川普宣稱：成立5年的「伊斯蘭國」已被消滅

伊斯蘭國從2006年以來，逐步控制中東伊拉克和敘利亞的領土，極盛時期曾統治近800萬人，繼2017年伊拉克宣布將境內伊斯蘭國勢力全部殲滅後，美國時間2019年3月22日，由美國支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）也表示，已經攻下伊斯蘭國在敘利亞最後的據點巴古斯村（Baghouz），2014年正式建國的伊斯蘭國宣告結束。

《蘋果日報》報導，白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）22日向記者們表示，IS在敘利亞的最後據點巴古斯村已經被收復，雖然仍有武裝分子零星的反抗，但這個地區的哈里發國（caliphate）組織已被消滅。

美國總統川普也向記者們展示兩張地圖，來對比伊斯蘭國的興衰。他聲稱，一張是「2016年美國總統大選投票日」（編按：其實這張是2014年的地圖），伊斯蘭國仍佔領龐大的區域，另一張則是現在，這些領土已全數被收復。

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但當時在第一線作戰的敘國反抗軍「敘利亞民主力量」則說，仍有一小部份IS份子拒絕投降，依然頑抗。

（中央社）不過稍早，美國支持的敘利亞民主力量表示，他們已經拿下伊斯蘭國（ISIS）在敘利亞境內的最後據點巴古斯村，並宣布徹底消滅IS自稱的「哈里發國」（caliphate）。

《路透社》報導，敘利亞民主力量發言人巴利（Mustafa Bali）透過推特（Twitter）宣布，SDF「徹底消滅所謂的哈里發國」。3月初以來，SDF一直在靠近伊拉克邊界的巴古斯村與伊斯蘭國戰士進行戰鬥。

巴利的貼文寫道：「巴古斯村已被解放了。對抗達伊沙（Daesh）的軍事勝利已經完成。」達伊沙是伊斯蘭國的阿拉伯文名稱縮寫。他還提到：「我們再次保證繼續戰鬥並追捕他們的殘餘勢力，直到他們徹底滅亡。」

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 2019年3月23日

巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）領導的IS於2014年6月宣布，建立名為「哈里發國」的伊斯蘭政權，極盛時期曾涵蓋伊拉克和敘利亞領土的1/3。

美國當局認為巴格達迪仍在伊拉克境內。雖然最後據點已被攻下，但伊斯蘭國的威脅尚未完全解除，部分IS戰士仍藏身在偏遠的敘利亞中部沙漠地區與伊拉克城市。

《BBC》報導，奪回巴古斯村代表伊斯蘭國失去中東最後一個據點。 但儘管失去了領土，ISIS仍然被視為嚴重的安全威脅。美國官員認為，伊斯蘭國可能還有約1萬5000至2萬名聖戰士仍活躍在該地區。另外 ISIS在西非奈及利亞、中東葉門、阿富汗和東南亞的菲律賓都有分支據點。

《風傳媒》報導，然而，美國《華爾街日報》（WSJ）與政治新聞網站《Politico》皆指出，美國國防部並未正式證實敘利亞境內的伊斯蘭國勢力已被全數勦滅，而美國國防部預計將派至少400名美軍駐守敘利亞，協助盟軍及「敘利亞民主力量」維持收復的前伊斯蘭國據點之安全。

伊斯蘭國

大事紀 2006年10月 ►從伊拉克蓋達組織分裂出來的聖戰團體宣布成立伊拉克伊斯蘭國（Islamic State of Iraq，ISI）。 2010年4月 ►現任的巴格達迪成為領導人。 2013年1月 ►伊斯蘭國開始控制敘利亞的領土，並佔領敘利亞北部的拉卡市（Raqqa），作為行政中心和軍事指揮據點。 2013年4月 ►巴格達迪將組織名稱改為「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（Islamic State in Iraq and the Levant，ISIS）。（黎凡特地區指地中海東岸和美索不達米亞以西的一大片區域，包含現今的敘利亞、約旦、以色列、黎巴嫩等國的領土。） 2014年6月 ►ISIS征服了伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul）和提克里（Tikrit）特等十幾個城鎮，佔領了霍姆斯省，也佔據了敘利亞最大的油田。6月29日，ISIS正式宣佈建立「哈里發」，意指繼承伊斯蘭教法的主權國家。 2014年8月 ►IS戰士開始迫害並奴役伊拉克北部的不信奉伊斯蘭教的少數民族亞茲迪人（Yazidi）。並發布第一支西方人質遭斬首的影片，引起國際重視。 2014年9月 ►美國對ISIS進行空襲，第一步先攻擊敘利亞的拉卡，也是ISIS的主要據點。 2015年1月 ►ISIS達到「國力」的巔峰，領土從敘利亞西部到伊拉克東部，綿延的8萬8000平方公里，統治近800萬人，並因為油田、搶劫，得已掌握數十億美元的資產。 2016年3月 ►伊拉克部隊奪回摩蘇爾城，但為期10個月的戰爭已經造成數千名平民死亡、80多萬人流離失所。 2017年10月 ►由庫爾德人領導的敘利亞民主力量（SDF）聯盟奪回對拉卡的控制權，結束了伊斯蘭國3年的統治。 2017年12月 ►伊拉克政府重新奪回伊拉克、敘利亞邊界，並宣布戰勝伊斯蘭國。 2019年3月 ►美國支持的敘利亞民主力量表示，在敘利亞的伊斯蘭國武裝分子已經被殲滅，伊斯蘭國宣告結束。

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核稿編輯：羊正鈺