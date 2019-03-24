第一個加入中國「一帶一路」的G7國：官員憂義大利將成外資「殖民地」

（中央社）義大利政府昨（23）日與中國簽署一項「不具約束力」的協議，加入了北京當局想加強亞洲與歐洲間運輸及貿易聯繫的「一帶一路」計畫，雙方並簽訂據傳金額達70億歐元的合作備忘錄。

《法新社》報導，義大利簽署「一帶一路」協議，成為第一個加入這項龐大計畫的七大工業國集團（G7）國家。

目前正訪問義大利的中國國家主席習近平今天與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）共同出席簽署儀式，雙方簽下29項合作諒解備忘錄（MOU）。

中、義簽了哪些合作內容？

義大利媒體報導，這些合作備忘錄的金額高達50億歐元至70億歐元（約新台幣1750億元至2450億元）。簽署協議的還有中國國家發展和改革委員會主任何立峰與義大利副總理兼經濟發展部長迪馬尤（Luigi Di Maio）。

義大利《24小時太陽報》（Il Sole 24 Ore）報導，中國投資的金額可能增加至200億歐元，但目前僅侷限於熱那亞（Genoa）和狄里雅斯特（Trieste）等戰略港口。

受惠的義大利企業，包括取得製造渦輪機合約的安薩爾多集團（Ansaldo），以及簽署11億歐元合約要在亞塞拜然（Azerbaijan）蓋一座鋼鐵廠的達涅利集團（Danieli）。

這項中、義「一帶一路」備忘錄包含的協議範圍極廣，除了讓中國公司加入義大利港口建設工程、義大利公司在中國建造鋼鐵廠，另外也包含了銀行金融合作、天然氣技術合作、義大利水果出口至中國、科技領域合作、媒體合作及義大利歸還數百件歷史文物給中國等。

中國國家主席習近平與義大利總理孔蒂（最右邊），見證中國和義大利簽署一帶一路備忘錄。｜Photo Credit: AP/達志影像

義大利為什麼要加入一帶一路？

《BBC》報導，義大利是七大工業國組織中第一個加入中國一帶一路計畫的國家，雖然是全球前十大經濟體，但義大利目前面臨不尋常的狀況 。

義大利經濟在2018年底陷入衰退，該國的國債也是歐盟國家中最高的（超過2.3兆歐元），國債占該國 國內生產總值（GDP）132%，占比之高在歐盟僅次於希臘。另外在去年8月，義大利熱那亞市一座高架橋在暴風雨中斷落，也讓義大利基礎設施的問題浮上檯面。

《紐約時報》指出，義大利背負著沉重的債務，希望通過向中國出口商品、吸引中資來解除經濟危機。

外界擔心什麼？

《美聯社》報導，中國自2013年推出一帶一路 計劃以來，已有150多個國家簽署該協議。

一帶一路替 世界上需要幫助的國家提供支持，以幫助他們獲得更多的貿易和投資，同時也幫助中國公司為其產品（與技術）開闢新市場，這也讓包括美國、日本和印度在內的國家，擔心北京不斷擴大勢力範圍，更擔心將部分 發展中國家帶入所謂的「債務陷阱」，給中國帶來更多領土和經濟的控制權。

此次簽約內容，最受矚目的就是義大利北部的重要港口「狄里雅斯特」（Trieste）將與一家中國國有企業簽署協議，中國將投資幫助提升該港口的吞吐能力和運輸效率。對於中國而言，義大利的港口能方便中國快速抵達購買力強盛的西歐，不過外界擔心，義大利恐會步上希臘的後塵。希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus）在2016年，被中國遠洋運輸集團取得67%的股權，該集團可以管理比雷埃夫斯港直至2052年。

義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）指出，義大利能避開中國的債務陷阱，因為該國法律禁止外國人控制其港口。狄里雅斯特港口管理局局長23日表示，「中國正在開放，因為它感覺很強大」，認為必須與那些從事「世界事務」的人做生意，他也說由於川普政府退出世界，義大利人很自然會向中國尋求幫助。

不過義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）不認同，他曾表示義大利「不當任何國家的殖民地」，不希望看到任何外資企業殖民義大利，並說「在允許某人投資狄里雅斯特或熱那亞的港口之前，我認為不該只想過一次，應該想一百次。」為表抗議，他甚至沒有出席為習近平舉辦的晚宴。

另外近期隨著中美貿易戰浮上檯面的資安問題，也成了外界擔憂義大利加入一帶一路的原因，批評人士擔心中國 5G的技術能讓其 窺探全球數據。不過《美聯社》引述相關 官員說詞，表示中國與義大利此次談判，並不包括5G技術。

習近平赴歐推廣「一帶一路」，下一步拉攏法國

在捷克、匈牙利、塞爾維亞、希臘、葡萄牙、義大利等急需外資的東歐和南歐國家，中國的影響力尤其與日俱增，這也讓歐盟重新思考中國的定位。剛落幕的歐盟高峰會公開視中國為戰略「競爭對手」，會中也通過10項對應中國的方案，特別著重中國在歐洲市場的投資審查，也強調針對中國投資核心的科技、基礎建設等需提升「風險意識」。

不過另一方面，中國仍持續對歐洲釋出善意。習近平3月的歐洲行，將出訪義大利、摩納哥，這也是習近平上任後，睽違5年第2次到法國進行國是訪問。

抵達法國之前，習近平22日投書法國《費加洛報》，表示他「帶著對法國的美好情感」再度來訪，指中法雙方在永續發展、金融、健康領域的潛在合作機會持續浮現，意味著共建「一帶一路」合作正在順利推進，希望能與法國在核能、航太、農業和創新領域等方面加深合作，這次造訪頗有宣傳「一帶一路」計畫的意味。

不過《中央社》分析指出，馬克宏對此議題向來謹慎，他認為歐洲可以參與，但「一帶一路」不能是一種「霸權」。

中國是法國的第一大雙邊貿易逆差國，根據法國外交部數據，2018年逆差規模達292億歐元，對馬克宏來說，取得貿易平衡是與中國關係發展的優先事項之一。 另外中國長期在非洲從事援助計畫、參與基礎建設，法國媒體常有報導質疑中國企圖以資金及債務迫使非洲對中國加深依賴，藉機控制當地基礎設施，中國還在東非極具戰略地位的吉布地（Djibouti）興建第一座海外軍事基地，在中國影響力於此區域逐漸擴大下，馬克宏今年3月中旬才剛出訪東非鞏固關係。

習近平將在24日與馬克宏夫婦共進晚餐，25日也將在巴黎總統府艾里賽宮（Elysee）進行工作會議，會後發表宣言。馬克宏同時也邀請德國總理梅克爾（Angela Merkel）及歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）一起與習近平會面，期望歐盟與中國在多邊主義、落實巴黎氣候協議等議題上找到共識。

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核稿編輯：楊之瑜