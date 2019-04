《南非史》：曼德拉改變「中國承認」的決策過程

文:廖顯謨

與中華民國的外交關係

南非與中華民國都是聯合國成立時(1945年)的創始會員國,但中華民國在1949年因國共內戰失利,中央政府被迫撤退到臺灣,中國共產黨在中國大陸成立中華人民共和國(以下簡稱中共)。1950年因韓戰爆發,冷戰形勢加劇,以美國為首的自由世界對中共進行圍堵,故中共雖革命成功,但並未使他們順理成章地進入聯合國。反而退守臺灣的中華民國政府還能保有聯合國代表權,以及安理會常任理事國的席位,也暫時保持國際法上的合法性。自1950至1971年間,我國無時不在為保住聯合國會籍而努力,雖然當時身為安理會常任理事國,但面對日益險惡、不利於我國維持會籍的國際環境,中華民國在聯合國時代,實不便相悖於聯合國主流外交政策,而與南非建立正式邦交。

南非普利多利亞大學歷史學博士林松煥稱1948至1971年間,中華民國與南非之邦交是處於「相當勉強關係時期」(Period of reluctant relations)。事實上,當時我國最初與南非談不上有任何重大外交連繫,直到1971年10月依聯合國大會2758號決議案,中華民國被迫退出聯合國,而南非也在1974年被聯合國大會停權後,才使雙方在1976年建立大使級的外交關係。

1988年,李登輝繼任總統後,開始進行政治改革,在臺灣進行「寧靜革命」。在1980年代末,我邦交國始終維持在三十個左右,所有邦交國中,尚包括具有指標性的韓國、沙烏地阿拉伯與南非這三個國家。但時序甫進入1990年代,1990年7月沙烏地阿拉伯就與我國斷交,兩年後的1992年8月韓國也與我國終止正式外交關係。從那時起,除了南非外,與我建交的國家中,不是在國際社會上無足輕重的國家,就是小國或迷你國家。所以如何讓南非改變對中國外交承認,也是中共不斷封殺我外交生存空間時,相當重要的一環。

一言以蔽之,如林松煥先生所言,中華民國與南非之關係始於1970年代,而在1980年代達到高峰,但1990年起,因戴克拉克矢志推動政治轉型、展開民主協商,我國與南非邦交開始受到挑戰,最終導致民主南非在1998年正式與中華民國終止外交關係。

與中華人民共和國的外交關係

欲瞭解中共與南非執政黨ANC的關係,就必須先知道冷戰時期中共在非洲的角色。中共在非洲的活動是支持ANC推翻種族隔離制度,因為ANC反種族隔離鬥爭是契合於中共的非洲政策。在1950年代末到1990年代,中共對非洲的原則與政策的基本特點是:(1)反對帝國主義、殖民主義和霸權主義;(2)加強非洲團結;(3)廣泛合作,發展中、非洲友好的原則。中共在反殖民帝國與民族主義的口號下,進行聯合陣線與武裝鬥爭之時,與ANC也有戰略上的交集與互利基礎,因此得以讓雙方產生所謂的「傳統友誼」。

實際上,ANC與中共建立關係,遠早於與臺灣接觸。早在1949年中共成立之初,中共就對南非反種族隔離運動給予深切同情和支持。毛澤東與周恩來(1898-1976)曾在1950年、1952年先後致電,支持ANC所發動的群眾運動。周恩來在致電中表示,「站起來的中國人民完全瞭解並深切同情南非非白色人民以及一切被壓迫民族的苦難,相信他們一定能夠在持久不渝的鬥爭中得到自由、幸福與解放」。1955年的萬隆會議(Bandung/Asian­African Conference)上,ANC代表們與周恩來會面,會議結束後也訪問了中共。

文化大革命(1966-1976)結束後,中共以更加彈性與緩和的戰略再度回到非洲,但其一反過去「革命輸出」手段—支持反叛的派系來推翻合法政府,建立共產政權,而是改為藉由支持非洲國家,提升南部非洲非白人組織對抗白人殖民政權的能力,同時獲得廣大非洲黑人族群的支持。除了為尚比亞與坦尚尼亞建築鐵路,以展現中共在非洲影響力外,1974年左右,在尚比亞另約有八十個反殖民地武裝鬥爭之訓練基地,即使中共對它們的實際支持並不多,但ANC也曾受惠於中共。

中共與ANC建立關係,也早在兩國建立正式邦交前的四十多年就已開始。1963年8月至1964年7月,即約在周恩來第一次訪問非洲之時,ANC與PAC代表團就已先後訪問中共,同時與其建立正式連繫。中共曾表示,願意向他們提供財政援助,並為他們培訓幹部。1960年代,中共確實向ANC提供過援助,但事實上,直到1970年代為止,中共只提供過少量財政援助,其它大多僅是道義上的聲援。而當時的南非白人政府外交部亦在1977年時,基於自身安全之政治考量,曾派遣設計司司長范希爾登(Van Heerden)訪問中共。

1986年6月17日,中共代表黃嘉華(1926-)在安理會中緊急呼籲國際社會徹底孤立南非,迫使其早日廢除種族隔離制度。代表團團長周覺(1927-)在「制裁種族主義南非世界大會」上發言,更強烈譴責南非當局,並建議大會:(1)要求南非當局無條件釋放曼德拉等領袖,取消對民族主義組織(意指黑人政治反對組織)的禁令,確實採取消除種族隔離的措施;(2)呼籲國際社會強化對南非與納米比亞人民在政治、道義與物資的支持;(3)要求安理會依照《聯合國憲章》第七章之規定,對南非採取確實且有效的制裁。1988年3月21日,李鵬致電聲援聯合國消除種族歧視國際日,再一次地強調支持ANC。尤其在納米比亞於1990年3月獨立後,中共則進一步地將焦點放在南非身上,並積極支持南非黑人族群的反種族隔離運動,也加強了中共與ANC的關係。

但就實際歷史發展而言,中共與PAC的關係又更為緊密。1960年代,PAC就有兩個代表團往訪中共,並得到二萬美元之實質資助。在1970年代,中共實質支持了幾個南部非洲反抗組織,如安哥拉獨立聯盟(National Union for the Total Independence of Angola)和南羅德西亞境內的辛巴威非洲人民族聯盟(Zimbabwe African National Union),還有南非的PAC革命組織。相較之下,中共對ANC之實質支持較少且相當有限,ANC反而從蘇聯得到較多的支持。

1989年時,南非白人政府與中共雙方已互相邀訪,不過多採保密方式進行。進入1990年代之後,由於國際情勢與南非內部宣布放棄種族隔離政策的作用,很自然地,ANC的眼光也就專注在南非自身。其實中共當時約有一百六十個邦交國,對它而言,多一個南非友邦的實質意義並不大。但由於南非是中華民國自1992年以來最重要的友邦,所以在中共全面孤立中華民國的外交策略下,與南非建交便顯得十分重要。於是中共自1990年代起,加快了與南非接觸的腳步。

1992年10月2日,ANC主席曼德拉接受中共邀請,首度訪問中國大陸,並受到元首級的歡迎,隨行的還有ANC財務總長科比(Thomas Nkobi,1922-1994),以及武裝部隊司令莫迪斯。中共還給了ANC一千萬美元現金,並同意供應「民族之矛」大批軍服、皮帶與個人裝備等。曼德拉初次訪問中共,讓他再一次確認彼此間的友誼,但他還無法做出民主南非成立後,就立刻與臺灣斷交的承諾,當然中共也未承諾不與當時執政的白人政府接觸。意謂著臺灣、中共可分別尋求與ANC、白人政權同時交往,並固守與搶攻南非這個外交陣地,但中共與南非邦交正常化的企圖心,也隨著南非政治轉型的進展而加強。

Photo Credit: AP/達志影像

改變「中國承認」的決策過程

在「一中原則」的國際共識與潮流下,若不是因為南非受到國際孤立,它也不會在1970年代與同樣陷入國際孤立的臺灣發展全面外交關係。1994年,當南非重回國際社會後,與臺灣的邦交將會受到考驗。更何況,對臺灣虎視眈眈且堅持「一中原則」而已崛起的中共,豈能坐視南非與中華民國建立邦交。

1994年5月後的民主南非,基本上是一個總統制的國家 。身為國家領袖、ANC主席的曼德拉,以及擔任副總統、副主席的姆貝基,依1994年《過渡憲法》規定,總統得召集內閣會議,而除了總統與副總統之外,其餘二十七名內閣成員均由總統任命。外交部、貿易工業部和國防部是所有部門中負有涉外工作的單位,而南非的最終外交權力屬於總統,總統亦負最終責任。自從曼德拉獲釋後,他以崇高的國際道德形象,在國際社會扮演起積極角色,而在ANC執政後,他不只具有如韋伯(Max Weber,1864-1920)所言,因其個人非凡特質所產生的魅力式權威(Charismatic),同時也具有理性—法理型權威(Rational­legal Authority)。南非前駐華大使維容(Johannes L. Viljoen,1933-)於1996年底接受《聯合報》記者訪問時曾言,南非總統對於外交政策的制定具有充分主導權。

民主南非面對來自非洲國家、中共等要求與中華民國斷交之壓力,原本曼德拉想以個人聲望來進行雙重承認,但中共「一個中國」原則可說是鐵板一塊,所以曼德拉終究得在海峽兩岸中做選擇。民主南非的外交政策實際上全由曼德拉主導,外長恩佐無權決定。然而曼德拉的決策,基本上乃是依ANC及政府各相關部會對內與國際環境相互影響做評估後,再提報曼德拉行最後決策的結果。

與此同時,ANC內部的前南非共產黨員勢力也日漸膨脹。如ANC的最高決策單位—全國執行委員會(National Executive Committee)的委員中就有不少共產黨員。以1985年為例,全國三十名執行委員中,就有二十三名共產黨員或是共產黨的活躍支持者,其中還包括第二任民主南非總統姆貝基,以及與我斷交時的南非外長恩佐。

1997年香港回歸中共後,產生是否在香港設置南非領事館之問題,以及南非積極參與國際社會,外加爭取成為代表非洲的安理會常任理事國等種種企圖,還有面對中共可能從中作梗等因素,外長恩佐想必將所有利弊得失都提報給曼德拉作參考了吧。曼德拉當然也明白,若不與中共建交,對南非的國際政治與利益必然有不良影響,尤其1997年香港回歸,雙重承認政策又因中共的堅決反對而難以維持,而且中共也充分利用香港回歸向南非施壓,似乎要讓南非知道,若與中共關係沒有正常化,1997年7月將是南非駐香港領事館辦公的最後期限。如南非欲保護在香港的利益,則必須要有所選擇。在曼德拉宣布將與中華民國斷交的前一天,南非外交部還開過一場關於「中國政策」的會議。在該會議中,外交部堅持與中共建交的立場,只是尊重曼德拉總統的決定,而未逼迫他立即改變決策。

就經濟角度而言,當時的全國團結政府最迫切的工作是經濟重建,以及一圓南非人民—尤其是廣大黑人族群改進生活水準的夢。然而促進經濟繁榮、提高國民所得必須仰賴外資大量投入,如何去招商與吸引外國投資,並促進與外國之間的貿易成長以減少失業率等,政府責無旁貸,而外交部與貿易工業部(Minister of Trade and Industry)正是負起此任務的主要政府機關。「中國承認問題」攸關南非經濟利益的得失,貿工部門也是其外交決策高層的主要諮詢對象,而南非民間企業的聲音,往往也會彙整至貿工部。無疑地,貿工部所扮演的角色與外交部一樣不容忽視。中共於1995年11月開始,就以南非最惠國待遇為由,力促雙方關係正常化,貿工部對此亦著力甚深地加以配合。

1996年下半年,南非外交部和貿工部等政府部門經審慎的調查研究,向曼德拉提交了一份「中共與南非關係問題」的調查報告,作出「應與中國實現關係正常化」的結論。而解決南非與臺灣邦交之問題,也成為燃眉之急。1996年11月,副總統姆貝基受到南非共產黨施壓決定與臺灣斷交,曼德拉為了姆貝基日後的統治,竟讓自己承擔後續的責難,親自在記者會中宣讀將在1998年元月終止與臺灣邦交的聲明書,中華民國與南非兩國二十年的邦交終於劃下休止符。

Photo Credit: 三民出版

