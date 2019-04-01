2019/04/01, 生活

《牛津英語詞典》裡的漢源詞：味精、小米酒的英文怎麼說？

《牛津英語詞典》裡的漢源詞：味精、小米酒的英文怎麼說？
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我們想讓你知道的是

作者將《牛津英語詞典》裡的漢源詞搜羅彙整於此，分門別類，按各類數字的多寡條列。

唸給你聽
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文： 曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）

根據我2018年年底所做的調查研究，英語世界最高權威、收詞量逾60萬的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），收錄了共約500個源自中文的詞語（漢源詞）。

較為詳細的理據與宏觀的陳述，請參閱2019年1月號的《英語島》雜誌。本期文章主要是完整清單的呈現，唯擔心讀者不明白箇中緣由，以下再加以簡略說明。

延伸閱讀：牛津詞典收了幾個中文詞

教授挑選標準1：只有音譯詞、借譯詞

我篩選這些漢源詞時，遵循的是當代語言學的基本共識，只考慮構詞法的兩類借詞 （borrowing），亦即語音轉寫的「音譯詞」（transliteration），如char siu「叉燒」，和逐字翻譯的「借譯詞」（calque），如add oil（加油）：add（加）+ oil（油）。

教授挑選標準2：不得透過其他語言仲介

而且嚴格來說，這些詞語必需「直接」借自中文，不得通過其他語言的仲介，如ramen（拉麵）乃英文借自日文，日文復借自中文，依此原則不予計入。如果概念事物是中國的，但英文的對應是相對自由的意譯，我傾向於將之排除在外，如sticks of fate（籤，求神問卜用，英文字面為「命運之棍」）。

最新的OED是個有償使用的大型詞語資料庫，唯有付費訂戶方得一窺全豹，網上可免費檢索的各種牛津詞典不是這裡的OED，請讀者留意，不要混為一談。

我花了一週的時間，利用OED首頁上的進階搜尋 （Advanced search），佐以地毯式的審讀求證與交叉比對，按照上揭的原則潛心鑽研，綜合判斷，共得500個左右的漢源詞。若標準從嚴，則總數略低於500，若標準從寬，則總數略高於500。

這其中有一些我主觀的判斷，或恐失之武斷。有一些我對詞語的取捨，他人未必同意。甚至，我的統計可能有所疏漏偏差，但求無損大局。

今將OED裡的漢源詞搜羅彙整於此，分門別類，按各類數字的多寡條列。詞語前未標數字者，係OED具有「條目」或「準條目」地位的粗體字成分（其他詞典多會列入收詞量的計算），然與同組之領頭詞密切相關，為避免有灌水浮報之嫌，不另計數。

野人獻曝，敬奉參考。錯誤遺漏在所難免，尚祈不吝補充指正。

以下為教授分類出之485個牛津詞典單字：

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  • apricot plum 杏李
  • baozi 包子= bao
  • bean sprouts 豆芽
  • bird’s-nest soup 燕窩
  • bok choy（小）白菜；上海青
  • Buddha’s hand 佛手柑
  • char kway teow 炒粿條（< 新加坡閩南語）
  • char siu 叉燒
  • chop suey（炒）雜碎
  • chow mein 炒麵
  • choy sum 菜心
  • dai pai dong 大排檔
  • dim sum 點心
  • fu yung 芙蓉（一種粵菜醬料）
  • egg fu yung 芙蓉蛋
  • goji 枸杞= goji berry 枸杞子
  • Hainanese chicken rice 海南雞飯= chicken rice
  • hoisin 海鮮醬= hoisin sauce
  • hot pot 火鍋= firepot
  • jiaozi 餃子
  • kaoliang 高粱
  • ketchup 蕃茄醬（<？鮭汁）
  • kumquat 金橘
  • ling 菱角
  • litchi 荔枝
  • longan 龍眼
  • loquat 枇杷（< 櫨橘）
  • mant’ou 饅頭
  • Mao-tai 茅台（酒）
  • mee 麵（新加坡閩南語）
  • mien 麵
  • millet wine 小米酒
  • moo goo gai pan 蘑菇雞片
  • moon-cake 月餅
  • moo shu 木須
  • moo shu pork 木須肉
  • moo shu duck 木須鴨
  • Peking duck 北京（烤）鴨
  • pe-ts’ai（大）白菜
  • popiah 薄餅；潤餅（< 閩南語）
  • potsticker 鍋貼
  • prawn cracker蝦餅
  • red-cooking 紅燒（動名詞）
  • red-cook 紅燒（動詞）
  • samshoo 白酒（< 三燒，粵語）
  • Shaoshing 紹興（酒）
  • shark-fin 魚翅
  • shumai 燒賣
  • siu mei 燒味
  • subgum（炒）什錦
  • sweet and sour 糖醋的；甜酸的
  • tea egg 茶葉蛋
  • ve-tsin 味精
  • won ton 雲吞；餛飩
  • wood ear 木耳
  • yuan hsiao 元宵
  • yum cha 飲茶
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  • tea 茶（< 閩南語）
  • char 茶（< 官話 or 粵語）= cha= chah= chai= chia
  • tea-hong 茶行
  • green tea 綠茶
  • white tea 白茶
  • boba 波霸奶茶= boba tea
  • bubble tea 珍珠奶茶
  • butter tea 酥油茶
  • bohea 武夷（岩茶）
  • Keemun 祁門（紅茶）
  • oolong 烏龍（茶）
  • congou 功夫（茶）
  • hyson 熙春（茶）
  • milk tea 奶茶
  • pekoe 白毫（茶）
  • pouchong 包種（茶）
  • Pu-erh 普洱（茶）
  • souchong 小種（茶）
  • Lapsang souchong 正山小種（< 立山小種）
  • Twankay 屯溪（綠茶）
  • bing 茗
  • imperial tea 御茶
  • leaf tea（散）葉茶
  • pearl tea（小）珠茶
  • oopack 湖北（茶）
  • singlo 松蘿（茶）= singlo tea
  • campoi 揀焙（茶）
  • jasmine tea 茉莉花茶
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  • hongbao 紅包
  • ang pow 紅包（< 新加坡閩南語）
  • red envelope 紅包
  • red packet 紅包
  • chopstick 筷子（< chop「快」+ stick）
  • cumshaw 小費；禮物（< 感謝，閩南語）
  • dragon boat 龍舟；龍船
  • dragon boat festival 端午節
  • dragon boat racing 龍舟賽
  • guanxi 關係
  • hard （seat/berth） 硬（座／臥）
  • soft （seat/berth） 軟（座／臥）
  • rice bowl 飯碗
  • iron rice bowl 鐵飯碗
  • kaifong 街坊
  • kopitiam 咖啡店（< 新加坡閩南語）
  • kow-tow 叩頭；磕頭
  • lion dance 舞獅
  • milk name 乳名；奶名
  • ming 命
  • money tree 錢樹
  • shake the money tree 搖錢樹（動賓結構）
  • pak pai 白牌（車）；黑車
  • sampan 舢舨
  • sky lantern 天燈
  • Spring Festival 春節
  • tangram 七巧板（< Tang「唐」+ -gram「圖」）
  • wok 鑊；炒菜鍋
  • yang-ko 秧歌（中國北方農村的民間舞蹈）
  • yulo 搖櫓
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  • cooling 涼性的
  • heaty 熱性的
  • long pulse 長脈
  • mother 母（針灸術語）
  • son 子（針灸術語）
  • mother-son 母子（針灸術語）
  • Nei kuan 內關（針灸術語）
  • ginseng 人參
  • qinghaosu 青蒿素
  • tui na 推拿
  • tu-mo 督脈

想了解更詳細的清單，請點選這個連結

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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