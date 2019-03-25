印巴空戰，各自表述：米格21擊落F-16？恐怕連俄羅斯也不相信印度的說法

2月14日，印度中央警察預備隊在喀什米爾的普爾瓦馬（Pulwama）遭遇穆罕默德軍（JeM）的極端份子伏擊。350公斤的車載炸藥，當場炸死包括炸彈客在內的39名武裝警察。這是20年來印度遭遇到軍警死傷最慘重的事故。

印度政府當即因應，12天後，派出了12架幻象2000戰機，對巴基斯坦控制線內65公里的Balakot鎮展開轟炸。印方宣稱，該行動成功摧毀巴基斯坦控制喀什米爾（PoK）境內的JeM訓練營地，並殺死200－300名恐怖份子。為了減低攻擊的負面效應，並避免與巴基斯坦展開全面軍事衝突，印方由外交秘書（相當於常務次長，印度外交部的最高文官）顧凱杰（Vijay Gokhale）出面宣布結果，並表示該報復攻擊是一場「非軍事先制行動」（non-military preemptive action）。

印方的快速行動，對莫迪及其政府而言，原本將是一場完美的回應。在2016年烏里（Uri）軍營恐攻事件後，印度陸軍採取了越境的快速反應報復行動，士氣大振。本次巴基斯坦支援的恐怖攻擊行動，為了預防印軍採取相同戰術報復，巴方還將控制線（LoC，印度和巴基斯坦在喀什米爾的實際邊界線）周邊的恐怖份子據點後撤。沒想到印軍更勝一籌，以空襲的方式深入巴境，打得伊斯蘭瑪巴德措手不及。

但是數天後雙方的空中遭遇，將印方原本取得的政治軍事優勢完全打平，甚至還暴露出了印度在軍政策略上的種種問題。

2月27日，轟炸行動的後一天，印度空軍某聯隊聯隊長Abhinandan Varthaman中校和僚機在喀什米爾上空和巴基斯坦空軍戰鬥機遭遇。V中校的座機MiG-21 Bison（或MiG-21-93，是米格21戰機在2000年代的改良升級型，配備有追蹤多目標功能的雷達）在空戰中被擊落。跳傘的V中校不幸落入巴控喀什米爾，並被地面部隊俘虜。

印空軍的米格21是與巴空軍的何種機種遭遇？戰況到底如何？這場空戰的結果到現在還是一場羅生門。印空軍堅稱，和V中校的米格21改遭遇的，是美製的F-16戰機；雖然V中校最後不幸遭擊落，但是在墜落之前，V中校也自他的座機發射了一枚俄製R-73熱導引空對空飛彈，並擊落了巴基斯坦的F-16。

R-73的功能和尺寸大概等同於北約的響尾蛇飛彈（AIM-7 Sidewider），用於短距離空戰，該飛彈發射後會自動循著目標的熱源追擊，並不需要原機以雷達持續照射導引。

但印度方面始終拿不出堅實的證據，證明巴方的F-16戰機確實遭擊落。印方先是由空軍司令部出示美製「先進中程空對空飛彈（AMRAAM；AIM-120）」的殘骸，證明F-16確有參戰。之後，印方也表示，地面部隊有人目睹F-16遭擊墜，殘骸落入巴控區；同時，印空軍保有和V中校的通訊記錄。V中校在決定彈射前，最後一句話是：「我已選擇R-73飛彈。」

以上證據最多只能證明F-16曾經參戰，卻無法證明米格21擊落了F-16。如果身為二代戰機的米格21真的擊落了三代戰機的F-16，這不但將改寫空戰史，對美國和北約以及世界上眾多的F-16使用國也將造成衝擊。

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印方迅速地在媒體上散播了F-16遭擊墜的消息。在大選前的民族主義情緒下，該消息被迅速渲染，做為宣傳印軍戰技高人一等的一部分。巴空軍除了F-16外，其主力是成都飛機公司（成飛）在米格21為基礎上研發製造的殲轟-17（JH-17）型戰鬥機。

印度堅持F-16參戰並被米格21升級型擊墜的說法，當然有其提振士氣的考量。只是，這麼顯赫的戰績，除了印度專業度欠缺、好戰主義高漲的主流媒體之外，並未受到印度以外的一般國際媒體、專業雜誌，以及軍武社群的重視。

讓F-16一炮而紅的，是1982年以色列及敘利亞雙方在黎巴嫩戰爭時，於敘利亞貝卡山谷由兩國空軍展開的空戰。當時，配備美製F-15鷹式大型全天候空優戰機、以及初試啼聲的新型單人座多功能戰機F-16的以色列空軍，在電子戰的配合下，不但全殲了敘利亞軍的俄製地面防空飛彈部隊，也在以方沒有損失一架自家戰機的情況下，創造了82比0交換率（即敘利亞方面損失了82架戰機，而以色列方面是零）的優異戰績。

此後F-16的訂單開始源源不絕地湧入，成為了世界上銷售最廣、性能最優異的戰機之一。中華民國空軍在1992年向老布希（George H. W. Bush）政府訂購了150架F-16A，做為阻絕解放軍的主力，裝備於空軍嘉義水上基地、花蓮基地等聯隊。最近，中華民國空軍也已經向美方提出訂購66架F-16V戰機的要求，以取代操作成本高昂的幻象2000機隊（目前配置於新竹基地499戰術戰鬥機聯隊）。

空戰的故事，除了被軍武迷津津樂道之外，更重要的是促進銷售的「廣告」功能。如果印度的米格21現代化版本真的如此神勇，俄羅斯和負責升級的以色列方面，早就拿來大肆宣傳自家產品的優異性，順便挫挫老美的銳氣，就和最近的波音737 Max 8客機墜落事件一樣。不過從莫斯科方面噤聲的情況來判斷，恐怕就連俄羅斯人也不相信印度的故事。

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本次空戰反倒暴露出印度空軍的幾個問題。

第一，印空軍機隊老舊，妥善率不足。在V上校的米格21遭到擊落的當天，印度空軍的俄製直升機同時在喀什米爾地區失事墜毀，機上8名軍人罹難。數日後，一架執行任務的米格21也在當地墜毀。此事在選舉的關頭也成為政治的武器。執政的印度人民黨總理莫迪（Narendra Modi）抨擊國大黨阻撓先前的法製疾風（Rafale）戰機軍售案，造成原本128架的訂單縮水成36架，以至於無法發揮應有戰力。真相如何，難以釐清，但印空軍維修能量的不足卻暴露出來。

第二，過於輕敵。印空軍在炸射巴拉寇（Balakot）的極端份子營地後，志得意滿，認為巴基斯坦軍方不敢有進一步動作，所以仍然派出老舊的米格21，而非最新銳的蘇30 MKI（俄方出口印度的現代化版本）執行前方巡弋任務。印空軍顯然沒有料到巴方竟然會派出F-16參戰，還用上了新銳的先進中程空對空飛彈。

第三，印方的宣傳戰混亂而無力。新德里方面始終無法提出有利的證據來反駁巴基斯坦，包括衛星圖像、殘骸或是一些過硬的證據，而只是重複地面部隊有人目擊、V中校的證言以及地面的人員情報等等說詞。印度外交部發言人Raveesh Kumar甚至還說出了「如果巴基斯坦真的沒有損失F-16，為何他們還遲遲不出來解釋」這樣貽笑國際的說詞。

戰爭是最忠實的信使。己方和敵方的實力和問題都會在交戰中暴露出來，一覽無遺。本次的空戰，印度的盟友和對手都在仔細觀察印軍的表現。如果印度政府能利用本次空戰，提升軍備、維修能量以及和其他大國的軍事合作關係（特別是克服國內阻力、推進對美合作關係），那也是亡羊補牢、猶未晚矣。否則，當下一次更大的戰事來臨，印軍將面臨更為嚴峻的形勢。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航