韓國瑜訪澳門再會「中聯辦」高層，學者憂北京在建立台灣「代理人」

高雄市長韓國瑜出訪港澳中等地，繼香港之後，昨（23）日抵達澳門，除了與特首崔世安見面外，晚間也與澳門中聯辦主任傅自應餐敘。不過接連兩天與北京駐港、澳最高機構「中聯辦」代表見面，學者憂心這樣的安排，等於讓韓國瑜直接承認「一國兩制」，企圖藉此實踐習近平的「一國兩制台灣方案」。

韓國瑜一行人昨日早上由香港搭車到澳門，取消原訂參訪行程，進入澳門政府總部與特首崔世安總部晤談半小時，會晤過程未開放媒體採訪。

韓國瑜在會晤後向媒體表示，和崔世安主要談了2點內容，包括台灣銷往澳門的農產品太少，希望日後可以加強；其次，希望高雄和澳門可以多往來，盼可開通兩地直航。至於韓國瑜2018年高雄市長競選期間，在旗津建設賭場曾是選戰熱門議題之一，韓國瑜則表示，沒有和崔世安談到高雄要開賭場的事情。

高雄市長韓國瑜（左）23日上午和澳門特首崔世安會晤。｜Photo Credit: 中央社

晚間6點半，韓國瑜再赴澳門中聯辦招待所「新竹苑」，與澳門中聯辦主任傅自應餐敘。據《香港01》報導，不同於香港行，韓國瑜並未進入澳門中聯辦與傅自應會面，雙方於新竹苑迎賓館會面。報導指出，新竹苑迎賓館是澳門中聯辦的接待場所，主要接待中央領導人、各地政府來澳訪問官員以及特區政府主要官員等。

中聯辦全名為「中央人民政府駐香港／澳門特別行政區聯絡辦公室」，是中國國務院在港澳地區的代表機構，與中共中央香港／澳門工作委員會是「一個機構兩塊牌子」。

被點名公開會面內容，韓國瑜：酸言酸語沒有意思

韓國瑜接連兩天在香港與澳門拜會當地特首與中聯辦主任，除了事先未公開行程，會面過程也未開放媒體採訪，遭陸委會點名，呼籲高雄市政府應對外說明。

為此韓國瑜表示，「我只想賣水果、賣水產品，所以陸委會也好，其他酸言酸語，像這些不必要的這種雜音，跟這種懷疑論，是非常的無聊。我再說一遍，一點意思都沒有。」

韓國瑜也表示，為了多交朋友，對中聯辦所有的會議、宴請活動，都「坦然接受，客隨主便」。

《中央社》報導，韓國瑜一行人預定今（24）日下午從澳門轉往深圳訪問，之後再赴廈門，外傳此行將與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會面。當被問及劉結一會不會是今天的「彩蛋」，韓國瑜則說，目前為止會不會改變計畫都不知道，每一個重要人士見面之後再公布會比較準確。

韓國瑜上午前往澳門賽馬會參訪，表示是否引進賽馬還要評估，但去各地馬會看一看，對於將來也許會有幫助，所以才有今天的行程安排，而此次出訪，高雄漁農會已在港澳兩地簽訂數十份合約協議，當被問及赴深圳、廈門，訂單總金額會不會突破50億元？韓國瑜說，不敢估計太大膽，當然希望愈多愈好。

Photo Credit: 中央社 高雄市農漁會昨（23）日與澳門當地49個單位簽訂蔬果、花卉、醫療等採購合約，共計簽了27份訂單、價值逾新台幣7.3億元。高雄市政府表示，繼22日香港訂單26億，連續二日的簽約金額已累積到新台幣34億元。｜Photo Credit: 中央社

學者：北京似有意建立韓國瑜為「代理人」

韓國瑜接連兩天與北京駐港澳最高機構「中聯辦」代表見面，也引發外界熱議。

兩岸政策協會秘書長王智盛接受《中央社》訪問時表示，中聯辦象徵的是港澳「一國兩制」最高管理機關，一旦踏入便陷入北京遊戲框架。北京安排「一個擁有台灣民選的地方首長去會見一國兩制管理官員」就是企圖讓外界認為台灣人支持「一國兩制」。王智盛警告，北京正藉此分化台灣社會，塑造對立與撕裂，且會隨著2020大選接近繼續延燒。

在見過港澳中聯辦主任後，韓國瑜26日可望在廈門會見中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一。值得注意的是，這3個單位均為直屬中共中央管轄領導的涉港澳台正部級機構。

王智盛也指出，這是有史以來台灣地方首長訪中國的最高接待規格，也暗示了北京的新遊戲規則，即願意配合「一國兩制」者，能獲得大量的經濟利多；反對者則會被完全拒於門外。

中央研究院社會學研究所副研究員吳介民則認為，經過這次港澳陸行程，北京似乎有意建立韓國瑜的「代理人」地位，這將衝擊國民黨總統初選選情。隨著韓國瑜媒體聲量日漸增大，其他黨內競爭者相形失色，甚至無所適從，國民黨內部勢必先有一番廝殺。

國民黨內已有共識徵召韓國瑜選總統

中國國民黨主席吳敦義昨日也透露，黨內目前已逐漸有共識，可能採取徵召方式，讓對方被動領表、參與黨內初選，他說這樣是最符合公道的原則，也是各方面都較為贊同的方式。

吳敦義強調，若與其他有意參選且登記的人相比，韓國瑜有特殊待遇也不好，還是要有公平做法。唯有用被動的方式徵召他來參加登記，跟其他登記的人一起進行初選，才是比較好的做法。 對此，前新北市長朱立倫則是在媒體詢問下指出，所謂黨的徵召是有明確的規定，該徵召就徵召，沒有「徵召式初選」或「初選式徵召」。

根據慣例，國民黨內總統初選，通常是4月公告、5月登記、6月完成黨員投票和民調（初選）、7月送全國代表大會通過，完成提名，目前已表態願加入初選者，為前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等。

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核稿編輯：楊之瑜