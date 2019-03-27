新北市甫落成的「共融公園」，為何成為熱心公民彼此對立的論述角逐場？

文：鄭珮宸（台灣大學社會學研究所研究生）

甫於2018年10月9日落成的中和四號公園遊戲場，被譽為新北市共融公園的新作。設施內容包括設有無障礙通道的書本造型溜滑梯、多人共玩的鳥巢鞦韆，以及沙坑與沙桌等。這個共融遊戲場從2017年2月起開始設計規劃，如今風光開箱，但這樣一座交通方便、面積廣大的公園中，一個小小的兒童遊戲場竣工，背後也牽扯著公民參與和社會設計的議題。本文將指出，其實更牽涉到操作上的觀念錯置，或許也反映出台灣社會對於公共空間的想像貧瘠與功能化。但我更希望指出，「共融遊戲場」的設計，絕非丈量土地、以工具理性安放遊具，而是設計「共好的社會關係」；這個概念貫穿遊戲場改造的參與過程，在彼此聆聽需求、凝視差異的互動中，設計出促成共融互動的遊戲空間。

簡說中和四號公園

中和四號公園因交通位置方便、整體空間大，又處於人口密集的中和區、鄰近台灣圖書館等基礎設施，不僅使用頻率高，也被期待要滿足各種不同群體的使用需求。2015年民間組織開始倡議「共融」的概念，被新北市政府納入政策，承諾選擇腹地較大、交通方便且具指標性的公園，打造共融兒童遊戲場。中和四號公園這次改建的兒童遊戲場雖然空間不大，但因整體條件算得上是相當完美的指標公園，因此自然也以共融遊戲場為設計主軸。

於是在地居民、公民團體、設計師以及相關單位（公所、城鄉局、景觀處等等公園規劃、管理與維管單位）開啟一連串的討論，凝聚使用者的期待，收集意見。過程中，民間倡議團體以中介角色提供意見、協助居民將意見具體化，以及與政府共同商榷，如何在經費以及安全法規的限制之下，規劃出盡可能合於居民訴求的方案。

由於各方的參與、溝通過程相當耗費時間與心力。無論是使用者之間的協調、在地意見凝聚，或者是與里長實地踏查、與設計師規劃和共同審圖，每一個環節都牽涉到公民參與的程序合法性。根據程序概念，由於設計過程已納入各方意見，因此公園說明會所呈現的最終設計，就是居民、公民團體與政府、設計師長期溝通後的共識。

「共融遊戲場」（inclusive playground）是指所有人都能在此找到遊戲空間的支持性環境（下詳）。只是台灣公共空間狹窄，都市地區的公園綠地更形難得，雖然標榜著「共融」的口號，希望打造友善障礙者的空間；然而在參與的過程中，面對多樣的需求和期待，居中溝通與調解的工作勢必格外複雜，也考驗各方關係團體與主事者處事的手腕與智慧。

公部門雖然是以關懷特殊需求團體為出發點，卻因為過度強調特殊性和指標意義，簡化了公民參與程序中的聆聽和討論。導致訴求特殊兒童需求的團體反而成為和在地共識不同的聲音，造成雙方的立場相對。

政府自己則以程序中立原則之由，隱藏自己的政策承諾於特殊需求的道德旗幟背後。加上11月釋出的設計圖中，政府以最簡易的手段來達成「共融」，亦即降低設施高度、減少遊具多樣性。在地團體見設計圖不符合期待，於是組織陳情，才讓這段修改設計的過程曝光，也促使相關單位暫緩施工，並且重新開啟如何規劃遊戲場的討論。

公園為何成為熱心公民彼此對立的論述角逐場？

原本應該是政府與民間各路團體充分討論出來的設計，卻險些成為特殊口號承諾與在地居民需求之爭：一邊是政府打出道德招牌、以「所有人都能玩」（Play For All）的口號，希望在此安置行動不便的孩童也能使用的遊具；另一邊則是時時關心公園的在地團體，對於這個日常生活的重要休憩節點，懷著深深的期待。

為什麼在溝通過程中一度出現爭議？或許和參與者對於「公共空間」的想像過於單一有關；而這樣單一化的空間想像，以及過度關注遊具與設施的處理方式，很可能是被「共融」的定義所侷限，而導致認知上的不同解釋。

新北市政府提出的「共融」政見，承諾Play For All；深究其內容與實作現場，可發現在操作上被簡化為「通用設計」（universal design）。就設計領域而言，通用設計是1990年代中期，由Ronald L. Mace提出的概念。他不滿無障礙設計專為特殊人士設計反而造成隔離的效果，希望設計者能「為所有人設計」（Design for All）：讓產品、建築或環境能夠在不用特別調整的前提下被最多人使用。為了達成這個目標，設計師傾向以最基本官能者都可使用為原則，也就是說。「如果老人、小孩與特殊需求者可以使用，那所有人都可以使用」。

通用設計主要是以工具性的角度看待被設計物，透過巧思，讓所有人都能拿起同樣的工具、各自依照能力使用該工具，並達成其目的。例如一把通用設計的剪刀，是指無論左或右撇子，無論手掌有無抓握能力，都能夠在這把剪刀上找到安放手指的施力點，順利完成「用剪刀剪斷紙張」的目的。相對之下，過去的無障礙設計，則特別標示出設計是針對左撇子或者手指無法施力者，造成工具使用上的隔離、進而導致不同使用主群體彼此的疏離感。

但是，如果被設計物本身沒有特定的工具性目的呢？例如在公共空間中，每個人想從事不同的活動，對於「如何使用」的想像有無限可能時，設計者要如何滿足所有人的需求呢？

這就是共融設計（inclusive design）面對的挑戰。共融設計面對的使用者並沒有想像特定需求（例如將紙張裁斷），也沒有確定的使用方式（刀刃對著紙張）。它的焦點已經轉向了使用者之間的關係：藉由這個設計創造包容性的社會互動。以遊戲場為例，不同於通用設計遊戲場希望「所有人可以玩所有遊戲設施」【註】；「共融遊戲場」追求的是「有足夠比例之遊戲設施，讓所有孩童使用」，強調透過設計，讓此一空間能夠滿足不同群體各自適能的需求與使用方式，達成群體的社會性融合。

美國的身心障礙者權益組織Disability Rights & Resources製作的共融遊戲場設計指南

從以上簡單的比較，我們可以初步指出，這個公園遊戲場案例在設計時，誤將共融所指涉的「設計社會互動」概念，理解成「設計的硬體等同於友善的社會互動」，再直接指向特定的遊具設計，進而將「通用設計」的理念誤植在其中。

這個誤植可能反映出一個更普遍的想像：只要將硬體設計好，友善的互動就會自然浮現。也就是說，只要空間中的所有人都能使用遊具，友善的人際互動關係也會自然發生。然而實際上，遊具對使用者的無阻礙，並不等同於遊具使用者的多樣性、遊戲行為的多元性，以及社會氛圍的包容。這些都需要由一個個有情感、有思維的公民共同形塑；倘若在實際參與討論時，首當其衝的體驗卻是相互猜忌、互不信任的氛圍，那麼後續的使用過程中，創造友善的社會互動體驗也就相對困難許多。

面對面的凝視與傾聽，才是社群包容的起點

從通用設計和共融社會的差異比較，可以區分出設計物件與設計互動的差異：一個設計成「讓任何使用者都能玩」的遊具，不等於「所有使用者都會想要玩」，也不代表「所有人都會用同樣的方式玩」。舉例來說，攀爬繩網可以有時間與空間的共融。也許早上會有幼兒在低處平移、稍大的孩童挑戰往上，而成人則在一旁看顧；傍晚則有學齡兒童挑戰衝躍上最高點再往下跳；到了夜色更深的時候，則有青少年情侶在平台上依偎著聊天。

在這些互動中，遊戲場中的行動者彼此看見對方、聆聽他的想法，而這才是開始了包容的第一步：接受對方是與自己共享社會世界的獨特個體。一座能讓居民、兒童以及特殊需求的孩子都願意使用的攀爬繩網，並沒有固定的高度、大小、功能等等標準規格。一個能夠達到友善互動的公共空間必然是複雜的，不僅是物質設計上能夠支持各種活動進行，還必須依靠使用者們共同營造友善互動的環境；而後者，是在公民參與的過程中累積起來的。

「共融」的環境除了需要巧思設計的硬體，友善對待各個群體的文化與社會氛圍也必須跟進，才可能創造出共同生活、相互融合的人文地景。在討論與參與的過程當中，需要積極建立公部門與在地群體、特殊團體之間的互信與合作關係，替未來「共融使用」、「共同生活」打好基礎，才能實現共享的美好願景。

Photo Credit: 本文作者提供 「共融」的環境除了需要巧思設計的硬體，更要營造友善對待各個群體的文化與社會氛圍

回到四號公園的個案，或許有兩個層面能夠改善曾經的僵局：首先，針對表面上公民團體之間的矛盾以及正當性與合法性的爭執，應該回到公民參與的程序改良中尋找解答，例如營造友善的公民討論空間，協助不同需求的團體克服參與的時間與移動條件限制，進到公開討論的領域中參與協商，才能讓公園遊戲場的硬體和軟體都達到社會包容。

再者，對於「共融使用」的理解誤差，可能是出於工具化思考的習慣；而我們可以嘗試在公共空間中挑戰這種思考方式。例如，比起讓民眾討論「要在這裡擺什麼東西」，更應該讓民眾凝聚「希望在這裡做什麼」的使用行為想像。行動者說出彼此的期待之後，往認同面切入，可以繼續交流「為什麼你會這樣想」，達到更深層的價值觀價值觀念交流；往具體面討論，則可以收攏到「所以我們如何讓一個空間容納最多種使用可能性」，回應彼此的需求。

簡言之，本文試著從文化概念錯置，反推公共空間想像的單一與功能化，指出因為這種工具化的想像，導致公民參與熱烈，卻反而造成彼此矛盾對立與不信任的現象。若能於深化公民參與的過程中，在前端納入更多團體並積極克服各種參與阻礙，以及將討論焦點從挑選設施轉移到描繪希望達成的社會互動，或許會有更為理想的結果。在主持參與式設計的討論時，可能也需要顧慮到不同公民團體之間的關係與脈絡；而設計師也應該加入討論行列，讓遊具的設計能夠更加貼近各個群體的使用與互動方式。政府的角色，則應確保設計出友善的社會互動；因為唯有在這樣的空間中，才可能認真對待每一個現身的個體。唯有先踏出讓特殊群體與社會共融的第一步，才能開始邁向共融城市所描繪的，共享社會同時相互善待的人文地景。

補充說明：本文在原網站刊出後，收到許多關心共融設計與公民參與議題讀者的迴響，也承蒙特公盟與身障童盟的朋友們提供修改建議，協助梳理四號公園共融遊戲場討論過程的脈絡，讓文章更為聚焦在「共融」的討論上，謹此代表作者致謝。希望透過本文，強調政府在民眾參與過程中應發揮的積極作用，並提供面對公共空間時思考分析的切入點。如有未盡完善之處，亦請讀者朋友們不吝指教。

註釋：此定義根據The City of Sydney Council (2014)。轉引自白璐，2017，《國內外無障礙兒童遊樂設施規範之比較研究成果報告書》。衛生福利部社會及家庭署委託研究計畫，頁12。

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航