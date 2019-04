社區小學裡的宗教尊重：小朋友「不准吃軟糖」的真正原因

文:Yvette

去年女兒生日,我讓她拿巧克力餅乾去班上發給同學。今年也照辦,只是換成了廣受小孩歡迎的haribo軟糖。英國幼稚園和小學一般都對家長提供的甜食持謹慎態度,一部分是因為有些小孩可能對其中成分,例如堅果和蛋奶過敏而導致嚴重後果,一部分是尊重不給小孩甜食或有宗教飲食限制的家長,所以通常都會在家長在場的情況下才發放。

放學時,我和其他家長站在門外,女兒和老師一左一右站在教室門口,學生們照例排成一列,老師看到家長才依序放行,家長不在場就讓小孩回到隊伍後重排等家長來。女兒拿著一大袋的小包裝軟糖,興奮地等著發給被放行的同學。

第一個同學出來,女兒正要把手上那包糖交出去,老師急忙攔住她說「He's not allowed.」(他不准拿)我心想這小孩的家教好嚴,一包糖都不能吃。第二個同學出來,老師又說了一次「He's not allowed.」第三個同學也一樣,帶著失望的表情空手離開。

我開始覺得事情應該不是家教嚴這麼簡單。

第四個同學出來,是女兒的好朋友,父母都是英國人的漢娜。這一次,老師沒有阻擋,漢娜拿了糖果,開心蹦跳著往媽媽跑去。我回想前三個孩子Mohammed、Yusuf、Mahid,都是穆斯林常見的名字。這時才猛然想起很久以前聽過穆斯林同事說,有些軟糖裡含有gelatin(吉利丁,用動物骨頭或魚骨提煉的凝固成分)所以他們只能吃包裝上有標示Halal(符合清真標準的)的糖果,以免觸犯教規。

我此時才發現自己犯了尷尬的大錯:買haram(指清真教義禁止的)的糖請穆斯林小孩。

同學都走光後,我不好意思地對老師和女兒告罪買錯糖果。女兒不以為意的說沒關係,剩下的20幾包糖她都可以「幫忙」吃。老師Miss Moore笑著安慰我,這是無心之過不要在意,她也是當老師後才開始注意這些細節,明天她再買些halal的糖果給沒拿到的小朋友就好了。雖然那天女兒還是快快樂樂地過了生日,我還是對這件事耿耿於懷。

英國的小學可以粗略分成faith school(註)(例如英國國教,天主教和伊斯蘭教)和non-faith school(一般社區小學)。一些家庭希望孩子和膚色文化接近的同學在一起,即使本身沒有特定信仰,也會幫小孩選擇faith school。我並不想把孩子送進特定宗教色彩的學校,所以選擇了社區小學。

註釋:faith school,英國官方列出的學校類型至少有6種,包含有跟隨信仰規範的faith school、政府公辦的free school(但不一定由政府營運)、國家出錢資助的獨立學校academy、專職在科學與技術的學校city technology college、寄宿學校state boarding school、以及私立private school。

社區小學考量到當地的居民組成,像是我們住的Tower Hamlets區,和倫敦其它穆斯林人口較多的區一樣,只要是公立學校,營養午餐食材一律是Halal的,絕對不會有豬肉。其他則是主菜葷素各一,關照因為宗教或其他原因吃素的學生。

孩子所讀的社區小學,在建立之初就和原址的mosque(清真寺)協議,舊房舍拆除改建學校的同時,會幫他們在校地一角重建,因此後來嶄新的校門旁,就是全白的清真寺。學校本身並不因為在清真寺旁邊,或因為有6成左右的穆斯林學生,而有特定的宗教傾向。學校慶祝基督教節慶、猶太和農曆新年,也會在齋戒月結束的那一天放假,讓穆斯林教職員和學生過他們的重要節日。

大量的移民使英國國內的宗教差異顯而易見,因此種族平等與宗教融合是學校教育很大的一部分。女兒學校從Year 1就開始有宗教教育,教導他們各主要宗教,並且教孩子們尊重他人的信仰,校外教學會帶學生到教堂,也參訪隔壁的清真寺,每年耶誕節學校的重頭戲nativity play(耶穌降生劇),擔綱主角的孩子來自不同宗教,台下的父母一樣看得眉開眼笑。

上下學時間,校門前包著頭巾穿著長袍的穆斯林媽媽,和穿緊身上衣、牛仔褲的英國媽媽站在一起是尋常風景。孩子出來前大家隨意聊幾句,聊的不外乎是尋常話題:工作,家庭和孩子,偶爾一起八卦一下某老師或家長。當然在某些議題上,她們可能有截然不同的看法和意見(例如性教育),但是孩子永遠是共同的話題,不知不覺,就讓兩個人拉近了距離。

隔天放學時,我驚訝地看見女兒站在和前一天一樣的位置,手上拿著一大包棉花糖,發給每一個出教室的孩子。原來老師自掏腰包買了糖,安慰昨天沒領到糖的孩子,也讓女兒倒帶重來,如願發糖給每個同學。我感動地向老師道謝。老師的心意讓他們得到應有的快樂,也讓我從這個無心之過中學到寶貴的一課。

The UK is one of the best countries to live in as a Muslim. Or with any religious belief. Or lack of. Many people are aware that you don’t eat pork or possibly don’t drink alcohol. Most institutions (including schools) attempt to accommodate your beliefs. Many people will be friendly to you, as long as you act normal. It’s a good place to broaden your friendships with non-Muslims.

—A British-Bangladesh Muslim in the UK