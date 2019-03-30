冰島追風之旅：雲門2鄭宗龍聯手Sigur Rós打造《毛月亮》

2017初冬，雲門2藝術總監鄭宗龍第一次踏上人稱「大西洋上一顆珍珠」的國度——冰島。他好奇著這個面積有2.8倍台灣大，人口卻僅有35萬的國度，究竟閃耀著什麼樣的光芒？

那時，鄭宗龍的舞蹈新作《毛月亮》才正開端。古語云：「礎潤而雨，月暈而風」，「毛月亮」就是月暈的俗稱，抬頭看見月亮長毛的月暈現象時，就是要開始颳風了，延伸呼應人的心境中起風前那一股未知不安的感受。鄭宗龍為這三個字著迷，也對「不安」產生共鳴。帶著這些思緒，他踏上冰島的旅行，一落地碰到的第一個人是租車行的老闆，老闆慎重的告訴他，在冰島開車門的時候一定要用雙手，否則冰島的風會把車門給吹飛。此話一落，鄭宗龍便篤定自己來對地方了：「我是來追風的。」。

在冷冽冰雪與炙熱熔岩並存的島國，鄭宗龍觀察島到上的人們有著獨特的節奏。那一晚，他進到哈帕音樂廳聆聽Sigur Rós，爆滿的現場，他想像即將迎接一場熱度十足的夜晚。隨著一首首樂曲演奏，Sigur Rós的音樂穿透人心，時而平緩魔幻、時而鏗鏘強烈，然而樂迷們卻異常冷靜，各個打直腰桿，雙手安份地放在腿上，神情寧靜，最多只是隨著節奏重拍點頭晃腦，他們一個個像是專業的樂評，慎重而專注地聽進音樂的每一分秒，一直到演唱會的最後，在某一個誰也抓不住的時刻，全場才突然爆裂歡呼，熱度一秒直線上升。鄭宗龍笑說，這是他人生中數一數二獨特的演唱會經驗。

自駕在冰島，鄭宗龍不免俗的在車上播送Sigur Rós的音樂，實際走訪冰川、海灘等壯麗景觀，讓他明白為什麼在這島上的音樂能有這麼豐富、多元可能性。融雪所匯流的小河淙淙、融冰在萬籟俱寂中自顧滴答作響、壯觀的瀑布在渺無人煙之處澎拜的湧動⋯⋯鄭宗龍讚嘆最棒的藝術家根本就是大自然！冰島不僅打開他對聲音的敏感度，鄭宗龍更為一塊塊巨大冰塊的紋理著迷，一望無際的荒原看不見他人，卻更能看見自己。

結束了冰島之旅，鄭宗龍帶回最佳伴手禮，雲門2推出新作《毛月亮》以Sigur Rós的空靈音樂，打造奇幻異境，反思科技帶給人類不安的現狀。

如果冰島太遠、太冷，春暖花開的四月天，在台灣就看到的以熱帶島嶼衝撞冽寒冰島的空前之作《毛月亮》。

2019TIFA台灣國際藝術節｜鄭宗龍×雲門2《毛月亮》

時間：2019年4月19日至4月21日

地點：台北國家兩廳院戲劇院

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷