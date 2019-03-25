不怕沒資源！《前進東南亞》整合產官學幫助中小企業打入東協市場

近年來政府呼喊南向口號，希望為台灣的社會、經濟及文化的全面發展，找到新方向及新動能，政府大力提倡，企業與民間也紛紛響應，不管是早已落地的大企業，或是準備前往的中小企業與求職者，都能感受到這塊蓬勃發展的商機。

不過東協市場龐大且陌生，掌握資源成為很重要的關鍵。全世界都知道東南亞是一個發展快速區域，但相比之下，台灣政府的南向內容不夠集中，也鮮少有完整針對產業、經濟和文化的訊息平台。由好優數位於2018年所創辦的《前進東南亞》希望能成為東南亞文化、產業的集散地，結合產官學資源提供完整的第一手資訊。

電子、食品、紡織業搶進東協市場落地生根

到東南亞佈局儼然是許多企業及廠商不斷冒出的念頭。日前和碩董事長童子賢才表示即將到越南、印度設廠，而去年也在印尼巴丹擴廠生產網通產品，今年1月已開始出貨。不只為了中美貿易戰避險，更直言對企業來說哪裡條件好哪裡去，東南亞充滿吸引力。更不用提食品大廠包括味王、統一、大成、南僑等早已佈局東協市場許久，如今享受獲利。此外，紡織大廠遠東新、新纖、福懋、力麗也早已展開擴大投資計畫，預計投入300億，於2020年完成佈局。

大企業的商業決策正好呼應政府近期的南向口號，也帶動整個台灣中小企業對於南向前進的動能。此外同時一般民眾也開始對於蓬勃發展的東南亞地區大感興趣，在104人力銀行上面看到東南亞職缺就有將近500個，平均月薪4萬到5萬之間，吸引許多年輕人作為海外工作的首度嘗試。

東南亞語正夯 畢業前先找到工作

隨著雙邊職缺需求開放，進一步帶動學習東南亞語言的熱潮，光是擁有雙語能力就是工作的保證。目前台灣擁有東南亞語言課程的大學就有11所，修課人數約4000人。根據遠見報導，暨大東南亞系主任表示，研究生畢業三個月內都能找到相關工作，甚至在學時就有職缺在等。

不過想進入東協市場仍有許多門檻，尤其台灣正缺少關注東南亞投資、行銷等文章報導，《前進東南亞》正是在這樣的趨勢下成立。創辦人張瑋容擁有十多年數位媒體經驗，採訪過上千位企業家、創辦人，熟知中小企業在做跨境行銷、貿易時常有找不到資源，不知道該如何切入市場的困擾，尤其是高達一千億商機的東協市場當然不能輕易錯過。

中小企業進入東協市場的最佳指南

東協市場是由十個國家組成，各個國家文化和宗教上雖有些相似之處，卻也同時存在極大的差異，例如信仰佛教的泰國與信仰伊斯蘭教的印尼。加上東南亞地區偏鄉基礎建設落後，關稅法規、金融服務就成為台灣企業南向最頭疼的問題，於是《前進東南亞》不斷持續發布海外參展貿易團、東南亞電子商務消費者數據、海外房產投資指南等文章資訊，對有意進入市場的散戶、投資客或是企業家都能有很大的幫助。

由於東南亞是個分歧且複雜的地區，《前進東南亞》也同時不斷整理來自政府的資訊，以及海外市場對於東協的分析及評估。近年政府政策針對新南向於105年底就開始訂定具體的工作計畫，並積極落實執行。根據行政院於2018年所公布數據，自105年9月至106年2月半年間，新南向地區來臺人次已顯著成長25.69%，遠高於全球來台人次成長率。同期間，台灣與新南向地區貿易額也顯著成長15.71%，高於我國與全球貿易額的成長率。

與大學產學合作開啟學生的視野

《前進東南亞》成立一年後與崑山大學展開產學合作，藉由影片、多媒體、文章等各種形式的知識分享，我們希望能讓年輕世代的學生更熟悉東協地區，從熟悉的泰國、馬來西亞、菲律賓到陌生的緬甸、寮國、汶萊等國家，都值得好好的去更加認識。

透過學生發布一系列短影片，並拍攝校區內的外籍僑生，錄下他們對台灣的想法，和自己的國家做對比。在充滿溫馨且有趣的氛圍下，達到讓年輕世代對東協的了解。同時學生也正在準備紀錄片拍攝，將於2019年3月25日於崑山大學上午10點到下午3點舉辦東南亞紀錄影展，這是一部講述新住民的故事，有著溫暖且活潑氛圍，將會帶給大家不同於以往耳目一新的感受。

Photo credit: 好優數位 崑山大學學生

最後，《前進東南亞》乘載著許多資訊，也背負了許多資訊公開的媒體責任，但經營上其實也有不小的阻力；在撰寫、找資料的過程中，副主編Carol也發現民眾與政府的資訊有不小的落差，社會上對移工、新住民的關懷也遠遠不夠，希望透過網站無數的報導能消弭社會對東南亞的誤解。

Photo credit: 好優數位 崑山大學學生持續拍攝校內東南亞籍老師、學生分享異地生活的心得

今年網站也開始跟政府展開合作，社群上也能收到不少讀者的回饋，未來《前進東南亞》將為更多東南亞新住民發聲，並幫助台灣品牌前進東南亞，成為台灣聯繫東南亞各國之間的友好橋樑。