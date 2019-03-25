當義大利向「一帶一路」低頭，中資帶來的會是期待還是傷害？

3月23日上午到訪義大利的中國國家主席習近平，與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）會面簽署多份合作文件，包括「一帶一路」合作諒解備忘錄，義大利名符其實成為首個加入一帶一路的七大工業國（G7）國家。只是經濟往北京靠攏的動作，擴大了對方的政治影響力，加深了與歐盟間德法軸心的猜疑與刺激了北約美國老大的神經。

義大利對中資的期待與立場的轉變

歐債危機爆發迄今已近11年之久，義大利尚未完全復甦，國內負債總額高達GDP的131％，僅優於希臘。經濟問題之外，2015年至2017年之間義大利流入難民總計為43.2萬人，儘管並非難民流入最多者，但難民所引發社會問題，讓民粹的政黨支持度扶搖直上。上述兩個問題在多年無法獲得歐盟支持後，2018年6月（在折騰近三個月後）義大利兩個主張「義大利優先」的政黨（五星運動與聯盟黨），以反移民及擴大公共開支等政策獲取民眾支持並組閣成功。

他們上台後，急需兌現選舉承諾，在擴大公共支出之餘，需要外國投資方能刺激資本流動、活絡經濟市場達到經濟成長的目的。無奈囿於歐盟的預算規範，義大利難以增加開支，於是乎出現了2018年9月至12月與歐盟執委會的預算對峙，最終因為市場的殖利率急速上揚及執委會祭出懲罰的箝制因素，義大利無奈地臣服於歐盟。換言之，為了擴大開資必須有外資挹注，同時義大利向北京靠攏是對歐盟依從德國多年來實行緊縮政策，以及沒有兌現大量投資的新政承諾的報復，不過此舉除了開罪歐盟之外，也跟美國產生了外交隔閡。

義大利對於中國國家主席來訪既期待又怕受傷害。期望中國的「一帶一路」倡議帶來基礎建設的投資、減少貿易赤字、大量進口義大利的產品、保護義大利廠商在中國的商業利益等，此外，更期待習近平造訪西西里能帶來觀光利益，吸引中國遊客來訪。

事實上，中國的投資早已登堂入室，2016年以美元5.8億購得義大利Vado港40％的股權。「一帶一路」的效應更在2017年5月民主黨的前總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在出席北京「一帶一路」會議達到了高潮，他曾云：「義大利可以在這場中國非常關心的大型活動中扮演主角。」現任的義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）更進一步宣稱，義大利有望2018年底前與中國簽署參與「一帶一路」倡議的諒解備忘錄，有機會成為七大工業國中首個參與中國「一帶一路」倡議的國家。

迪馬尤需款孔急，希望義大利產品能進入中國市場，義大利需要清除貿易障礙、改善基礎設施，而這恰好是中國「一帶一路」倡議所包含的內容。義大利於2018年10月1日在羅馬正式成立義大利中國任務小組，以協調和強化與中國的經貿合作，並推動「一帶一路」建設合作。甚至迪馬尤偕同經濟部長，於2019年初訪中參加中國首屆國際進口博覽會，表態對「一帶一路」的支持。

義大利立場的轉變

今（2019）年3月，歐盟會員國投票通過「歐盟外資審查機制」，賦予各國更大的權力來審查和阻止外國投資，尤其是有著外國政府撐腰的投資，然而，義大利卻投了棄權票。相較於兩年前，義大利攜手德國、法國從2017年2月開始持續向歐盟提議建立歐盟投資審查機制，並要求歐盟賦予（被收購）目標企業所在的會員國法律基礎，可以審查與市場規則不符的股權收購，若目標企業歸屬於敏感高科技產業，會員國有權約束收購方或禁止他們交易。該機制於2019年2月14日經歐洲議會通過，成為歐盟的第一個防止外資威脅國家安全的規定，該法律將於2020年10月生效，歐盟會員國政府獲准擁有新的審查權力，換言之，最終決定權仍握在歐盟會員國手上。

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義大利內部不同的疑慮

不過，真是天降甘霖或是枯木逢春，仍有待時間證明。誠如前歐盟執委會主席與曾任多次義大利總理的普羅迪（Romano Prodi）就直陳，義大利錯失了多年前中國想要投資南部卡拉布里亞大區港口的契機（因光榮會作祟），而讓希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus）奪得機先。倘若的里也斯特（Trieste）與熱那亞（Genova）港口能引進中資，因錯失佳機，未來規模應難以撼動比雷埃夫斯港的地位。

至於提升西西里的中國觀光客也可能是一場空，只因2016年習近平也曾短暫造訪薩丁尼亞，卻未引發觀光熱潮。更憂心高額借貸還不出錢的下場，是否會重演斯里蘭卡事件，必須轉移港口控制權給中國。更何況還需要考慮到破壞歐盟的內部和諧，甚至是美國老大哥近來的恐嚇。

總理與副總理迪馬尤積極想出口義大利的產品，但是另一位民粹副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）與右派前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）因「一帶一路」涉及國家戰略安全部門（通信、港口、基礎設施與能源），反對簽署「一帶一路」備忘錄，薩爾維尼甚至未出席晚宴；普羅迪在吸引外資與不開罪美歐的立場下，呼籲只要在備忘錄中不見5G的字眼，鼓勵義大利簽署備忘錄，將產品輸往中國。這位親歐前總理的言下之意道出了義大利不應排除中資，只要不採美歐的底線。

歐盟與德、法的阻撓

歐盟於「一帶一路」倡議在2013年提出後，從起初不甚明瞭「一帶一路」為何物，為了搶搭列車，先是在2015年設計了「歐盟－中國連通平台」期使「一帶一路」與歐盟自身的「榮克投資計畫」互動對接，達到投資雙贏的目的。後續有感於中國透過「中國－中東歐16國經貿合作論壇」拉攏中東歐破壞了歐盟內部和諧、重要戰略港口以及德國重要高科技產業被收購之後，於今年2月14日經歐洲議會通過「歐盟外資審查機制」，隨後歐盟理事會也於3月通過。

這幾年間，當歐盟發現歐盟企業不見得可以在「一帶一路」項目中獲利，且憂心中國「一帶一路」挾著經濟優勢擴張勢力的情況下，在2018年9月多時推出歐盟版的「歐亞互聯」計畫，打算以「歐洲方式」跟中國在亞洲展開競逐。

今年歐盟執委員會在3月12日發布10頁的「歐中戰略展望」，其中包含10項對中國的要求，並把中方稱作「追求技術領先的經濟競爭者，鼓吹其他治理模式的體制敵手。」準此，吾人可看出歐盟試圖統一對中政策的口徑。不過，歐盟選擇義中碰面的前一天召開歐盟高峰會，反制義大利簽署「一帶一路」備忘錄。法國也因跟義大利持續的外交糾紛，找來德國與執委會主席一起在巴黎跟習近平見面，壓根不讓義大利專美於前，旨在降低G7第一個簽署「一帶一路」備忘錄的衝擊。

不過，儘管受制美國的壓力，歐盟內部對限制華為5G出現不同調，最終歐盟執委會無法要求歐洲各國禁用華為產品，而是讓歐盟國家基於國安因素自行決定；但先前的政治壓力，已經迫使義大利在簽署的備忘錄裡剔除了「一帶一路」協議中所有涉及技術和通信的內容。

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備忘錄的後續影響

儘管外界緊張，觀察最終備忘錄僅簽訂29項協議，相較之前預估會簽40至50項協議已有落差，且拿掉的敏感部分正是通訊（5G）與技術方面，以及里也斯特與熱內亞港口並未同先前討論般放上「戰略夥伴」的字眼（當然兩個港口都會開放），相當程度符合先前歐中雙方所談妥的2020、2030議程合作項目（雙方重申支持中國－歐盟全面戰略夥伴關係；雙方支持全面落實「中歐合作2020戰略規畫」）以及歐盟所提出的「歐亞互聯」戰略架構（加強一帶一路倡議同泛歐交通運輸網的對接，深化在港口、物流和海運領域的合作），並未明顯悖離歐盟的原則。

整體而言，美、歐的警告與內部另一執政黨以「國家安全」為由阻撓奏效。此外，為淡化外界的疑慮，義大利強調簽署協議可以平衡義大利與中國近180億美元的逆差。整個事件體現了中方獲得面子，歐、美獲得裡子，義大利則拿到些許的金子，強要資金卻須在安全範疇（聯盟黨、歐盟內部和諧與美國盟友）取得妥協。

不過，其後續影響自然有之，值得繼續觀察。第一、成為G7的第一個突破口有其強烈的政治象徵性，是否引發歐盟內部或其他國家效尤。德、法兩國與中方貿易額甚大，但礙於口中所稱的「國安問題」是否會眼紅？進而繼續杯葛義大利？第二、儘管義大利聲稱握有「黃金權力」可對備忘錄裡的涉及國安的項目進行干預；只是義大利許多港口早已期待中資入袋，一場國安與經濟溫飽的戲即將上演，換言之，聯盟黨與五星運動的內部衝突很快就會白熱化。第三、對於美國老大哥的警告置之不理，五星運動的親中與聯盟黨的親川普（Donald Trump），又是提前布局另一場外交熱戰的舞台。第三、倘若中資像經營希臘港口般帶來巨大的經濟效益，義大利是否會更加的遠歐？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航