《南非史》：沒有戴克拉克，就沒有曼德拉

戴克拉克總統與其行事風格

2013年11月曼德拉(Nelson Mandela)去世的消息,讓曼德拉再度成為國際媒體的關注焦點,但若是沒有戴克拉克(F. W. de Klerk)總統,就無法成就南非的民主與曼德拉的偉大。1989年9月,戴克拉克當選總統職位,雖然有進一步改革南非內政的企圖心,但他只是《1983年憲法》下的總統,那是一部為黑人政治菁英所反對的憲法,並沒有廣泛的民意支持,要在如此情勢下從事政治改革,自然不易受到信任與期待。

1980年代與1990年代之交的南非政權,彷若鄰國南羅德西亞(即辛巴威)白人少數政府所陷入的困境 ,似乎唯有制訂一部經民主協商且具高度共識的新憲法,才是最終解決之道。而國際社會也關注著南非的民主改革,並以其改革之進展,作為改善或發展與南非關係的重要參考。換言之,白人政府要有放棄種族隔離制度的誠意,否則難以得到國際社會的重新接納。

戴克拉克的家世背景

戴克拉克最早的歐洲移民祖先,其實是來自法國的胡格諾難民,其先祖為了逃避法國對他們的宗教壓迫,先遷居荷蘭,最後輾轉移民到南非開普敦。在南非早期強調白人至上的社會氛圍中,其實不少阿非利加人也不是百分之百純淨的白人血統。對此,戴克拉克也一樣有難言之隱,在18世紀時,他有一位祖先是印度奴隸的女兒,但是在孩提時代,其父親並沒有對他提及,他心中的祖先只有在大遷徙過程中,勇敢打敗黑人的布爾人英雄。

他與前總統波塔(Pieter Willem Botha)同是阿非利加人,亦是白人農場主的後代,不同的是他非軍人出身,沒有強而有力的軍方背景,然他出自政治世家,他父親的外曾祖父是參議員揚・范羅伊(Jan van Rooy),曾在當時政壇有舉足輕重的地位與影響力,對戴克拉克的父親揚・戴克拉克(Jan de Klerk)參議員也有很大的影響。戴克拉克的祖父威廉(Willem de Klerk)是神職人員,在布爾戰爭時,是開普殖民地中同情布爾軍者,甚至可以算是支持者,也因此被英國殖民政府視為開普叛變者(Cape rebel)。威廉曾兩次在波徹斯頓代表國民黨參選,但都失敗。後來出任國民黨在金山地區的榮譽主席,常在政治集會中演說,同時他也是國民黨報紙《川斯華報》(Die Transvaler)的行政志工,對戴克拉克的父親有很深的影響。

戴克拉克之父積極從政三十一年,是國民黨川斯華黨部的秘書,曾獲選參議院議長,後在三位總理任內擔任閣員達十五年,並曾擔任教育部長。而戴克拉克的姑姑嫁給了二次大戰後參與1950年代種族隔離政策建構的南非總理史崔登(J. G. Strijdom,1893-1958)。戴克拉克的傳記作者威廉・戴克拉克是戴克拉克總統胞兄,與其祖父取同名,曾擔任報社編輯,以政治評論聞名。可見戴克拉克的家世淵源與政治十分密切。

戴克拉克與妻子瑪利卡(Marike de Klerk,1941-2001)育有三名兒女,老大揚(Jan)是川斯華省的農夫,老二威廉(Willem)和女兒蘇珊(Susan)則當老師。戴克拉克時常關心、鼓勵子女,且極度重視他們的教養,經常空出時間聆聽孩子們的問題,並與他們對話,他每週都會以電話詢問他們的生活起居與學校生活。他的管教方式雖然比較嚴格,但不會對子女無理要求,他會生氣但從不情緒失控,他常給予孩子們直接的建議,但是不一定採用強制的方式,命令他們服從。他體貼,是一個真正的紳士,總是讓家中維持良好的氣氛,常藉由建立兒女的自信心以啟發他們,而且常以讚賞代替批評。即使他的心情差時,也不會處事不公,在其子女眼中,算是一位盡職的父親,而且也是一位快樂的祖父。

戴克拉克在看待自己的家庭方面,他認為,太太與孩子就如同一座城堡,緊緊的圍繞著他,沒有他們的愛,他的生活會失去方向。像早年,戴克拉克忙於公務而常常不在家,但他後來決定不再當一個拋妻棄子的父親,空出許多寶貴的時間給家人。家庭成員平日可規律性地以電話相互問安,分享了家人的喜樂與憂愁。談到他的妻子,戴克拉克認為,不論他做何事,總是能得到太太全心全意的支持,太太可以說是他的左膀右臂,夫妻倆如同手與手套一般的相稱。瑪利卡的父親是普利多利亞大學的教授,而她與戴克拉克都是在波徹斯頓大學獲得學士學位,戴克拉克學的是法律,瑪利卡是商學系。1959年,當他們都還很年輕的時候就結婚,那年戴克拉克二十三歲,而瑪利卡僅二十二歲。

1994年民主南非成立後,戴克拉克改任曼德拉的第二副總統,1995年因不滿憲改內容而退出曼德拉的全國團結政府(Government of National Unity)。1994年戴克拉克開始與希臘船王喬吉雅蒂斯(Tony Georgiades)遺孀艾莉塔(Elita)有婚外情,她也給予國民黨財政上的支持。1996年戴克拉克與結婚三十七年的妻子離婚,一週後再與艾莉塔結婚。他的原配瑪利卡孤獨過了五年多,原本想靜靜地度過餘生,但卻於2001年在開普敦被殺。南非前第一夫人被殺,震驚全國,民主南非的治安壞到無以名之。

曼德拉與屠圖大主教心中的戴克拉克

1989年9月,戴克拉克就任總統時,曼德拉曾經認為戴氏是一個無足輕重的人物,他雖當上國民黨主席,看起來就像典型的國民黨員,從他的過去也看不出有任何改革精神,因為他擔任教育部長時,曾試圖阻止黑人就讀白人大學。但是曼德拉讀完他的每篇演講稿後,開始發現戴克拉克與前幾位領導人不同,曼德拉一改先前對他的看法,認為戴克拉克不是空想家而是實用主義者,因為戴克拉克認為變革是必須且無可避免。

往後曼德拉與戴克拉克進行談判的過程中,曼德拉又發現戴克拉克不對事務做出迅速的回應,通常會仔細聆聽著而不與之爭論。曼德拉最後也用英國首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)對蘇聯前領導人戈巴契夫(Gorbachev,1931-)的評語:「此人可與之共事」(A man we could do business with),來總結他對戴克拉克的看法。

另外,屠圖大主教對戴克拉克也持肯定的態度,他說:「戴克拉克1990年的言行(指釋放曼德拉等政治犯與開放黨禁),為他自己帶來巨大的功績,無論如何均無法被抹滅,他已在南非史上找到一席之地,無論他當時基於何種動機,無論世人如何批評他的所作所為,我們均應對他在1990年的作為而向他致敬。」屠圖大主教又說,沒有戴克拉克的話,南非將再繼續蒙受血腥屠殺。

沒有戴克拉克就沒有曼德拉,因為他的體制內轉型成就了南非民主。著名的美國政治學者杭廷頓(S. P. Huntington,1927-2008)曾言,若民主轉型想要成功,統治者的態度很重要。的確,沒有戴克拉克,就沒有曼德拉,曼德拉生前享譽國內外,死後哀榮,但世人只知道戴克拉克曾與曼德拉同時獲得諾貝爾和平獎,對於他在南非民主化的貢獻卻甚少人著墨。曼德拉因為當上總統,所以彰顯出他的偉大,戴克拉克則因失去總統職位而總是讓人遺忘。政治是現實的,相信讀者會對這句話深有同感。但南非的民主轉型,沒有曼德拉與戴克拉克的相忍為國是無法克竟其功的,因為南非邁向民主之政治轉型,往後的協商過程是滿布曲折。

