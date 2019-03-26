《魂囚西門》與佛洛伊德：為什麼心理治療之父選擇放棄催眠？

文：蘇俊濠（臺師大教育心理與輔導學系碩士班、臉書專頁「哈理斯的精神分析躺椅」作者）

催眠（hypnosis）的歷史悠久，是一門比心理治療之父佛洛伊德（Sigmund Freud，1856-1939）所開創的精神分析更早出現的技藝。事實上，早年的佛洛伊德也一再跟催眠大師們學藝，更以此執業。那後來到底是什麼原因，驅使佛洛伊德不滿和放棄催眠呢？讓我們以《魂囚西門》作引導來慢慢回顧吧。

（本文含有些微劇透）

作為催眠學徒的佛洛伊德

佛洛伊德於1881年從納也納大學醫學院畢業後，先是研究神經解剖學，直到1885年他跑到巴黎的Salpêtrière醫院，跟著名精神病理學家Jean-Martin Charcot（1825-1893）學習對精神官能症患者（尤其是歇斯底里症）的治療，並從此燃起了對催眠的興趣。Charcot發現藉由催眠暗示（hypnotic suggestion），可以在催眠狀態的人身上產生與歇斯底里患者同樣的症狀反應。反之，也可以用催眠暗示來消除精神官能症患者的症狀。4年之後，佛洛伊德又來到法國東北部城市南錫，跟主張暗示作為催眠本質的Hippolyte Bernheim（1840-1919）拜師學藝。為此，佛洛伊德在個人執業初期，都是以「催眠暗示」來工作，消除個案的症狀，

「催眠暗示」就是透過權威的命令式話語，來消除意識或潛意識中相反的力量。《魂囚西門》中有類似的表現，比如當魏松言因為跟洪玉玫分手而情緒崩潰時，身旁的劉早雲立即對他催眠，並下一個禁止暗示（prohibitory suggestion）：「沒有人不要你......忘記難過的事情」。

佛洛伊德在催眠暗示之外，又在神經生理學家Josef Breuer身上學會催眠宣洩（hypnotic cartharsis），就是在催眠狀態中，詢問及要求個案回憶起症狀形成之前的創傷記憶。這種宣洩法（cathartic method）使進入深度催眠後的個案講出被潛抑的記憶，發現在清醒時所不知的症狀起因和源頭。一如魏松言對鏡子裡的鬼魂蘇瑪麗所做的，才發現她有一段人工流產的過去，被她對孩子所抱持的罪惡感所潛抑的記憶。

很多時候，催眠暗示確實能夠馬上見效，一如佛洛伊德所說：「第一次使用催眠時，我有一種克服了患者的無能軟弱狀態的感覺」，甚至表示宣洩法是精神分析的直接先驅。

催眠治標，但不治本？

「......直到後來，我才發現催眠程序的缺陷。」

然而，佛洛伊德在實務中漸漸發現，不是每個個案都能夠被催眠，而催眠消除症狀的效力也會隨時間而失效。說到底，催眠它繞過了潛抑記憶的力量（俗稱的心理防衛機制），使我們不懂得個案為何痊癒、又為何復發──它能治一時的標，卻治不了本。佛洛伊德發現催眠無助了解人類心理的運作方式，也無法知道類催眠狀態（hypnoid states）是如何產生的，一如Bernheim指出人類因有著可暗示性（suggestibilité）而能被催眠，但暗示的本質及它是如何產生，又是一個催眠療法中的模糊之處。

為此，如果精神分析在20世紀之初的雛型，就是「把潛意識的意識化」或「找回失去的記憶」，那催眠的問題正在於：個案並非在意識狀態中重拾潛意識的或失憶的內容、他的「一時康復」僅依靠催眠師的暗示（「沒有人不要你」？但明明就有！）更甚者，會引致虛假記憶（false memories）的問題。

虛假記憶：能被植入，又不受控制

佛洛伊德說催眠之所以有效，在於繞過了個案的心理防衛機制，把所欲暗示的話語和記憶，直接植入到潛意識之中。一如當知道少校已經去世，無法解答張麗華女士心中執著多年的心結時，松言就建議：「利用催眠，讓奶奶忘記少校，放下這段感情。」而孫女早雲馬上指出：「你這樣是掩耳盜鈴，欺騙奶奶，沒有人知道少校想跟奶奶說什麼，如果我們擅自作答，就是竄改奶奶的回憶！」這說法反過來說明了催眠為了消除症狀或痛苦，能以編造的虛假記憶來作治療介入，而這正是佛洛伊德不滿的原因。

另外，即使佛洛伊德不會給個案編造虛假記憶，但他也漸漸發現催眠宣洩的問題，即在治療中，個案一般都會對治療師產生移情（transference）的問題。他所回憶出來的記憶，是被當下他對治療師的愛與恨所改造過的，其本身就是一段不受控制的虛假記憶。經過被這些個案所愛所恨而回憶出一段段難辨真偽的記憶，佛洛伊德說：

「從那時起，我們（指Breuer）都心照不宣地認識到，催眠治療應該到此為止了。」

佛洛伊德對催眠的告別

催眠療法帶給佛洛伊德的不滿日益增長，因為相對要找到症狀意義的精神分析，催眠總是以同樣的儀式──好比劇中總是叫人看著那個自轉或搖擺的項鍊──來消除不同的症狀，並對其意義不聞不問。而且，催眠療法的治療師與個案都不必費神，因為治療師總是說：「你沒有大礙（There’s nothing wrong with you），只是有點緊張，而我會用幾分鐘，說上幾句話，就能消除你的痛苦。」諷刺地，一如松言在《魂囚西門》第一集說的第一句，就是：「3，2，1（喚醒動作）妳的焦慮症狀減輕了很多，按時吃藥，持續回來看診，你會好的（you’ll be fine.）。」

若說催眠療法使個案有不必費神的惰性與無需（自我）作出改變，因為舊問題只被掩飾、禁止、取代，面對新問題時也無力處理；那麼精神分析中，治療師就要和個案一起費神，對舊問題作出解放和根管治療，在長期的「再教育」之下，個案能夠因內在的改變而面對新困難。

因著上述種種原因，佛洛伊德改變作法：「我放棄了催眠，只是保留了催眠開始時的那些準備過程，即讓病人躺在沙發上……」這才使得他走向精神分析，與催眠告別。作為治療方法，精神分析可算是催眠的繼承及取代者，「我們沒有將催眠納入精神分析的技藝中，所以只在移情中看到暗示的影子」。那精神分析的技術又是什麼？這不是本文的目的，就讓我在此停筆吧！

最後，有兩點補遺：

即使在某種意義上，催眠和精神分析都指向一個稱為潛意識（unconscious）的概念，但在理論與技術的操作下，兩者對它的操作定義極為不同。 本文是藉《魂囚西門》來說一段佛洛伊德如何從催眠轉身的故事，而催眠療法發展至今也多少不同往昔，事實上，劇中對各種技術和諮商過程的呈現，也有著可圈可點的地方。以上，還請有興趣的讀者另外費神找答案了。

參考資料

Freud, S. (1914). Remembering, repeating and working-through (Further recommendations on the technique of psycho-analysis II). S.E. 12.

Freud, S. (1916-17[1915-17]). Introductory Lectures on Psycho-Analysis. S.E. 15-16.

Freud, S. (1925). An Autobiographical Study. S.E.20.

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航