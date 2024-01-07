北韓連續數日發射砲彈，南韓下令兩島居民撤離，兩韓局勢升溫緊張
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對北韓採取強硬立場的南韓總統尹錫悅政府上任後，透過強化韓美同盟加強對北韓核武、飛彈的防禦能力，兩韓關係快速惡化；平壤當局批評美國等外力壓迫，主張發展核武為國家正當權利，近期外宣媒體及公開談話中也可看出北韓政府正式將兩韓重新定義為「敵對」關係。
（中央社）南韓軍方表示，北韓今（7）日朝延坪島附近發射60多枚砲彈，對朝鮮半島的和平構成威脅。延坪島一帶位於兩韓有爭議的海上邊界附近，雙方昨天才各自在同一地區進行實彈演習。
《法新社》報導，南韓合同參謀本部在聲明中表示：「今天下午4時至5時左右，北韓軍方朝延坪島西北方向發射60多枚砲彈。」
北韓昨天朝延坪島和白翎島附近發射200多枚砲彈，這兩個人口稀少的島嶼位於兩韓實際海上邊界南韓一側，但緊鄰邊界。
這是自從2010年北韓砲轟其中一座島嶼以來，兩韓最嚴重的軍事升級。南韓昨天已下令兩島居民撤離，渡輪也已停開。
北韓昨天和今天發射的砲彈，都落在兩韓軍事緩衝區內。這個緩衝區是雙方2018年為緩和緊張所簽訂的「919軍事協議」下劃設，但2023年11月北韓發射間諜衛星後，協議已破裂。
南韓軍方今天表示：「北韓一再在敵對行為禁區進行砲擊，對朝鮮半島的和平構成威脅，並使緊張局勢升溫。」南韓因此發出「強烈警告」，並敦促北韓立即停止這類行動。
南韓合同參謀本部說：「北韓單方面宣稱『919軍事協議』完全無效後，藉由持續在敵對行為禁區發射火砲不斷威脅我國公民。我軍將採取適當措施作為回應，以保衛國家。」
兩韓互指對方挑釁 朝鮮半島緊張局勢升溫
北韓軍方5日上午突向兩韓海上軍事緩衝區發射200多發砲彈，引發南韓軍方譴責並採取相應訓練活動；但北韓軍方聲明砲擊是針對南韓軍演「挑釁」的回應，反批南韓誤導輿論。
北韓軍方總參謀部透過《北韓中央通信社》（KCNA）報導表示，海上實彈射擊訓練，並未對白翎島及延坪島造成間接影響，指責所謂向海上軍事緩衝區發射砲彈的說法，「是大韓民國軍部流氓為了誤導輿論的全然牽強主張」。
聲明表示，南韓政府要求民眾躲避等行動，都是為了將局勢激化的責任轉嫁給北韓軍方的把戲。
北韓軍方主張，這次實彈訓練是為因應南韓軍事行動的理所當然行動，表示對於南韓以「相應措施」為由進行的「挑釁」，將採取前所未有的強力應對，威脅說「我們的認知中已經刪除民族、同族這種概念」。
北韓軍方5日上午在朝鮮半島以西海上的白翎島北部及延坪島北部一帶發射至少200多發砲彈，南韓軍方視為挑釁，稍晚也採取相應措施，由海軍陸戰隊實彈演習，
北韓去年三度嘗試發射軍事偵察衛星，最後在11月21日成功發射萬里鏡一號，南韓政府為此中止919軍事協議中關於軍事分界線（MDL）一帶的禁飛條款，恢復前線偵查能力。
平壤當局對此大表不滿，聲稱全面撕毀軍事協議，著手修復非軍事區內先前根據軍事協議拆除的哨所，南韓軍方隨後也採取相應措施。
據南韓軍方人士消息，北韓已在先前拆除的10處哨所原址以混凝土重建哨所，並在京義線及東海線公路上埋設地雷。京義線公路是連接兩韓幹道，2004年完工，過去是出入開城工業區必經道路，也在2016年隨工業區一同封鎖，在此埋設地雷，表示北韓不打算再用這條公路。
對北韓採取強硬立場的南韓總統尹錫悅政府上任後，透過強化韓美同盟加強對北韓核武、飛彈的防禦能力，兩韓關係快速惡化；平壤當局批評美國等外力壓迫，主張發展核武為國家正當權利，近期外宣媒體及公開談話中也可看出北韓政府正式將兩韓重新定義為「敵對」關係。
北韓去年發射軍事偵察衛星成功後軍事行動不斷，除透過提高兩韓緊張以吸引國際關注外，也有意見認為，北韓可能意圖藉此影響將於4月舉行的南韓國會大選。
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延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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