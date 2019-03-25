委內瑞拉「雙總統」政治危機，俄羅斯派軍機和軍隊抵達

南美國家委內瑞拉於今年1月開始的「2個總統」政治危機，在上週隨著國會反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）左右手遭到逮捕，緊張情勢隨之升溫，上周末發生的事件更有可能讓情況演變成國際事務。23日有兩架俄羅斯軍機遭到當地媒體記者直擊，確認抵達該國首都國際機場，其中一架俄羅斯軍機載了上百名俄羅斯軍人。

俄羅斯派遣軍機抵達委內瑞拉首都

（中央社）委內瑞拉媒體報導，傳出約有100名俄羅斯軍人和一名高階軍官當地時間23日搭機抵達首都卡拉卡斯附近一座機場，《法新社》24日也在這座機場發現一架印有俄國國旗的運輸機。

這架運輸機停在首都卡拉卡斯附近城鎮邁格狄亞（Maiquetia）的機場，且被一群委內瑞拉國家衛隊（Venezuelan National Guard）人員看守。

獨立記者梅約加（Javier Mayorca）連續貼出兩則推特（Twitter）貼文指出，兩架俄國飛機當地時間23日晚間抵達邁格狄亞的機場，分別是一架安托諾夫124型（Antonov-124）運輸機與一架小型噴射機。

梅約加還提到，俄羅斯動員局（Mobilization Directorate of Russia）的武裝部隊負責人唐克希庫羅夫（Vasily Tonkoshkurov）將軍率領近100名俄國軍人，他們和大約35公噸的裝備一同下機。

委內瑞拉當局沒有證實這項消息，俄國駐卡拉卡斯大使館也拒絕針對這項報導發表評論，但俄國軍隊疑似飛抵委國一事已被當地媒體廣為報導。

委內瑞拉亂局目前尚未平息，委國主要盟友俄國日前曾表態，反對美國制裁委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，同時也反對美國承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）是委國臨時總統。

《路透社》報導，根據根據飛航追蹤網站Flightradar24，一架伊留申IL-62客機和一架安東諾夫AN-124軍用運輸貨機22日從俄羅斯軍用機場契卡洛夫（Chkalovsky）前往加拉加斯，沿途曾暫停敘利亞。據另一個航班跟踪網站Adsbexchange指出，該架安東諾夫AN-124貨機於24日離開加拉加斯。

《聖地牙哥時報》報導，俄羅斯軍隊現身委內瑞拉，可能是俄羅斯想向川普政府展現自己的決心，消息人士也表示，俄羅斯可能在委內瑞拉建立新的軍事基地。

《BBC》報導，俄 羅斯Sputnik通訊社報導，這些飛機被運抵委內瑞拉，是為了「履行技術軍事合約」，去年12月，俄羅斯才派出兩架空軍噴氣式飛機作為軍事演習的一部分。由於美國和委內瑞拉馬杜洛政府的關係惡化，最近幾個月俄羅斯和委內瑞拉之間的關係逐漸加強。

美國和俄羅斯為何介入委內瑞拉？

2018年5月，委內瑞拉舉行總統大選，現任總統馬杜洛連任。2019年1月，馬杜洛宣布就職後兩週，國會反對派領袖瓜伊多宣布自己獲得國會支持，出任代理總統，並獲得包括美國、巴西在內等50多個國家的承認，而馬杜洛的盟友僅剩中國、俄羅斯與古巴。

《BBC》報導，俄羅斯長期以來一直是委內瑞拉總統馬杜洛的盟友，向南美國家提供數十億美元貸款，並支持其石油工業和軍事。 事件發生後，馬杜洛指責 瓜伊多， 在美帝國主義者的幫助下，試圖發動政變，俄羅斯也指責 瓜伊多 在美國的支持下「企圖非法奪取政權」，並承諾會提供資源，「支持馬杜洛所需的一切」。

今年1月28日，美國對馬杜洛政府實施制裁，禁止委內瑞拉的原油進口，而美國是歷史上委內瑞拉最大的石油買家，這個制裁措施嚴重影響馬杜洛政府已經減少的財政狀況。《France 24》報導，最近幾週美國對委內瑞拉的動作也加大，川普曾警告，「所有選擇都會列入考慮，包括美國的軍事干預」。

委內瑞拉為何出現兩個總統？

而委內瑞拉的政局之所以如此混亂，和經濟脫不了關係。《風傳媒》報導，1999年已故強人總統查維茲（Hugo Chavez）掌權後，在委內瑞拉施行社會主義，靠著佔外匯97%的石油出口，讓全國約三分之一人口接受政府補助。但現任總統馬杜洛2013年就任時，國際石油價格腰斬，加上國營石油公司經營不善，委內瑞拉國家收入也跟著暴跌。

但2014年馬杜洛以大量印製印鈔票來填補財政缺口，導致通貨膨脹，糧食、藥品等民生必續品嚴重不足。國際貨幣基金組織（IMF）預估，委內瑞拉2018年經濟成長率來到負15%，通貨膨脹率則高達12875%。

民不聊生的情況，也使得委內瑞拉周邊國家出現大量委國難民。《中央社》報導，根據聯合國2月22日公布的數據，自2015年來，已約有270萬人因政治經濟危機而逃離委內瑞拉。

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核稿編輯：楊之瑜