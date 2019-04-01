《牛津英語詞典》裡的漢源詞：味精、小米酒的英文怎麼說？

文： 曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）

根據我2018年年底所做的調查研究，英語世界最高權威、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），收錄了共約500個源自中文的詞語（漢源詞）。

較為詳細的理據與宏觀的陳述，請參閱2019年1月號的《英語島》雜誌。本期文章主要是完整清單的呈現，唯擔心讀者不明白箇中緣由，以下再加以簡略說明。

延伸閱讀：牛津詞典收了幾個中文詞

教授挑選標準1：只有音譯詞、借譯詞

我篩選這些漢源詞時，遵循的是當代語言學的基本共識，只考慮構詞法的兩類借詞 （borrowing），亦即語音轉寫的「音譯詞」（transliteration），如char siu「叉燒」，和逐字翻譯的「借譯詞」（calque），如add oil（加油）：add（加）+ oil（油）。

教授挑選標準2：不得透過其他語言仲介

而且嚴格來說，這些詞語必需「直接」借自中文，不得通過其他語言的仲介，如ramen（拉麵）乃英文借自日文，日文復借自中文，依此原則不予計入。如果概念事物是中國的，但英文的對應是相對自由的意譯，我傾向於將之排除在外，如sticks of fate（籤，求神問卜用，英文字面為「命運之棍」）。

最新的OED是個有償使用的大型詞語資料庫，唯有付費訂戶方得一窺全豹，網上可免費檢索的各種牛津詞典不是這裡的OED，請讀者留意，不要混為一談。

我花了一週的時間，利用OED首頁上的進階搜尋 （Advanced search），佐以地毯式的審讀求證與交叉比對，按照上揭的原則潛心鑽研，綜合判斷，共得500個左右的漢源詞。若標準從嚴，則總數略低於500，若標準從寬，則總數略高於500。

這其中有一些我主觀的判斷，或恐失之武斷。有一些我對詞語的取捨，他人未必同意。甚至，我的統計可能有所疏漏偏差，但求無損大局。

今將OED裡的漢源詞搜羅彙整於此，分門別類，按各類數字的多寡條列。詞語前未標數字者，係OED具有「條目」或「準條目」地位的粗體字成分（其他詞典多會列入收詞量的計算），然與同組之領頭詞密切相關，為避免有灌水浮報之嫌，不另計數。

野人獻曝，敬奉參考。錯誤遺漏在所難免，尚祈不吝補充指正。

以下為教授分類出之485個牛津詞典單字：

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apricot plum 杏李

baozi 包子= bao

bean sprouts 豆芽

bird’s-nest soup 燕窩

bok choy（小）白菜；上海青

Buddha’s hand 佛手柑

char kway teow 炒粿條（< 新加坡閩南語）

char siu 叉燒

chop suey（炒）雜碎

chow mein 炒麵

choy sum 菜心

dai pai dong 大排檔

dim sum 點心

fu yung 芙蓉（一種粵菜醬料）

egg fu yung 芙蓉蛋

goji 枸杞= goji berry 枸杞子

Hainanese chicken rice 海南雞飯= chicken rice

hoisin 海鮮醬= hoisin sauce

hot pot 火鍋= firepot

jiaozi 餃子

kaoliang 高粱

ketchup 蕃茄醬（<？鮭汁）

kumquat 金橘

ling 菱角

litchi 荔枝

longan 龍眼

loquat 枇杷（< 櫨橘）

mant’ou 饅頭

Mao-tai 茅台（酒）

mee 麵（新加坡閩南語）

mien 麵

millet wine 小米酒

moo goo gai pan 蘑菇雞片

moon-cake 月餅

moo shu 木須

moo shu pork 木須肉

moo shu duck 木須鴨

Peking duck 北京（烤）鴨

pe-ts’ai（大）白菜

popiah 薄餅；潤餅（< 閩南語）

potsticker 鍋貼

prawn cracker蝦餅

red-cooking 紅燒（動名詞）

red-cook 紅燒（動詞）

samshoo 白酒（< 三燒，粵語）

Shaoshing 紹興（酒）

shark-fin 魚翅

shumai 燒賣

siu mei 燒味

subgum（炒）什錦

sweet and sour 糖醋的；甜酸的

tea egg 茶葉蛋

ve-tsin 味精

won ton 雲吞；餛飩

wood ear 木耳

yuan hsiao 元宵

yum cha 飲茶

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tea 茶（< 閩南語）

char 茶（< 官話 or 粵語）= cha= chah= chai= chia

tea-hong 茶行

green tea 綠茶

white tea 白茶

boba 波霸奶茶= boba tea

bubble tea 珍珠奶茶

butter tea 酥油茶

bohea 武夷（岩茶）

Keemun 祁門（紅茶）

oolong 烏龍（茶）

congou 功夫（茶）

hyson 熙春（茶）

milk tea 奶茶

pekoe 白毫（茶）

pouchong 包種（茶）

Pu-erh 普洱（茶）

souchong 小種（茶）

Lapsang souchong 正山小種（< 立山小種）

Twankay 屯溪（綠茶）

bing 茗

imperial tea 御茶

leaf tea（散）葉茶

pearl tea（小）珠茶

oopack 湖北（茶）

singlo 松蘿（茶）= singlo tea

campoi 揀焙（茶）

jasmine tea 茉莉花茶

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hongbao 紅包

ang pow 紅包（< 新加坡閩南語）

red envelope 紅包

red packet 紅包

chopstick 筷子（< chop「快」+ stick）

cumshaw 小費；禮物（< 感謝，閩南語）

dragon boat 龍舟；龍船

dragon boat festival 端午節

dragon boat racing 龍舟賽

guanxi 關係

hard （seat/berth） 硬（座／臥）

soft （seat/berth） 軟（座／臥）

rice bowl 飯碗

iron rice bowl 鐵飯碗

kaifong 街坊

kopitiam 咖啡店（< 新加坡閩南語）

kow-tow 叩頭；磕頭

lion dance 舞獅

milk name 乳名；奶名

ming 命

money tree 錢樹

shake the money tree 搖錢樹（動賓結構）

pak pai 白牌（車）；黑車

sampan 舢舨

sky lantern 天燈

Spring Festival 春節

tangram 七巧板（< Tang「唐」+ -gram「圖」）

wok 鑊；炒菜鍋

yang-ko 秧歌（中國北方農村的民間舞蹈）

yulo 搖櫓

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cooling 涼性的

heaty 熱性的

long pulse 長脈

mother 母（針灸術語）

son 子（針灸術語）

mother-son 母子（針灸術語）

Nei kuan 內關（針灸術語）

ginseng 人參

qinghaosu 青蒿素

tui na 推拿

tu-mo 督脈

想了解更詳細的清單，請點選這個連結。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航