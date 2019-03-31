隈研吾操刀設計，跨界聯名三宅一生，東京「星巴克臻選烘焙工坊」開幕

文字： Zoey Lee、Leah Lee

在東京的星巴克臻選烘焙工坊不僅能品嘗到特調飲品，還配合櫻花季推出了一系列限定飲品。除此之外，在中目黑的烘焙工坊現場販售的商品也擁有相當多種品項，從手沖壺、保溫杯、馬克杯到腳踏車都有，開幕第一天就引起一波討論熱潮。

從開幕前就引起超多關注的星巴克臻選烘焙工坊，開幕當天的人潮更是大排長龍，許多粉絲特地飛到日本只為搶購限定商品，最熱賣的品項從手沖壺、馬克杯、保溫杯，以及與老牌甜點品牌——福砂屋合作的蜂蜜蛋糕，甚至還有腳踏車都超多人搶購。

聯名合作＆選品系列

Photo Credit: BALMUDA， Harper's BAZAAR提供 BALMUDA X Starbucks手沖壺 日幣16,900元（約台幣4,658元）

星巴克與日本知名家電BALMUDA合作推出手沖壺，金銅色的外觀搭配黑色手把設計相當有質感，讓早晨的咖啡時光更臻美好。

Photo Credit: Starbucks jp， Harper's BAZAAR提供 MAGEKI X 隈研吾 滴漏架 日幣12,000元（約台幣3,307元）

這款咖啡滴漏架由操刀「東京中目黑星巴克臻選®烘焙工坊」的建築大師隈研吾設計，完美的曲線線條讓許多手沖咖啡迷愛不釋手。

由為東日本大地震募款的縫紉工作室「南三陸ミシン工房」所製作，不僅時髦好看還很有意義，該款式獨家於臻選®烘焙工坊販售，數量有限。

Photo Credit: Starbucks jp， Harper's BAZAAR提供 TOKYOBIKE X Starbucks 腳踏車 日幣150,000元（約台幣41,346元）

沒想到星巴克聯名商品竟然連腳踏車都有吧！尺寸有分大中小三種，使用特殊的八段齒輪，讓星巴克迷們能在喝完咖啡後，還能再騎著腳踏車出門走走逛逛。

Photo Credit: Starbucks jp， Harper's BAZAAR提供 Marcel Wanders X Starbucks 「One Minute Bunny」日幣240,000元（約台幣66,154元）

由藝術家Marcel Wanders和星巴克聯名推出的藝術品——「One Minute Bunny」是向《愛麗絲夢遊仙境》致敬，外面的金屬塗層以24k金製成相當吸睛。

BREWING系列

結合知名咖啡研磨品牌「Kalita」的高端研磨技術，全黑色加上金銅色的外觀特別引人注目，質感設計加上小型機身，非常適合單身或是小家庭使用。

Roastery原創系列

大寬口的造型看起來特別可愛，一共推出白色、金色、黑色三種顏色的馬克杯，讓人三種顏色都想收藏。

Photo Credit: Starbucks jp， Harper's BAZAAR提供 Iittala × Issey Miyake Home Collection 桌花，日幣5,500元（約台幣1516元）

攜手家居品牌Iittala和三宅一生家居系列推出桌花，典雅又大方的設計讓人一眼就愛上。

三種顏色都很有質感的皮革筆盒，將隨身使用的筆裝在皮革筆盒瞬間提升大人感。

SAKURA 櫻花系列

選用日本最有象徵性的花「櫻花」，以抽象圖案呈現在杯子和保溫杯上，上面還有寫上臻選烘焙工坊的名稱，是款極富有紀念價值又實用的紀念品。

食品系列

Photo Credit: Starbucks jp， Harper's BAZAAR提供 榮太樓總本舗 盒裝硬糖 日幣700元（約台幣193元）

連食品系列都很驚人，星巴克和日本在地甜點品牌合作，激盪出不一樣的甜點火花。

Photo Credit: @sora_starbucks， Harper's BAZAAR提供 Starbucks X 福砂屋 蜂蜜蛋糕，日幣300元（約台幣83元）

沒有什麼比一杯黑咖啡配上經典老牌的福砂屋蜂蜜蛋糕來的享受了！把福砂屋蛋糕帶進星巴克烘焙工坊裡，一盒兩小片的設計超適合輕鬆的下午茶，而且售價不到台幣100元。

星巴克臻選®烘焙工坊販售的商品品項相當多元，除了販售咖啡之週邊商品之外，連腳踏車或是生活所需的筆套、包包都有販售，並邀請眾多知名品牌聯名設計，也難怪有許多星巴克迷專程飛往東京拜訪。

星巴克臻選®烘焙工坊 Starbucks Reserve Roastery

地址：東京都目黑區青葉台2-19-23

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷