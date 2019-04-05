社會創新與實踐交流會場記：社區工作者如何看待「大學社會責任」？

文：宋威穎（大學社會責任推動中心博士後研究員）

政府鼓勵學校扮演地方智庫，讓學校老師帶學生進到社區，協助社區發展，讓過往課堂上教學可以透過社區場域來實踐，也讓師生可以將自身所學結合地方發展，是現行政府推動大學社會責任和社會實踐的重要方式。中山大學在2019年1月12日於高雄駁二的共創基地辦理「雄好交陪」大學社會創新與參與實踐交流會，有別於過往從大學角色來看社區和大學間的連結成果，本次交流會主要是邀請社區工作者從社區角度，來看大學社會責任計畫（University Social Responsibility,後文簡稱USR）進到社區對社區的衝擊與影響，並透過與會者和社區工作者的互動交流，釐清彼此的角色和功能，從而找出適合雙方的協力運作模式。

交流會下午場的第二個主題：創造地方生命力——鄉村社區的創生與發展，是由中山大學公共事務管理研究所主辦【註】，本場次邀請了四位長期致力於社區營造與社區發展的工作者：高雄市杉林區集來社區總幹事鍾皓宇、東高雄觀光產業聯盟理事長吳文豪、高雄小鄉社造志業聯盟李婉玲，以及美濃博士學人協會秘書長古錦松，和所有與會者座談。

交流會主題聚焦在「鄉村如何創造在地經濟發展」以及「大學與社群合作推動地方創生的可能性」，中山公共事務管理研究所郭瑞坤所長在引言提到：「過往的座談大多是由學校來談如何在社區執行計畫，很少是直接聽到社區的聲音，希望能透過這次交流聽取社區的意見，才能真的有助USR計畫執行學校和社區的相互了解，進而協助地方解決社區問題」。

活動首先由四位社區實務工作者來介紹自己所在社區，以及曾經參與過的社區工作。四位與談人中讓人印象深刻的是，高雄小鄉社造志業聯盟創辦人李婉玲，李創辦人一開始就提到：她作社造18年了，所在的寶來地區歷經莫拉克風災，透過一系列政府相關計畫，逐步將社區民眾的生活體驗、文化價值以深度旅遊的方式傳達給更多人知道，一步一腳印地打造屬於地方的「共享空間」，希望能藉此凝聚社區居民的意識、傳承經驗。她認為「大石也要小石拱」，社區沒有辦法只靠單一面向的發展來支撐，也無法直接複製其他社區成功的模式，只能不斷地嘗試和摸索，才能找出適合自身社區的經營模式。這和過往社區營造強調的生產、生活和生態「三生一體」的概念很接近，社區工作很難只著重單一面向，必須同時兼顧不同的層面才有可能達到所謂的永續發展。

李創辦人也提到，現行政府大力推動的USR計畫和地方創生計畫，必須注意相關政策的延續性與政策效果，不能太偏重所謂的KPI。過往學校和社區合作的計畫，往往為求達到計畫訂定的KPI，導致學校和社區在合作上，只會選擇短期內能獲得成效的方式，卻未必有益於社區和大學之間的長期合作，有一些需要花時間醞釀的機制或構想，在這種情況下就很難有機會慢慢發酵，長成完好的型態與運作模式 。學校可能不願意花太多時間跟社區溝通磨合，等到形成共識後才來推動，因此大學師生在社區只有淺碟式的協作，而社區也不容易跟學生形成密切的夥伴關係，更遑論讓大學成為與地方連結的橋梁。李創辦人擔心的是，大學在執行USR計畫時，如果不能做完整而有延續性的規劃，很容易重蹈過往社區和學校合作的經驗，也就是計畫結束了、執行團隊離開了，但並沒有真正解決社區的根本問題，對社區的長遠發展來說，不見得有實質的助益。

Photo Credit: 本文作者提供 與談人介紹自身社區發展的經驗及歷程

過去曾擔任六龜區長，積極推動地方發展的宋貴龍（現高雄民政局專門委員）則認為，大學社群和地方結合是可行的，但應該把地方公部門拉進來。以他過往的經驗發現，人的因素非常重要，政策能否推動和落實，和地方社區的利害關係人很有關係，如之前推動農村再生，他會先推一個社區，再帶動其他社區一同參與，讓大家漸次成為其中一份子，成功的機會比較大。

宋專委也指出，現在推動的USR和地方創生，大學和社區會有更緊密的結合，重要的是，大學如何幫社區找到真實的問題，並且想出解決方法。他認為，既然合作對象是地方社區，必須小心可能跟社區原有的利害關係人立場產生衝突，像是地方創生講的產業發展，地方上已經存在既有的產業條件和產業運作狀況，如果大學團隊在還不了解地方生態與業態的情況下，逕自推動產業改革或執行計畫，將會衝擊地方舊有生態，而面臨嚴苛的挑戰。專委也建議，在學校進入社區過程中，或許可思考先和地方公所溝通，有一定的程度了解，以及知道可以協助社區的著力點再來進行，才會減少對社區的衝擊，學校師生融入社區和協助社區的可能性才會提高，才有可能落實大學與社區的協力關係。

大學時期即開始在台南東山蹲點的創業青年佘岡祐也提到，青年願意進到社區工作，甚至是成為地方社區生態中的一環，本身就不是一件容易的事，他自己是因為就讀成大時修習「人文創新與社會實踐」課程，而有機會進入社區，才發現自身對社區工作有興趣，而選擇在畢業後留在社區創業。岡祐認為，社區和學校師生間的關係，不能只靠單一政府部門、單一計畫、單一學校或社區就能運作起來，必須是大家共同來營造這個生態系，而這個生態系必須思考三生（亦即生活、生產、生態）之間的各種可能性。因此需要各方利害關係人協力，共同完成社區的各種工作，像是計畫撰寫、環境空間改造、學童課輔、長期照護等等。這些都是讓社區民眾安居的重要條件，也是社區能否跟青年協力共存的重要過程。

從事規劃設計的明學，也因為工作的關係接觸到社區的青年工作者，並建立合作的夥伴關係，從而了解社區在聘僱青年人才的人事運作及組織運作的情形。對於媒合青年進入社區的觀察，他認為透過政府的計畫資源，雖然能夠給予青年合理的薪資，盡量讓青年願意進到社區，但要如何讓青年願意長久的留下，則是另外一道難解的題目。

明學也進一步提到，社區工作是相當多元和複雜的，也因此需要青年提供許多的協助，常常會有一人當多人用的情況，在工作的角色定位上，往往會安排讓青年專責行政和打雜性質的工作，如幫忙寫企劃書、辦理活動的行政工作、核銷事務和整理社區等等事務。這些當然也是必要的歷練和學習過程，但較少去發掘和重視青年所擁有的專長跟專業，了解他們回鄉所想要做的事，以及其能力可以幫忙社區的地方，讓返鄉青年在社區中很難看到其未來性，久而久之，也就降低了他們在此長久經營的意願。

青年要融入到社區中非常不容易，如果在彼此都不理解、缺乏溝通和共識情況下，社區可能只會要求青年協助基本的行政工作，而青年也無法得知自己真正可以協助社區的地方，時間一久，青年找不到自身的價值和熱誠，就會選擇離開社區；社區也會繼續擔心沒有年輕人願意回來，對青年和社區可能都是一種消耗，也是一種資源的浪費。因此，青年進入社區時，如何透過溝通和理解找到自我在社區中的定位和價值，並從中找到自身可以著力的議題，如此才真的有可能協助社區，真正成為社區的夥伴。

從本次的社區實務工作者和幾位在社區工作青年的經驗與分享可知，社區的營造及發展必須兼顧社區的生產、生態及生活（三生一體），大學若希望成為社區協力夥伴，必須以同理的心態和社區溝通、磨合，唯有如此才能真正了解社區問題。藉由不斷溝通，在互動過程中達成學校與社區雙方的共識，以及學校可以介入的著力點，才有可能發展出符合雙方所需的行動方案和協力模式。

最後，在團隊執行實踐的過程中，必須不斷修正學校和社區協力的模式，而非僅是追求短期的KPI，如此才能真正履行「大學社會責任」計畫裡，強調學校能與社區形成共好互惠夥伴關係的終極目標。

註釋：該所執行計畫係屬於USR深耕型——「高雄舊港新灣社區的創新、創業與創生」中的子計畫——「山海共榮：公共事務在地實踐」計畫。

參考資料：吉雄世，2019，中山大學與社區交陪 為高雄城鄉動能發電，大成報（2019年1月12日）。

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