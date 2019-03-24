蕞爾小國不丹，如何致力於生物多樣性維繫及保育工作？

文：李永展（中華經濟研究院研究員）

不丹雖是蕞爾小國，卻是對生物多樣性維繫及保育工作願意盡最大承諾的國家之一。

不丹的優勢與挑戰

在亞洲國家中，不丹的森林覆蓋率最高（超過70%），擁有超過200萬公頃的保護區，這些豐富的森林、純淨的河流以及繁茂的野生生物，使不丹成為世界上生物多樣性最豐富的十大地區之一。

不丹大約52%的保護區系統透過及時且妥適的投資，創造有利於環境的經濟機會；目前，公園及野生動物保護區沒有大量的生態旅遊產品與活動。不丹的環境也有益於全球，因為它的森林每年吸收超過600萬噸的二氧化碳，比不丹排放的多四倍。

但，不丹也正處於十字路口：經濟多樣性的不足造成青年失業率居高不下；人類與野生動物的衝突逐年增加；缺乏足夠手段幫助農民採取負責任且對保育友善的方式來脫貧；愈來愈多的偷獵卻無法有效遏止。

由於不丹的地理位置特殊，非法野生動物貿易將成為未來幾年野生動物保護的嚴重問題。而正當不丹需要資金來解決這些新威脅時，卻因為即將成為中等收入國家使得外援逐漸下降。值此關鍵時刻，不丹必須建立一個永續發展的典範，以平衡經濟發展與資源保育、平衡農村建設與城市發展，以及平衡傳統維繫與對現代化的渴望。

不丹「國家生物多樣性策略及行動計畫」

在如此豐富的生物多樣性環境中，不丹積極推動各種生物多樣性計畫，包含2014年根據「愛知生物多樣性目標」修訂的「國家生物多樣性策略及行動計畫」（National Biodiversity Strategies and Action Plan, NBSAP），用來確保與生物多樣性相關公約的協力合作，並滿足國家需求及優先事項。作為生物多樣性的國家指導文件，「NBSAP目標」成為「國民幸福指數」（Gross National Happiness, GNH）總架構下政府規劃之主流。

「國民幸福指數」是1972年英國金融時報記者在孟買機場訪問當時的不丹國王Jigme Singye Wangchuck時創造出來的新名詞，Jigme Singye Wangchuck國王認為國民幸福指數比國民生產毛額（Gross National Product, GNP）更重要，因為「政策應關注幸福，並以實現幸福為目標」，人生「基本的問題是如何在物質生活及精神生活之間保持平衡」。在此理念下，不丹創新地提出了由「環境及資源保護」、「公平且永續的經濟發展」、「傳統文化的保留」及「良善的治理制度」四個面向組成的國民幸福指數。

另一方面，「2014國家生物多樣性策略及行動計畫」由不丹「國家任務小組」（National Task Force）經過嚴密協商而制定。經過與包括國會議員在內的利害關係人，進行一系列區域性及全國性的協商，檢視了過去經驗中的各種問題、威脅、範疇及機會。

不丹檢討了過去的「行動計畫」（Action Plan），以評估其中的差距並說明地方政府生物多樣性保護領域的顯著成就。根據過往的經驗，目前的行動計畫對保育成果有明確的方向，並與全球生物多樣性愛知目標清楚銜接。總計有20項國家目標（詳見附錄）與全球目標銜接，每項目標都由策略、行動、指標及監測機制來界定。也因此，行動計畫是一份活生生的文件，將能適應不斷變遷的需求及優先事項，並解決新出現的問題、威脅及挑戰。

不丹積極推動與愛知目標有關的國家目標，以下內容只凸顯了不丹在實踐NBSAP的承諾及進展方面的重大成就，因此只探討五項「策略目標」（Strategic Goals）中的四項。

國家策略目標的落實與實踐

策略目標A：透過「綠色公共採購」（Green Public Procurement, GPP）倡議，推動國家及愛知目標4。

「不丹綠色公共採購」（GPP Bhutan）是一個新專案，它建立了一個策略方針，擴大社會大眾對環境及社會偏好的財貨、服務及基礎設施之需求。

下列活動已完成或正在進行中：

不丹公共採購架構的法律分析 不丹公共採購的量化圖資：財貨、工程及服務採購的公共支出之模式、數量及價值概要 不丹公共採購的制度安排及程序之圖資 指認出實施綠色公共採購的策略及行政槓桿支撐點 標準投標文件審查

策略目標C：提高保護區的效能及財政永續性

不丹已將一半以上（51.44%）的國土納入保護區系統網絡下，保護區網絡包括5個國家公園、4個野生動物保護區、1個嚴格的自然保護區及8個生物廊道（biological corridor）。

目前在管理效能及財政永續性的以下地區有所進展：根據「管理效能追蹤工具」（Management Effectiveness Tracking Tool, METT+）2016年6月的報告，在Wangchuck百年紀念國家公園、Phrumshengla國家公園、Jigme Dorji國家公園、皇家Manas公園、Jigme Singye Wangchuck國家公園、Jomotshangkha 野生動物保護區、Jigme Khesar嚴格自然保護區等，生物多樣性狀態正部分退化，尤其最重要的價值受到了重大影響。 根據「METT+」2016年6月的報告，在Phibsoo野生動物保護區、Bumdeling野生動物保護區、Sakteng野生動物保護區及Lamperi皇家植物園，生物多樣性狀態大部分未受破壞。

不丹正推動「不丹生命」計畫（Bhutan for Life），以確保可永續地為保護區融資。此計畫是一項創新的籌資措施，旨在透過外部協助，提供持續穩定的資金來源，以維持不丹的保護區及生物廊道，使其在預計的14年期限內得到長期的發展。之後，不丹必須自行透過潛在的內部資金來源，充分挹注於所有的保護區。

策略目標D

「不丹獲取及惠益分享基金」（「不丹ABS基金」）（Bhutan Access and Benefit Sharing Fund, Bhutan ABS Fund）是一個在「獲取及惠益分享」下的關鍵機制，用來提高所有人獲取及利用生物多樣性的惠益

不丹相當尊重世代公平，每個不丹人都是國家自然資源的受託人。不丹正積極從事生物勘探並配合既有的ABS法令，因此，獲取基因資源的產業及科學界將分享從這些基因資源獲取的惠益（貨幣及非貨幣）。這些惠益（主要是貨幣）將重新投入社區及保育，以便長期維繫保育工作，並激勵社區加強以人為本的保育。

「不丹ABS基金」的設立，確保了這些惠益不僅與提供資源的社區共享，也與國家認為需要資源挹注的其他社區分享。透過這種方式，「不丹ABS基金」將作為確保這些惠益的工具，並使國家將這些惠益分配到需要的社區中，將惠益擴大到所有人，因此，此進程提高了生物多樣性利用的惠益分享面向，並直接促進策略目標D。

為提供強有力的法律支援，不丹頒訂了ABS政策，隨後制定了一項ABS法案。

策略目標E

透過BIOFIN，為實踐NBSAP而創新資源運用

不丹是30個「生物多樣性財務倡議」（Biodiversity Finance Initiative, BIOFIN）的國家之一，作為BIOFIN進程的一個創新作為，不丹正努力將各種進程結合起來，為環境、生物多樣性及氣候變遷的扶貧永續融資，制定一個綜合的融資策略。提議的綜合融資架構，包括對現行政策、機構及進程的分析；在各部門間建立夥伴關係及聯盟；透過共同的資源運用計畫進行融資。

根據不丹「政策及機構審查」，與不丹生物多樣性融資有關的政策與法律多達34項，不丹目前正進行「支出審查」，以提供與氣候及生物多樣性相關的支出細目，並與減貧掛鉤。

此外，為確保不丹保持經濟與環境的永續性，不丹皇家政府（RGoB）與世界自然基金會（WWF）於2014年7月承諾採用創新的資金提供辦法進行保育，此辦法叫做「永久性專案融資」（Project Finance for Permanence, PFP），預計到2030年前提供不丹政府4000萬美元的過渡基金，以建立並有效管理保護區及野生動物走廊的強大網絡。

Photo Credit: AP／達志影像

附錄

不丹「國家生物多樣性核心目標」（2016/11/25制定）

A 經由將生物多樣性變成政府及社會的主流，解決生物多樣性消失的根本原因

目標1：到2018年，至少有60%的人口認識到生物多樣性的價值以及他們可以採取哪些步驟來永續地保育及使用生物多樣性。

目標2：到2018年，建立國家生物多樣性及生態系服務之評價能力，以適當納入國家發展規劃、政策制定過程及國家會計制度。

目標3：到2020年，對生物多樣性有害的誘因措施得到改革，而有益的誘因措施得到強化。

目標4：到2020年，利害關係人採用永續生產及消費自然資源的原則，並使自然資源使用的衝擊維持在安全的生態限制內。

B 減少對生物多樣性的直接壓力並促進永續利用

目標5：到2018年，將高生物多樣性價值之棲地圖資化、計算損失率、監測趨勢、減少整體損失及碎片化。

目標6：到2020年，為適當執行永續管理計畫，建立魚類與重要水域生物多樣性基準線。

目標7：經由採用永續管理做法來管理農業及林業地區，以確保生物多樣性之保育。

目標8：到2020年，將不同來源的污染（包括使用影響生物多樣性及生態系功能的化肥及農藥）維持在國家環境標準內。

目標9：到2020年，找出入侵外來物種控管之優先排序及其入侵途徑，優先物種需受到控制或根除，並採取措施管理途徑，防止它們的引進與繁殖。

目標10：到2020年，指認出氣候變遷對脆弱生態系統的潛在影響，並加強調適做法。

C 透過保護生態系、物種及基因多樣性，提高生物多樣性

目標11：透過提高管理效能及財務永續性，維持現有的保護區系統。

目標12：到2020年，對於保育優先次序高的群體，可獲得其保育情形的資訊，且已採取行動改善現況。

目標13：到2018年，記錄並保育主要栽培植物及馴養動物的基因多樣性（包括作物野生近緣種的基因多樣性）。

D 從生物多樣性及生態系服務中提高所有人的惠益

目標14：到2020年，指認、評估並保障人類福祉的主要生態系統及生態系服務。

目標15：到2020年，指認並修復優先的退化生態系統及棲地。

目標16：到2015年，經由與「名古屋議定書」一致的ABS立法、行政及制度架構，落實「名古屋議定書」。

E 透過參與式規劃、知識管理及能力建設，加強執行的工作

目標17：到2015年，採納修訂的「國家生物多樣性策略及行動計畫」，作為保育及永續利用生物多樣性的國家指導文件。

目標18：到2020年，記錄並使用與生物多樣性保育及永續利用相關的社區傳統知識及習俗，並適時復興及保護之。

目標19：到2020年，適時改進生物多樣性相關的科學基礎之知識及技術，並適時獲取及應用之。

目標20：到2016年，指認並運用推動NBSAP所需的資金。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航