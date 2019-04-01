《南非史》：沒有戴克拉克，就沒有曼德拉

文：廖顯謨

戴克拉克總統與其行事風格

2013年11月曼德拉（Nelson Mandela）去世的消息，讓曼德拉再度成為國際媒體的關注焦點，但若是沒有戴克拉克（F. W. de Klerk）總統，就無法成就南非的民主與曼德拉的偉大。1989年9月，戴克拉克當選總統職位，雖然有進一步改革南非內政的企圖心，但他只是《1983年憲法》下的總統，那是一部為黑人政治菁英所反對的憲法，並沒有廣泛的民意支持，要在如此情勢下從事政治改革，自然不易受到信任與期待。

1980年代與1990年代之交的南非政權，彷若鄰國南羅德西亞（即辛巴威）白人少數政府所陷入的困境 ，似乎唯有制訂一部經民主協商且具高度共識的新憲法，才是最終解決之道。而國際社會也關注著南非的民主改革，並以其改革之進展，作為改善或發展與南非關係的重要參考。換言之，白人政府要有放棄種族隔離制度的誠意，否則難以得到國際社會的重新接納。

戴克拉克的家世背景

戴克拉克最早的歐洲移民祖先，其實是來自法國的胡格諾難民，其先祖為了逃避法國對他們的宗教壓迫，先遷居荷蘭，最後輾轉移民到南非開普敦。在南非早期強調白人至上的社會氛圍中，其實不少阿非利加人也不是百分之百純淨的白人血統。對此，戴克拉克也一樣有難言之隱，在18世紀時，他有一位祖先是印度奴隸的女兒，但是在孩提時代，其父親並沒有對他提及，他心中的祖先只有在大遷徙過程中，勇敢打敗黑人的布爾人英雄。

他與前總統波塔（Pieter Willem Botha）同是阿非利加人，亦是白人農場主的後代，不同的是他非軍人出身，沒有強而有力的軍方背景，然他出自政治世家，他父親的外曾祖父是參議員揚・范羅伊（Jan van Rooy），曾在當時政壇有舉足輕重的地位與影響力，對戴克拉克的父親揚・戴克拉克（Jan de Klerk）參議員也有很大的影響。戴克拉克的祖父威廉（Willem de Klerk）是神職人員，在布爾戰爭時，是開普殖民地中同情布爾軍者，甚至可以算是支持者，也因此被英國殖民政府視為開普叛變者（Cape rebel）。威廉曾兩次在波徹斯頓代表國民黨參選，但都失敗。後來出任國民黨在金山地區的榮譽主席，常在政治集會中演說，同時他也是國民黨報紙《川斯華報》（Die Transvaler）的行政志工，對戴克拉克的父親有很深的影響。

戴克拉克之父積極從政三十一年，是國民黨川斯華黨部的秘書，曾獲選參議院議長，後在三位總理任內擔任閣員達十五年，並曾擔任教育部長。而戴克拉克的姑姑嫁給了二次大戰後參與1950年代種族隔離政策建構的南非總理史崔登（J. G. Strijdom，1893－1958）。戴克拉克的傳記作者威廉・戴克拉克是戴克拉克總統胞兄，與其祖父取同名，曾擔任報社編輯，以政治評論聞名。可見戴克拉克的家世淵源與政治十分密切。

戴克拉克與妻子瑪利卡（Marike de Klerk，1941－2001）育有三名兒女，老大揚（Jan）是川斯華省的農夫，老二威廉（Willem）和女兒蘇珊（Susan）則當老師。戴克拉克時常關心、鼓勵子女，且極度重視他們的教養，經常空出時間聆聽孩子們的問題，並與他們對話，他每週都會以電話詢問他們的生活起居與學校生活。他的管教方式雖然比較嚴格，但不會對子女無理要求，他會生氣但從不情緒失控，他常給予孩子們直接的建議，但是不一定採用強制的方式，命令他們服從。他體貼，是一個真正的紳士，總是讓家中維持良好的氣氛，常藉由建立兒女的自信心以啟發他們，而且常以讚賞代替批評。即使他的心情差時，也不會處事不公，在其子女眼中，算是一位盡職的父親，而且也是一位快樂的祖父。

戴克拉克在看待自己的家庭方面，他認為，太太與孩子就如同一座城堡，緊緊的圍繞著他，沒有他們的愛，他的生活會失去方向。像早年，戴克拉克忙於公務而常常不在家，但他後來決定不再當一個拋妻棄子的父親，空出許多寶貴的時間給家人。家庭成員平日可規律性地以電話相互問安，分享了家人的喜樂與憂愁。談到他的妻子，戴克拉克認為，不論他做何事，總是能得到太太全心全意的支持，太太可以說是他的左膀右臂，夫妻倆如同手與手套一般的相稱。瑪利卡的父親是普利多利亞大學的教授，而她與戴克拉克都是在波徹斯頓大學獲得學士學位，戴克拉克學的是法律，瑪利卡是商學系。1959年，當他們都還很年輕的時候就結婚，那年戴克拉克二十三歲，而瑪利卡僅二十二歲。

1994年民主南非成立後，戴克拉克改任曼德拉的第二副總統，1995年因不滿憲改內容而退出曼德拉的全國團結政府（Government of National Unity）。1994年戴克拉克開始與希臘船王喬吉雅蒂斯（Tony Georgiades）遺孀艾莉塔（Elita）有婚外情，她也給予國民黨財政上的支持。1996年戴克拉克與結婚三十七年的妻子離婚，一週後再與艾莉塔結婚。他的原配瑪利卡孤獨過了五年多，原本想靜靜地度過餘生，但卻於2001年在開普敦被殺。南非前第一夫人被殺，震驚全國，民主南非的治安壞到無以名之。

曼德拉與屠圖大主教心中的戴克拉克

1989年9月，戴克拉克就任總統時，曼德拉曾經認為戴氏是一個無足輕重的人物，他雖當上國民黨主席，看起來就像典型的國民黨員，從他的過去也看不出有任何改革精神，因為他擔任教育部長時，曾試圖阻止黑人就讀白人大學。但是曼德拉讀完他的每篇演講稿後，開始發現戴克拉克與前幾位領導人不同，曼德拉一改先前對他的看法，認為戴克拉克不是空想家而是實用主義者，因為戴克拉克認為變革是必須且無可避免。

往後曼德拉與戴克拉克進行談判的過程中，曼德拉又發現戴克拉克不對事務做出迅速的回應，通常會仔細聆聽著而不與之爭論。曼德拉最後也用英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）對蘇聯前領導人戈巴契夫（Gorbachev，1931－）的評語：「此人可與之共事」（A man we could do business with），來總結他對戴克拉克的看法。

另外，屠圖大主教對戴克拉克也持肯定的態度，他說：「戴克拉克1990年的言行（指釋放曼德拉等政治犯與開放黨禁），為他自己帶來巨大的功績，無論如何均無法被抹滅，他已在南非史上找到一席之地，無論他當時基於何種動機，無論世人如何批評他的所作所為，我們均應對他在1990年的作為而向他致敬。」屠圖大主教又說，沒有戴克拉克的話，南非將再繼續蒙受血腥屠殺。

沒有戴克拉克就沒有曼德拉，因為他的體制內轉型成就了南非民主。著名的美國政治學者杭廷頓（S. P. Huntington，1927－2008）曾言，若民主轉型想要成功，統治者的態度很重要。的確，沒有戴克拉克，就沒有曼德拉，曼德拉生前享譽國內外，死後哀榮，但世人只知道戴克拉克曾與曼德拉同時獲得諾貝爾和平獎，對於他在南非民主化的貢獻卻甚少人著墨。曼德拉因為當上總統，所以彰顯出他的偉大，戴克拉克則因失去總統職位而總是讓人遺忘。政治是現實的，相信讀者會對這句話深有同感。但南非的民主轉型，沒有曼德拉與戴克拉克的相忍為國是無法克竟其功的，因為南非邁向民主之政治轉型，往後的協商過程是滿布曲折。

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書籍介紹

本文摘錄自《南非史：彩虹之國》，三民出版

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作者：廖顯謨

南非經歷了長久的帝國殖民與種族隔離後，終於在1990年代終結不平等制度，完成民主轉型。雖然南非一路走來如同好望角的舊稱「風暴角」般充滿狂風暴雨，但南非人期待雨後天晴的日子到來，用自由平等照耀出曼德拉、屠圖等人所祈願的一個「彩虹之國」。

在歐洲人抵達以前，南非是科伊桑人、班圖人等族群自在生活的樂土，他們游耕、畜牧，過著自給自足的日子。十五世紀大航海時代，好望角因為絕佳的地理位置，成為歐洲人停泊、補給的中繼點。十七世紀荷蘭人在開普敦建立殖民地，十八世紀英國為了印度與遠東地區的利益，以及鑽石、黃金所帶來的財富，強硬介入南非局勢，皆為南非的命運蒙上多舛的悲劇色彩。1990年代，在內部抗爭與國際制裁的壓力之下，南非終於廢除施行數十年的種族隔離制度，在民主轉型後由黑人當家作主，邁入全新的階段。全世界也在持續觀察，作為一個曾擁有核子武器，且經濟表現亮眼的非洲大國，南非能否帶動自身乃至於整個南部非洲的發展，邁向更美好的明天？

本書剖析南非政治、社會、文化的發展，更詳述南非民主轉型的過程，以及南非錯縱複雜的內政、外交局勢變化。以詳實口吻與親身經驗，帶您一探彩虹之國的過往今昔。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航