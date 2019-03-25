國台辦希望高雄「貫徹九二共識」，除了韓國瑜，還有哪些縣市首長見過「國台辦」？

高雄市長韓國瑜近日出訪香港、澳門等地，23日、昨（24）日分別會見了直屬中華人民共和國國務院的香港、澳門「中聯辦」，引發討論。今日，韓國瑜前往深圳，會見「國家台灣辦事處」（國台辦）主任劉結一。但韓國瑜不是會見國台辦主任的第一位首長，光2018年間，朱立倫、傅崑萁、林明溱就都曾在任職縣市首長期間，會晤國台辦主任。

韓國瑜中國出訪，今日前往深圳。下午4點30分，他前往深圳市西麗麒麟山莊飯店，會晤國台辦主任劉結一。《蘋果日報》報導，兩人的會面公開前10分鐘談話，劉結一在談話提到，歡迎韓國瑜市長到來，祝願高雄鄉親在韓市長的帶領下，在推動兩岸融合能夠有更好的發展，希望「貫徹九二共識，團結台灣同胞」，推出更多惠台利民措施。

韓國瑜強調，此行的目標是多「交朋友、做生意」，支持九二共識是海峽兩岸的定海神針，「這次高雄團出來萬眾矚目，來的目標很清楚，多交朋友做生意，留下情感交流！」

昨日就謠傳韓國瑜將會見劉結一，但韓國瑜受訪時一直沒有證實。《中國時報》報導，今天上午，深圳台辦主動向採訪團記者發出「重要採訪活動通知」簡訊，表示今天下午4點30分國台辦主任劉結一將在西麗會見台灣高雄市長韓國瑜一行。高雄市政府也證實，屆時將由主辦方安排一段時間開放兩人會面，供媒體捕捉畫面；另經協調，韓國瑜將於晚餐後接受媒體聯訪，回應訪深圳相關問題。

《中央社》報導，陸委會發言人邱垂正今天上午接受媒體訪時表示，高市府這次赴陸申請許可並沒有包含此項行程，如果有相關變更行程，應該向內政部聯審會提出變更行程。他也說，高市府昨天晚上已申請行程變更，高雄市長韓國瑜將與國台辦主任劉結一會面，陸委會也接到變更行程資訊。

此外，邱垂正表示，待訪團返台後，高市府要在一個月內向內政部聯審會提出書面考察報告，若內政部聯審會決議對報告有不清楚之處，將要求高雄市政府再加強說明。

《中央社》報導，韓國瑜中午受訪時表示，下午與劉結一見面，他不會擔心，因為見面時有市議員和市府官員陪同，而這次見面只是情感交流，「也要感謝劉主任對我們台灣同胞的照顧」。

《蘋果日報》報導，韓國瑜提到，這次前往國台辦，將有市府官員與議員陪同。這次高雄市政府的參訪團，包含韓國瑜和妻子李佳芬在內，共有28人，參訪團名單包括副市長葉匡時，海洋、農業、觀光、交通、新聞、衛生、研考等7位局處首長，以及經抽籤確認的國民黨高市議員李雅芬、王耀裕、李亞築、蔡金晏、李雅靜、蔡武宏、曾麗燕、黃香菽、方信淵、邱于軒，另有6位兩岸小組成員、1位市政顧問與1名漁會代表。

國台辦是什麼組織？

《中央社》報導，國台辦，全稱「國務院台灣事務辦公室」，但實際上，它還有另一個名稱是「中共中央台灣工作辦公室」，簡稱「中台辦」、「中央台辦」或「中共中央台辦」。同一個單位卻有兩種名稱，在中國的黨政體制裡十分常見，俗稱「一套班子、兩塊牌子」。

根據官方定義，國台辦、中台辦的職責是「研究、擬訂對台工作方針政策；貫徹執行黨中央、國務院確定的對台工作的方針政策」。也就是說，國台辦、中台辦是中共政權對台工作的負責單位，也是對台的窗口。

但在名稱上，這個單位除了與台灣政黨往來時使用「中台辦」外，其餘場合都使用「國台辦」。但中國國務院明文規定，「國台辦」與「中台辦」是「一個機構兩塊牌子」，列入「中共中央直屬機構序列」，而不是國務院的機構。因此，「中共中央台灣工作辦公室」才是這個單位的實質名稱。

2018年，新北市、花蓮縣、南投縣長都見過國台辦主任

《中央社》報導，今日邱垂正列席立法院進行報告時，國民黨立委孔文吉質詢時質疑，總統府秘書長陳菊、駐日代表謝長廷都曾見過中聯辦官員。邱垂正則回應，港澳中聯辦與國台辦是不同單位，陳菊和駐日代表謝長廷都是去到中國會見國台辦主任。

《聯合報》報導，民進黨立委劉世芳表示，2013年陳菊分別為了世運、城市高峰會的訪陸行程，並與當時的國台辦主任張志軍見面，她強調這些都有清楚向媒體揭露，也有向陸委會報備。《自由時報》報導，而謝長廷則是在2013年，出席台灣維新基金會與中國社科院在香港舉辦的「兩岸關係的發展與創新」研討會後，前往深圳與當時國台辦主任張志軍會面，私下會晤與餐敘逾兩個小時。

其實，韓國瑜並非第一個與國台辦主任會晤的縣市首長，根據國台辦新聞稿，光2018年間，就有總共4位縣市首長（或縣市首長當選人）拜訪國台辦：

時間 縣市首長 會晤地點

12月10日 澎湖縣長當選人賴峰偉 北京 4月17日 南投縣長林明溱 北京 4月18日 花蓮縣長傅崑萁 北京 3月26日 新北市長朱立倫 上海

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核稿編輯：楊之瑜