交通問題，引入高端客群，做好遊玩配套，讓大家在綠島停留10天、半個月，或許不用40萬人，10萬人就能比40萬人的收入還多，也能解決綠島遊客過剩的疑慮。儘管多年前博弈話題擾亂春水，綠島土地價格飆高，讓鄉民叫苦連天；但近年土地價格稍稍恢復寧靜，而新上任鄉長開發綠島的願景，是否能與環境共存共榮，鄉民都很期待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航