去年18%建中生「申請出國」，管中閔憂留不住人才是「可怕警訊」

台灣大學校長管中閔20日先是史無前例帶隊到台中舉行招生說明會，23日又在校務會議上表示，建中每年都有15%～18％的人選擇出國深造，是「可怕警訊」。不過教育部指出，實際上出國唸書的人沒那麼多，而師大附中校長秘書則質疑，「就算台大今天夠強大、夠國際化，但高中生會問畢業後真能找到好工作、能獲得好薪水嗎？」

管中閔在台中的「擴大希望，爭取菁英」招生說明會上向高中生說，台大過去覺得自己是全台灣最棒、最好，所以都不用出門招生，但把台灣放在全世界地圖來看，台大在哪裡？管中閔提到，他觀察2010年約有500名高中生出國念大學，之後每年以25％幅度增加，全世界都在改變，學生當然會反思：「為什麼一定要留在台灣？」他表示，就任校長後就抱持「挽救台灣人才留在台灣」的使命。

管中閔也說，歐美的新型態、線上學習課程從2012年開始蓬勃，以「coursera課程」為例，已有3000多萬名學生參與，不用綁在一個校園就能接觸知名的大學教授。他指出，台大也有這樣的資源，台大教務長丁詩同也表示，課程內容的部分，台大的專長工學院、電資、生科等都比鄰國大學來得優秀。

管中閔（23）日首度主持校務會議表強調，每年建中約1100名畢業生，當中竟有15%～18%的人選擇出國深造，北一女出國比率也超過5% ，「這是一個可怕的警訊」，他表示「不能再這樣坐以待斃」，將對新生釋出「傅鐘獎學金」，名額共60人，給予學費到生活費全免、半免等不同程度補助；此外也推出「希望入學」給清寒、弱勢生，每年招收40名，目標是2年倍增，4年到達3倍；還有新設「希望出航獎學金」，讓100人（10%）以上交換生的出國費用，全數由學校負擔。

不過，建中校長徐建國受訪指出，每年畢業生約1100人，去年有126人選擇出國念書，約佔13%，以留學香港最多，主要原因是國外大學普遍來台招生，且提供優渥獎學金。

教育部：加碼補助13億給頂尖大學打「國際盃」

教育部高教司長朱俊彰回應表示，去（2018）年全台高中畢業生統計共24萬人說明，選擇到國外的有2142人，占整體不到1%。近幾年台灣高中生出國人數從2013年的1067人，增加到2017年的1584人，5年間成長48%。

資料來源：教育部 ｜ 製表：關鍵評論網

建中去年畢業生1072人，出國深造人數共32人，僅佔總體人數的3%，其中出以美國12人最多，依序香港11人、新加坡4人、英國3人，去中國求學則有2人。反而師大附中畢業生有62人出國，占總畢業生人數899人的6.3％；北一女917位畢業生，也有57人，占比6.2％，皆以赴美、赴港為多。

教育部次長劉孟奇也解釋，如果只看29所傳統名校的絕對數字去年增加111人（40%），但為何和台大校長管中閔提到的數字有落差？

劉孟奇進一步指出，管校長說建中有15%～18%的人選擇出國深造，可能是出去申請的人數。而建中校長受訪提到的126人（13％）則是「人次」，也就是包含了重複錄取，同一個學生可能錄取好幾個學校。至於教育部的統計數字則是32人（3％）是「人數」，則是實際有出去就讀的人數。

「其實私立高中出國念書者也是大宗。」朱俊彰解釋，部分私立學校如康橋中學、華盛頓中學、常春藤雙語中學、再興、復興和明道等因設立國際部，採全英語教學，是俗稱的「貴族學校」，目標就是讓學生畢業後，赴歐美念書；另駐外、海歸及台商子女常就讀的竹科實中等，也有不少學子畢業後出國，「這些私校本來的設定就是以出國為導向」。

朱俊彰指出，主要是高中生會考量「國際競爭市場」，如獎助學金是否優渥、未來發展等多項可能性，但並非所有優秀學子都往外跑。劉孟奇也說，如果要說「警訊」應該指台灣的大學是不可能置外於國際競爭，出國唸書最多的還是美國，還有像是香港、英國⋯⋯等。

日前香港5所大學提前赴台招生面試，建中校長徐建國就表示，學生多半看重全英語授課、加上國際化的同儕環境，近年考量赴海外就讀的學生日益攀升，之中又以香港的詢問度最高。台大就在招生說明會中強調，目前已開設1000個全英語授課課程，外加75個雙聯學位，更與日、法等國攜手開拓「三聯學位」，一年還有800位國際交換生。

高教司長朱俊彰表示，我國大學和研究所絕對具有優勢競爭力，教育部今年還決議加碼補助13億元給台成清交等10所大學打國際盃，希望留才措施更向下延伸至高中生。

不過，師大附中校長秘書柯冠銘直言，高中生提前出走現實面在於經濟問題，「這是國家整體問題，就算台大今天夠強大、夠國際化，但高中生會問畢業後真能找到好工作、能獲得好薪水嗎？」他認為高中生選大學背後選得其實是未來就業市場。

「如果未來工作可能不理想，學生一定是想辦法提前出國、趕緊拓展人際關係。」柯冠銘談到，提前赴海外讀書，甚至能搶占海外實習機會，且國外實習強調動手作、願意發包計畫讓實習生處理，台灣的企業可能做不到，有時並非台灣頂尖大學不努力，而是再怎麼努力留才，背後還是有更現實的問題。

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核稿編輯：楊之瑜