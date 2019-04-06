比新北市還要小的新加坡，在鬧區蓋了一座「森林飯店」

文字：Leah Lee

人群熙來攘往，一棟棟鋼筋混凝土構成的高樓大廈讓現今的城市了變成「水泥叢林」，只剩下冷冰冰的城市節奏，毫無空間可以喘息。不過在新加坡的市中心，卻有一座「森林」位於鬧區牛車水和克拉碼頭之間，替整座忙碌的城市添上幾許清新。

皮克林賓樂雅飯店（PARKROYAL on Pickering）外觀是一座十足的森林，在車水馬龍的街道間提供遊客一息舒暢的空氣，也讓都市人在繁忙的生活步調中感受到「大自然」的美好。

這家連鎖高級飯店2012年在新加坡開幕，由國際知名新加坡WOHA建築設計事務所所設計。從外觀看來三棟直立式建築之間連接的是多層樓的大片綠地，這座垂直森林不僅成為牛車水鬧區的知名地標之一，更替皮克林賓樂雅飯店多次奪下世界綠能飯店相關獎項。

新加坡一直以「花園城市」為名，充滿綠意的城市景觀也早已成為特色，但皮克林賓樂雅飯店獨特的外觀還是讓人驚艷不已，許多國際旅客都會特地前來朝聖。

推開窗就可以享受綠意沐浴

房客推開窗就可以享受舒適的綠景、呼吸芬多精，在繁忙的都市能有這樣的享受實屬難得。也因為這樣的綠意，根據《ladyironchef》介紹，在熱帶的新加坡，皮克林賓樂雅飯店竟然有三分之二的房間沒有供應冷氣！綠地自然產生的空氣循環就足夠讓房間保持清爽。

住在皮克林賓樂雅飯店最大的好處是你不需要踏出飯店的大門，也可以在「大自然」中舒展你的筋骨，推開房門走廊上的設計讓你感受舒適氣氛，可能走著走著就會遇到瀑布、綠牆、花園等綠意景觀。

鳥籠外觀造景

除了綠地之外，皮克林賓樂雅飯店中處處都會看到這種鳥籠造景，除了讓旅客忍不住拿出相機拍攝外，裡頭更是暗藏了愜意的休憩空間。

無限美景的無邊際游泳池

金沙酒店有無邊際泳池，皮克林賓樂雅飯店當然也會有！位於五樓的無邊際泳池也處在花草中，在超「大自然」的環境中游泳令人感到身心舒暢。

綠能飯店注重永續發展

同時，身為綠能飯店，皮克林賓樂雅飯店都是使用再生水，屋頂還有太陽能板和永續發展花園，據說飯店餐廳主廚也會在此種植所需要的香料。

訂房小秘訣

皮克林賓樂雅飯店共有367個房間，有十種房型方案，許多人推薦一定要預定「蘭花俱樂部」系列房間來慶祝重要的日子。

在此也與讀者們分享一個訂房的小訣竅，據說皮克林賓樂雅飯店最佳景觀視野的樓層是6樓、10樓和14樓，下次訂房一定要記得要備註！

新加坡數一數二的飯店早餐

除了飯店環境一流、房間舒適之外，皮克林賓樂雅飯店的早餐buffet 據說也是新加坡數一數二優秀的。名為「LIME」的餐廳提供各式各樣的餐點，從常見的西式早餐到充滿地方特色的連新加坡路邊小吃炒粿條，都能在這裡無限享用。

不論是綠地外型、節能構想還是飯店內的軟硬體設施，皮克林賓樂雅飯店都表現得非常優秀，是一生一定得去住一次的飯店之一。而關於入住費用則依不同房型而有所不同，大約是320元新幣（約台幣7,300元）起跳。如果你已經住過了金沙酒店，下次到訪新加坡時不妨選擇皮克林賓樂雅飯店試試。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷