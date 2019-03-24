「往高處爬到不能再爬為止」：最強熱帶氣旋襲擊非洲3國、官方證實已逾700死

從上周開始，印度洋熱帶氣旋襲擊東非，造成莫三比克、辛巴威、馬拉威3國災情慘重，不少村落被洪水淹沒，通訊受阻交通也中斷，救援團隊難以深入災區，是莫三比克近20年來最大災害。

（中央社）熱帶氣旋伊代（Idai）肆虐非洲引發洪患，造成非洲南部至少732人喪命，數以千計災民受困屋頂和樹上，亟需援助，莫三比克今天（24）通報死亡人數增加。

《路透社》報導，莫三比克土地與環境部長柯瑞亞（Celso Correia）表示，國內死亡人數從242人攀升至417人。惡劣天氣也在鄰國辛巴威奪走259條人命，熱帶氣旋抵達馬拉威前的暴雨已釀56死。

法新社報導，伊代15日橫掃莫三比克中部沿岸，帶來颶風級強風和大雨，於內陸地區引發洪災，接著侵襲辛巴威東部，釀成慘重災情。

此次釀成慘重災情的非洲3國莫三比克、辛巴威與馬拉威。｜地圖來源: Google Map

失去家園的26歲災民曼紐爾（Mimi Manuel）已是4個孩子的媽，她坐在莫三比克中部城市貝拉（Beira）一所小學搭建的臨時庇護所地上說：「我們所有食物都浸濕了，攜家帶眷也不知該何去何從。我們什麼都沒有了。」

另一名倖存的18歲災民菲佳多（Dina Fiegado）說，位於海邊的Praia Nova社區有大片屋頂被吹翻，表面不平的牆面也倒塌，「這一切發生的當下，人們開始驚聲尖叫」。「有些人試圖逃離，有些人選擇留在屋內。」

聯合國警告將有更多人受害，呼籲各界協助莫三比克，援助機構正如火如荼地救助成千上萬災民。

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水災之重從太空也能看見

「伊代」颶風堪稱是非洲南部有史以來最具破壞力的熱帶氣旋之一。

「伊代」在3月14日登陸莫三比克，重挫沿海城市、莫三比克第2大城貝拉市（Beira），而 熱帶氣旋 引發了土石流，也在莫三比克鄰國辛巴威和馬拉威丘陵地區，造成數百人死亡。而所有雨水最終都流入莫三比克的沿海平原，水勢上漲導致人們必須逃到屋頂、樹上求生， 《華盛頓郵報》報導形容，當地居民爬到「再也無法往上爬」為止，許多人可能被沖走，也有人死於被困時的疲憊。

「歐洲太空總署」（European Space Agency）日前公布的衛星照片，由於洪水氾濫，甚至能從太空的衛星圖像看到，莫三比克的布齊河（Buzi）因為豪雨而暴漲，河水氾濫成長約125公里、寬25公里、深11公尺的內陸湖。

在莫三比克、辛巴威和馬拉威受到熱帶氣旋伊達重創的消息傳出後，聯合國與紅十字會都緊急派遣直升機運送食品和藥物到災區。不過 持續的 降雨使得救援任務變得更加複雜，除了 通往其他城市的道路受阻， 也讓衛星影像失準，導致當地高層官員到村民，都處於資訊不完全的狀態中。

「一旦我們完全了解災情，那將是令人心碎的。」聯合國 人道事務協調辦公室專員斯坦普（Sebastian Rhodes Stampa）則表示， 正如他經歷過2016年颱風海燕在菲律賓的肆虐，當時造成1萬多人死亡，他說「大多數的屍體可能被沖進海裡，可能再也不會上岸。」

「我們正在經歷一場前所未有的自然災害。」莫三比克 土地和環境部長 表示，「 不幸的是，我們和世界上沒有人可以預測這種規模的災難。」

21日開始，莫三比克各地區雨勢皆有轉小跡象，但 聯合國表示，必須等到洪水退去，才能確定最終的傷亡人數。

《CNN》報導，紅十字會表示，擁有擁有50萬人口的莫三比克貝拉市，有90%被摧毀，當地無電可用、機場無法運作。 聯合國兒童基金會估計，莫三比克、辛巴威約有170萬人受到 伊代 颶風的影響。當地局勢仍然嚴峻，沒有電或自來水，成千上萬的人聚集在非正式的難民營中。

根據紅十字會的說法， 貝拉市 中央醫院的太平間「已經爆滿，需要移除和處理數十具屍體」，不過 貝拉市還在淹水 ，當地無法埋葬屍體， 貝拉在23日通報第一起霍亂病例，而被洪水所困的人群，有越來越多的瘧疾感染。

紅十字國際委員會（ICRC）區域法醫經理表示，現在說有多少死亡人數為時過早，因為許多受影響的地區仍無法進入，識別受害者將是一項艱鉅的任務，「不是數天或數週，而需要數月、或是數年。」

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印度洋熱帶氣旋活躍，比以往多出超過一倍

莫桑比克擁有延長的海岸線，當地特別容易受到從印度洋吹來的颶風影響。

英國雷丁大學國家大氣科學中心研究員指出，今年印度洋的氣旋活躍，截至目前為止已有7個強烈氣旋，比往年這個時候的平均值（3個）高出超過一倍。研究員也指出，伊代是2000年以來，該地區最大的熱帶氣旋（當時約有700多人喪生）。

綜合《BBC》與《衛報》報導，從伊代颶風 得出具體結論還為時過早，但氣候變化之快，意味著這類風暴的破壞力在未來只會增加。

研究人員表示，氣旋形成大約需要7種不同的海洋或大氣條件， 然而由於氣候變遷，這些條件越來越容易相互重合，這就是為什麼這些大型風暴很快形成的原因。

牛津大學環境變化研究所的奧托（ Friederike Otto）博士進一步指出，因為氣候變遷的原因，導致海平面上升，使得風暴潮（由熱帶氣旋等強烈天氣系統引發海面異常上升的現象，風暴潮會使受到影響的海區潮位大幅增加）比以往更加嚴重。

不過科學家認為，無論氣候變化對熱帶氣旋的影響如何，伊代颶風在莫三比克造成的破壞，更多與當地脆弱性有關， 像貝拉市這樣的城市，因為有較多的人口居住，疏散也相對困難。

奧托認為，熱帶氣旋引發的暴雨在未來只會變得更加嚴重，因此容易受災的地區對於住房標準、人口規模和預警系統的規劃，如何能適應風暴襲擊，就變得非常重要。

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核稿編輯：楊之瑜