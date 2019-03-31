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隈研吾操刀設計，跨界聯名三宅一生，東京「星巴克臻選烘焙工坊」開幕
我們想讓你知道的是
全球第五間「星巴克臻選烘焙工坊」（Starbucks Reserve Roastery Tokyo）已於2月28日在東京中目黑開幕，不僅找來建築大師隈研吾操刀設計，甚至攜手三宅一生、BALMUDA等當地品牌推出聯名商品。
文字： Zoey Lee、Leah Lee
在東京的星巴克臻選烘焙工坊不僅能品嘗到特調飲品，還配合櫻花季推出了一系列限定飲品。除此之外，在中目黑的烘焙工坊現場販售的商品也擁有相當多種品項，從手沖壺、保溫杯、馬克杯到腳踏車都有，開幕第一天就引起一波討論熱潮。
從開幕前就引起超多關注的星巴克臻選烘焙工坊，開幕當天的人潮更是大排長龍，許多粉絲特地飛到日本只為搶購限定商品，最熱賣的品項從手沖壺、馬克杯、保溫杯，以及與老牌甜點品牌——福砂屋合作的蜂蜜蛋糕，甚至還有腳踏車都超多人搶購。
聯名合作＆選品系列
星巴克與日本知名家電BALMUDA合作推出手沖壺，金銅色的外觀搭配黑色手把設計相當有質感，讓早晨的咖啡時光更臻美好。
這款咖啡滴漏架由操刀「東京中目黑星巴克臻選®烘焙工坊」的建築大師隈研吾設計，完美的曲線線條讓許多手沖咖啡迷愛不釋手。
由為東日本大地震募款的縫紉工作室「南三陸ミシン工房」所製作，不僅時髦好看還很有意義，該款式獨家於臻選®烘焙工坊販售，數量有限。
沒想到星巴克聯名商品竟然連腳踏車都有吧！尺寸有分大中小三種，使用特殊的八段齒輪，讓星巴克迷們能在喝完咖啡後，還能再騎著腳踏車出門走走逛逛。
由藝術家Marcel Wanders和星巴克聯名推出的藝術品——「One Minute Bunny」是向《愛麗絲夢遊仙境》致敬，外面的金屬塗層以24k金製成相當吸睛。
BREWING系列
結合知名咖啡研磨品牌「Kalita」的高端研磨技術，全黑色加上金銅色的外觀特別引人注目，質感設計加上小型機身，非常適合單身或是小家庭使用。
Roastery原創系列
大寬口的造型看起來特別可愛，一共推出白色、金色、黑色三種顏色的馬克杯，讓人三種顏色都想收藏。
攜手家居品牌Iittala和三宅一生家居系列推出桌花，典雅又大方的設計讓人一眼就愛上。
三種顏色都很有質感的皮革筆盒，將隨身使用的筆裝在皮革筆盒瞬間提升大人感。
SAKURA 櫻花系列
選用日本最有象徵性的花「櫻花」，以抽象圖案呈現在杯子和保溫杯上，上面還有寫上臻選烘焙工坊的名稱，是款極富有紀念價值又實用的紀念品。
食品系列
連食品系列都很驚人，星巴克和日本在地甜點品牌合作，激盪出不一樣的甜點火花。
沒有什麼比一杯黑咖啡配上經典老牌的福砂屋蜂蜜蛋糕來的享受了！把福砂屋蛋糕帶進星巴克烘焙工坊裡，一盒兩小片的設計超適合輕鬆的下午茶，而且售價不到台幣100元。
星巴克臻選®烘焙工坊販售的商品品項相當多元，除了販售咖啡之週邊商品之外，連腳踏車或是生活所需的筆套、包包都有販售，並邀請眾多知名品牌聯名設計，也難怪有許多星巴克迷專程飛往東京拜訪。
星巴克臻選®烘焙工坊 Starbucks Reserve Roastery
地址：東京都目黑區青葉台2-19-23
＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
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責任編輯：古家萱
核稿編輯：劉怡廷