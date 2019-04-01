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《牛津英語詞典》裡的漢源詞：味精、小米酒的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
作者將《牛津英語詞典》裡的漢源詞搜羅彙整於此，分門別類，按各類數字的多寡條列。
文： 曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）
根據我2018年年底所做的調查研究，英語世界最高權威、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），收錄了共約500個源自中文的詞語（漢源詞）。
較為詳細的理據與宏觀的陳述，請參閱2019年1月號的《英語島》雜誌。本期文章主要是完整清單的呈現，唯擔心讀者不明白箇中緣由，以下再加以簡略說明。
延伸閱讀：牛津詞典收了幾個中文詞
教授挑選標準1：只有音譯詞、借譯詞
我篩選這些漢源詞時，遵循的是當代語言學的基本共識，只考慮構詞法的兩類借詞 （borrowing），亦即語音轉寫的「音譯詞」（transliteration），如char siu「叉燒」，和逐字翻譯的「借譯詞」（calque），如add oil（加油）：add（加）+ oil（油）。
教授挑選標準2：不得透過其他語言仲介
而且嚴格來說，這些詞語必需「直接」借自中文，不得通過其他語言的仲介，如ramen（拉麵）乃英文借自日文，日文復借自中文，依此原則不予計入。如果概念事物是中國的，但英文的對應是相對自由的意譯，我傾向於將之排除在外，如sticks of fate（籤，求神問卜用，英文字面為「命運之棍」）。
最新的OED是個有償使用的大型詞語資料庫，唯有付費訂戶方得一窺全豹，網上可免費檢索的各種牛津詞典不是這裡的OED，請讀者留意，不要混為一談。
我花了一週的時間，利用OED首頁上的進階搜尋 （Advanced search），佐以地毯式的審讀求證與交叉比對，按照上揭的原則潛心鑽研，綜合判斷，共得500個左右的漢源詞。若標準從嚴，則總數略低於500，若標準從寬，則總數略高於500。
這其中有一些我主觀的判斷，或恐失之武斷。有一些我對詞語的取捨，他人未必同意。甚至，我的統計可能有所疏漏偏差，但求無損大局。
今將OED裡的漢源詞搜羅彙整於此，分門別類，按各類數字的多寡條列。詞語前未標數字者，係OED具有「條目」或「準條目」地位的粗體字成分（其他詞典多會列入收詞量的計算），然與同組之領頭詞密切相關，為避免有灌水浮報之嫌，不另計數。
野人獻曝，敬奉參考。錯誤遺漏在所難免，尚祈不吝補充指正。
以下為教授分類出之485個牛津詞典單字：
- apricot plum 杏李
- baozi 包子= bao
- bean sprouts 豆芽
- bird’s-nest soup 燕窩
- bok choy（小）白菜；上海青
- Buddha’s hand 佛手柑
- char kway teow 炒粿條（< 新加坡閩南語）
- char siu 叉燒
- chop suey（炒）雜碎
- chow mein 炒麵
- choy sum 菜心
- dai pai dong 大排檔
- dim sum 點心
- fu yung 芙蓉（一種粵菜醬料）
- egg fu yung 芙蓉蛋
- goji 枸杞= goji berry 枸杞子
- Hainanese chicken rice 海南雞飯= chicken rice
- hoisin 海鮮醬= hoisin sauce
- hot pot 火鍋= firepot
- jiaozi 餃子
- kaoliang 高粱
- ketchup 蕃茄醬（<？鮭汁）
- kumquat 金橘
- ling 菱角
- litchi 荔枝
- longan 龍眼
- loquat 枇杷（< 櫨橘）
- mant’ou 饅頭
- Mao-tai 茅台（酒）
- mee 麵（新加坡閩南語）
- mien 麵
- millet wine 小米酒
- moo goo gai pan 蘑菇雞片
- moon-cake 月餅
- moo shu 木須
- moo shu pork 木須肉
- moo shu duck 木須鴨
- Peking duck 北京（烤）鴨
- pe-ts’ai（大）白菜
- popiah 薄餅；潤餅（< 閩南語）
- potsticker 鍋貼
- prawn cracker蝦餅
- red-cooking 紅燒（動名詞）
- red-cook 紅燒（動詞）
- samshoo 白酒（< 三燒，粵語）
- Shaoshing 紹興（酒）
- shark-fin 魚翅
- shumai 燒賣
- siu mei 燒味
- subgum（炒）什錦
- sweet and sour 糖醋的；甜酸的
- tea egg 茶葉蛋
- ve-tsin 味精
- won ton 雲吞；餛飩
- wood ear 木耳
- yuan hsiao 元宵
- yum cha 飲茶
- tea 茶（< 閩南語）
- char 茶（< 官話 or 粵語）= cha= chah= chai= chia
- tea-hong 茶行
- green tea 綠茶
- white tea 白茶
- boba 波霸奶茶= boba tea
- bubble tea 珍珠奶茶
- butter tea 酥油茶
- bohea 武夷（岩茶）
- Keemun 祁門（紅茶）
- oolong 烏龍（茶）
- congou 功夫（茶）
- hyson 熙春（茶）
- milk tea 奶茶
- pekoe 白毫（茶）
- pouchong 包種（茶）
- Pu-erh 普洱（茶）
- souchong 小種（茶）
- Lapsang souchong 正山小種（< 立山小種）
- Twankay 屯溪（綠茶）
- bing 茗
- imperial tea 御茶
- leaf tea（散）葉茶
- pearl tea（小）珠茶
- oopack 湖北（茶）
- singlo 松蘿（茶）= singlo tea
- campoi 揀焙（茶）
- jasmine tea 茉莉花茶
- hongbao 紅包
- ang pow 紅包（< 新加坡閩南語）
- red envelope 紅包
- red packet 紅包
- chopstick 筷子（< chop「快」+ stick）
- cumshaw 小費；禮物（< 感謝，閩南語）
- dragon boat 龍舟；龍船
- dragon boat festival 端午節
- dragon boat racing 龍舟賽
- guanxi 關係
- hard （seat/berth） 硬（座／臥）
- soft （seat/berth） 軟（座／臥）
- rice bowl 飯碗
- iron rice bowl 鐵飯碗
- kaifong 街坊
- kopitiam 咖啡店（< 新加坡閩南語）
- kow-tow 叩頭；磕頭
- lion dance 舞獅
- milk name 乳名；奶名
- ming 命
- money tree 錢樹
- shake the money tree 搖錢樹（動賓結構）
- pak pai 白牌（車）；黑車
- sampan 舢舨
- sky lantern 天燈
- Spring Festival 春節
- tangram 七巧板（< Tang「唐」+ -gram「圖」）
- wok 鑊；炒菜鍋
- yang-ko 秧歌（中國北方農村的民間舞蹈）
- yulo 搖櫓
- cooling 涼性的
- heaty 熱性的
- long pulse 長脈
- mother 母（針灸術語）
- son 子（針灸術語）
- mother-son 母子（針灸術語）
- Nei kuan 內關（針灸術語）
- ginseng 人參
- qinghaosu 青蒿素
- tui na 推拿
- tu-mo 督脈
想了解更詳細的清單，請點選這個連結。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航