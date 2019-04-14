我眼前的阿語老師，來自伊拉克「富可敵國」的商業家族

「妳知道嗎？你們就像病毒一樣蔓延……非常可怕……」

這是2017年冬天造訪英國的時候，一位在倫敦工作的澳洲人——大衛與我面對面聊天時，非常直白對我說出口的話；那個晚上，我們聊了很多關於基督教與伊斯蘭教彼此對立的事，你來我往、非常熱烈。幸好，雖然我們都自詡為知識分子、對自己的宗教也都還算「忠貞」，卻也都沒有狂熱到把對方視為「異端」。我們只是以答辯的方式，在英式小酒吧裡進行了一場輕鬆而理性的對話；我們欲罷不能、直到酒吧要打烊了，才結束這場彼此都覺得十分過癮的對談。最後，我們愉快地走出酒吧，各自遁入倫敦夜街，往不同的方向漫步而去。

我並沒有否認大衛的「病毒」說，因為，正也是那股「蔓延」氣場的吸引力法則，呼喚著我不遠千里一而再、再而三地來到倫敦這個有三分之一人口是穆斯林的城市。大衛說我是他認識的第一個穆斯林，熟習《聖經》故事與《古蘭經》經文的他，很高興自己終於明白並親眼見識穆斯林是怎麼把宗教知識實踐在生活形式上。我可以想像，未來他可以在自己的社交群裡拿我當樣本、說著穆斯林的故事，一如我現在拿他當樣本，說著歐洲人的伊斯蘭恐懼。

而如果有機會，我真希望自己可以介紹他認識第二個穆斯林、第三個穆斯林……讓他知道，原來伊斯蘭世界也大多是溫馨可愛的，原來穆斯林也就和一般人一樣，都是有七情六慾、愛恨嗔癡的眾生，一如我接下來要寫的這個故事。

2016年5月造訪倫敦，時節是暮春，我到倫敦等待初夏，想要見識英倫的夏日風情，眼前卻是個春寒料峭，甚至還下著令人抖擻的冷峻斜雨，如此新奇的季節型態，讓還沒調好時差的我，不敢在外逗留太久，就怕來自溫熱帶台灣的身子，貿然置入這寒帶英格蘭，會是一個冷熱不適的擦撞。

抵達的第二天是星期三，依循舊回憶，我來到與住處只有一街之隔的溫布頓公園清真寺，期待可以遇到一年半前初訪時的星期三婦女讀經班；我沒有失望，清真寺比之前更熱鬧了。

中午十二點，清真寺二樓的女性拜殿，正做著阿拉伯文隨堂測驗，我在其中默默尋覓舊時友人蹤影，卻毫無斬獲。當已經交出考卷的各色穆斯林移民陸續下課、離開後，沒有交上什麼新朋友的我，原本也打算默默下樓，返回住處休息、繼續調時差。

「妳的牛仔褲好漂亮！」

意外地，有人喊住我，是位穿黑袍的中年女子，臉龐是淺黃膚色，看不出國籍；她上前自我介紹，說是這個讀經班的老師：阿赫蒂斯。

溫布頓公園清真寺的婦女學習班。在倫敦乃至英國其他城市大大小小的清真寺裡，幾乎都可以看到這樣的風景│Photo Credit:亞瑟蘭提供

阿赫蒂斯以為我是第一次來上課的學生，因為她沒有在課堂上看過我，知道我是來倫敦探親、順便尋找穆斯林足跡作為寫作題材後，不但清楚地幫我問到舊友正在杜拜旅遊、下星期才會回到倫敦，還接著邀我一起聊天，說她或許可以幫我。

阿赫蒂斯不是說說而已，清真寺的氣氛肅穆祥和，不是閒聊之處，所以，我們邊聊邊下樓後，她直接引我穿過清真寺後牆的主幹道，將我帶到她停在對街公園的車上，似乎心裡已經有個目的地。

雖然大多穆斯林姊妹都待我十分熱情，但，體驗過倫敦人其實非常注重隱私、外熱內冷的西方式社交後，我只把阿赫蒂斯的熱情當客套，並不十分期待；看著神色彷若匆忙、用手機不知試圖聯絡著誰的她，我不斷說著，「沒關係，妳忙妳的，我們可以下次再聊。」

然而，幹練俐落的阿赫蒂斯，是情真意切的，當她從手機訊息裡最後確認女兒很累、不方便打擾後，便提議下車，說她還有時間可以陪我。

就這樣，我們在猛勁突起的斜風冷雨中，往地鐵方向走去。

我們慢慢走入溫布頓公園區唯一的鬧街——亞瑟街（Arthur RD），阿赫蒂斯十分篤定，在這條街上，有一間清真咖啡館，正是我那位舊友帶她去過的。

事實上，早在第一次造訪倫敦時，我便已在這條名為「亞瑟」的小坡街上穿梭無數次，卻從不知道有這樣的店家。因此，一路沉默、一路好奇，我跟著阿赫蒂斯在那些幾乎天天經過卻從未停駐過的店家探頭，直走到街坡盡頭處的地鐵站口了，阿赫蒂斯才終於驚呼：就是這裡！

是地鐵站旁一家名為「CAFÉ DU PARC」的法式咖啡館。歐風十足的店招，讓我完全無法與「清真」二字聯想在一起，因此，即使天天經過，我卻從來沒有駐足踏進過。

天下穆民是一家，難得有戴頭巾的穆斯林姊妹聯袂上門，果真是穆斯林的店員非常熱情地招呼我們；便是在這間後來只差沒有天天報到的法式咖啡館裡，我的世界地圖，第一次走進兩河流域，在阿赫蒂斯的帶領下，神遊一個對我而言屬於全新世界的古老國度：伊拉克。

短短半小時，阿赫蒂斯把自己從十六歲結婚生子後的人生，簡略說了一番。原來，阿赫蒂斯出生於倫敦，很早就領有英國護照，四歲的時候回到伊拉克生長、讀書，並在伊拉克結婚、生子。隨著2003年美伊戰爭爆發，伊拉克內部動盪不安，她也因此在2005年前往埃及讀書，並於五年後完成《古蘭經》師資養成教育、取得埃及赫赫有名的阿資哈爾大學（Al-Azhar）宗教課程的教師認證。接著，阿赫蒂斯便直接「回」到倫敦定居，並開始在倫敦的清真寺婦女學習班裡擔任阿拉伯文老師，許是口碑良好，所以，一個又一個清真寺，四處輪流駐班授課。

但阿赫蒂斯的正職其實是個家庭主婦，因此，很快來到她接小女兒下課的時間後，我們便結束這場短暫的咖啡館閒談，並相約隔天到另外一個清真寺看她上課。

隔天，當我歷經一番闖蕩，獨自搭乘地鐵又轉搭火車依約在十二點來到阿赫蒂斯所說的金士頓（Kingston）清真寺後，並沒有如期看到她。約莫十五坪大的二樓禮拜殿上，只有三三兩兩幾位婦女散落坐在各處；一位抱著襁褓中的嬰兒盤坐角落、捧讀《古蘭經》，一位端坐古蘭經架前念念有詞，另有兩位背對門、坐在正前方中間處。而面對所有人、坐在為首處的，則是一位黑袍女子，明顯地，是所有人的老師。

這位老師對我並不十分友善，她只是冷漠地回應我，「阿赫蒂斯不在這裡」；接著，她不假顏色地制止我拍照後，便繼續埋首於她的經架、念念有詞、讀著《古蘭經》，不再搭理我。

我被如此不預期的冷漠場面甩了一巴掌，很快便打退堂鼓、趕緊下樓，並直接離開清真寺，雖然心下頗為失望，卻並不惆悵；身為「自助旅人」，本當練就一番隨遇而安的心情。

很快原路回到住處後，我才給阿赫蒂斯發了來訪未遇的簡訊，讓阿赫蒂斯知道，我不是那種只把外交辭令掛在嘴邊、凡事總以一句「Insha Allah－真主意欲」帶過的穆斯林。阿赫蒂斯一收到訊息便很快回覆，說她十點就已去過金士頓清真寺，但清真寺剛好在施工，環境十分嘈雜，她與學生討論後，便臨時決定不上課了。

這是事實，在我抵達金士頓清真寺時，四周的確圍著鷹架，幾個工人走來走去，一副施工中的嘈雜狀態。

許是阿赫蒂斯也早已習慣此地的客套式社交，並不認真期待我的出現，因此，當她知道我果真花了將近一個小時、特地從溫布頓跑去金士頓之後，很快便又與我約了隔天再見。

於是，又是隔天一早，在阿赫蒂斯的簡訊引導下，我再次從溫布頓出發，這次是跳上公車，搖搖晃晃不知多久、來到地名取自「末日審判書」的望斯沃斯（Wondsworth）區，再又來回重複奔走於陌生的茫然大道不知幾次後，才終於在購物中心裡的蔻斯塔（Costa）咖啡館，與阿赫蒂斯「重逢」。

在這裡，阿赫蒂斯對我說了更多屬於她的伊拉克故事。

阿赫蒂斯在伊拉克的家族，似乎十分顯赫，她用手機翻譯找出一個高難度的專有名詞，讓我知道除了石油外，原來伊拉克的天然資源還有這麼一項：「汞」；而她便是來自一個從事「汞」資源開發的商業家族。阿赫蒂斯清楚地告訴我，在1920－1950年代，政府甚至必須向她父親借債，由此可見事業王國之大，簡直是「富可敵國」的典型了，而阿赫蒂斯的兒子，甚至是與海珊（Saddam Hussein）的小孩同班上課、青梅竹馬一起長大的同學。這或許也解釋了為什麼海珊政府垮台後，阿赫蒂斯整個家族陸續離開伊拉克、落腳世界各地。

在阿赫蒂斯準備要開始告訴我伊拉克在倫敦的政治難民情況時，阿赫蒂斯那位頗具菁英氣質的女兒伊妮雅翩然抵達。

來自伊拉克的時尚女孩：伊妮雅│Photo Credit:亞瑟蘭提供

「我真的非常感謝妳的到來。」

阿赫蒂斯與女兒見面時的招呼，意外地竟像朋友般親切有禮，不若一般母女全沒在客套的，這讓人不難想像，不管是她本人或是她的女兒，應該都早已融入英式生活思維。

阿赫蒂斯繼續轉身告訴我：「昨天她剛考完試，在簡訊裡說很累，所以我沒有帶妳去和她見面，今天她願意來，我真的很開心。」

一身明亮的伊妮雅，繽紛服飾說明我們對色彩的共同愛好，明黃色窄版荷葉裙搭配同色系的細肩帶側包，則顯示她對時尚美學的敏銳。伊妮雅的清新，完全符合我對阿拉伯世界知識女青的期待；可不是，主修法律的她，閒暇時的嗜好，竟是到健身房運動呢！仍在大學就讀的伊妮雅，課餘擔任志工，教授穆斯林兒童阿拉伯文，盡情散發自身能量的生命活力，一如母親阿赫蒂斯。

原以為只是一個小時的隨意閒聊，但，阿赫蒂斯一如初遇當日的機伶與機動，喝完咖啡後，興之所致，便決定帶我一起去探望被安置在養老院的101歲伊拉克老人家。

一番討論後，阿赫蒂斯捨棄自己停放在較遠處的車，我們走到只有幾分鐘之遙的公園、一起坐上由伊妮雅開來的另一部車，從熱鬧的望斯沃斯街區遁入鎮外的幽靜住宅區，不到十分鐘便抵達目的地。

我從沒想過，第一次走進養老院、深入參與養老中心的作息，竟是在異國他鄉的倫敦。

我們走進養老中心的時候，正值午餐時間，約莫十位銀白著髮鬢的老人家，或坐輪椅、或拄拐杖，都正端坐餐桌前，在工作人員的伴護下，安靜而緩慢地用餐。

髮型勁爆、身著塑膠工作圍裙的兩位女孩，不僅熱情地招呼我們、主動向阿赫蒂斯說明老太太的近況，還大方搭肩讓我拍照；年輕俐落、氣質秀麗的另一位，更是滿掬笑容地關照、問候著一個個孤寡老人的餐飲需求；就連飯後推著輪椅送老人回各自房內的壯漢，也朝氣十足地向我們打招呼，主動擺出各種活潑架勢讓我拍照。他們儼然就是老人院裡的另類白衣天使。

如此發自內心的快樂工作態度，絕非是因為有訪客而能臨時裝來的，當然我也知道，若非英國能夠接納大量移民來此從事這些照護工作，這裡的老人們，或許未必能如此舒適地頤養天年。

我們探望的是一位名為Fadila al-kudhairy的老太太，前伊拉克大使夫人；她曾隨外交官夫婿派駐過許多國家，在夫婿去世後，兒女們散居歐美各國，只剩一個兒子在倫敦；遵循歐美價值，這位兒子將耄耋之年的母親送到養老院。

筆者（右2）與阿赫蒂斯母女在倫敦的養老中心，探望101歲的伊拉克前大使夫人（左1）│Photo Credit:亞瑟蘭提供

老太太的房間，通風良好、簡單雅致，就連衛浴也十分乾淨、舒爽，牆面布置溫馨如家，貼有許多過去的家庭合照，另有搬入養老院後與工作人員外出的冶遊照，甚至還有前一年才剛慶祝完百歲生日的卡片……，從住房的各種細節，不難看出這家照護中心的體貼。

只是，不管養老中心的環境如何美好，工作人員如何友善，阿赫蒂斯還是在離開的路上，不勝唏噓地問我：「看完後，妳有什麼感覺？」

「我覺得老太太的頭髮白得好漂亮啊！」

我給阿赫蒂斯的答案看似風馬牛不相干，卻是發自內心的讚嘆；我當然知道阿赫蒂斯搖頭嘆息裡的語意是：這種事情不應該發生在穆斯林群體！因為，「……人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養……」這不僅是《禮運・大同》篇的儒家思想，也是伊斯蘭經訓的明確教導。

可當時的我，實在無法明白地告訴阿赫蒂斯：自理生活很差的我，如果有一天老到走不動了，那麼，可以不用倫理道德來勒索晚輩、冀求晚輩的照顧，可以用養老金在如此舒適的環境裡買到尊嚴，未嘗不可；當然，屆時如果還有體力維持自己的閱讀與寫作，再有些電影娛樂，那真是再美滿不過了。

當然，我的年紀畢竟還沒有來到那個階段，因此，這些話只能是自己內心的獨白與烏托邦想像。

這天剛好是星期五，穆斯林的聚禮日，阿赫蒂斯原本就打算接著前往清真寺禮拜，因此，在老太太的套房衛浴裡做完小淨（穆斯林做禮拜前的洗淨）後，我們便直奔金士頓清真寺，參加聚禮。

幸虧前一天就已經來過金士頓清真寺，我因此得以看見星期五聚禮日與平日的不同。

「天下穆民是一家」，天下穆民作息也大抵相同；和我所熟悉的台北清真寺一樣，前一日還冷冷清清的金士頓清真寺，在星期五這一天，也出現了清真小市集。

金士頓清真寺，星期五聚禮後、人潮逐漸散去的一角。正中兩位為阿赫蒂斯與她的表舅私敘│Photo Credit:亞瑟蘭提供

披薩、肉捲、大餅、中東優格……小攤商上的各式吃食竟是如此眼熟，都是販賣一些平常在穆斯林散居區不易買到的飲食；就連聚禮結束後，教親們會三三兩兩聚集於清真寺門外與相熟的友人小聚，各自一番閒聊後、再各自離去的畫面都一樣。

（當然，不同清真寺，還是有不同的主麻日風景，穆斯林相較之下比較聚居的溫布頓公園清真寺，由於人數相較更為稀少，就看不到如此風情。）

阿赫蒂斯也在拜後遇見她的表舅，說是伊拉克前政府流亡海外的官員，顯然，那絕對也是好大的一個遷移，我不得不懷疑自己是否具備足夠的能力來書寫那樣的大故事。

正因為還沒儲備足夠的能量，所以，關於兩河流域人民是如何蔓延到北海英格蘭的，暫且先說到這裡，我但願大衛也可以看到。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航