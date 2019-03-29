《動物溝通》：練習溝通，先從陌生的動物開始

文：黃孟寅、彭渤程

為什麼不找自己的同伴動物練習？

最主要的原因，就是因為你太熟悉自己家裡的動物了。

照理來說，當我們深切地想跟動物傳遞心裡話時，動物可能接受得到我們的資訊。然而，接收到指令後是不是有回應，又是另一回事了。就像跟人溝通，就算我們每天跟孩子耳提面命地說：「沒到假日不能玩手機，每天回家要先做完功課，然後洗手吃飯完，去預習功課，結束再去練鋼琴，最後準時洗澡準備睡覺去。」但孩子做不做得到、願不願意做，又是另一回事了。

對於更具原始性的動物來說，「知道」跟「做到」之間有更大的差距。但我們只能等動物真的「做到」的時候，才能回頭推論前面的溝通是否成功。更多時候面臨的是「接受到但不願意做」或是「恰巧作出正確反應」的部分，這都是難以驗證的。所以，包括我自己都難以全然相信，也無法直接告訴你「只要用心跟動物溝通，動物全都接收得到。」畢竟是否成功溝通，還是要有些客觀的驗證才行。當然，不斷運用上一章節的傳遞技巧與心意，多試一點，我相信總會成功幾次。

運用上一章節的傳遞技巧也可以練習到重要的「專注」技術，這對於動物溝通來說，依舊是很棒的練習。但要確定是否成功地進行溝通，還是需要驗證才行。

所以站在練習的角度，建議不要找自己的同伴動物練習。

難以客觀驗證資訊

因為是自家的動物，所得的資訊多是自己早就知道，或是雖然沒發現，但潛意識裡已儲存的回憶，這些內容是無法被客觀驗證的。

潛意識與經驗會干擾你

因為太熟悉的關係，過去的經驗都會成為潛意識的素材，在你運用潛意識時自然出現，你將無法判斷到底是自己的潛意識回憶，還是動物溝通後得到的資訊。加上，對於環境也太過熟悉，在各種資訊都可能重疊的情況下，對於需要建立信心的初學者而言，既無法透過驗證產生信心，也因為太多混淆的感受，反而增加自我懷疑的可能或想法，降低對直覺的信賴。

無法驗證，就無法提升信心

因為所得資訊無法被客觀驗證，使得學習者無法透過驗證提升對溝通的自信心。但這份自信心是非常重要的，學習動物溝通中最重要的部分之一，就是學習開啟直覺力。開啟直覺力的訓練，信心建立便是非常重要的一環，而這份自信心就是透過來回驗證，才能一點一滴地堅定起來。

驗證能夠助你找到正確狀態

驗證的結果是促進學習成功最重要的環節，透過每一次驗證，學習者能夠回頭去感受，那些獲得正確資訊時，當下的身心狀態為何；獲得錯誤資訊時，自己當下的狀態又如何?回顧自己的狀態對於學習動物溝通來說非常重要，因為了解自己獲得正確資訊時的狀態，可以幫助學員確認自己是否處於高層潛意識中，進而肯定自己接收到的資訊。甚至在未來，透過這樣的確認，即使飼主可能忘記給予相關資訊，你也可以確定你接收到的訊息正確性。太多時候是飼主會忘記，過一陣子回想起才回覆「真有此事」這都需要透過驗證的過程才能深刻體會。

考量這些緣故，歐美的溝通師培訓體系，多數將與同伴動物的練習放在高階課程中。不過台灣有不少課程會將與同伴動物的練習放在最初階。部分放在初階的課程是期待能讓學員更容易感受到情緒，或接收到一些訊息，但這些訊息是否是自己平常的意識經驗，或是因回憶而憶起的經驗，還是自己內在的投射素材，這些都是初學者難以分辨的。

與陌生動物進行溝通的好處

一開始就與完全不熟悉的動物進行溝通，直接透過考核驗證來學習時，對於學員可能存在必然的焦慮與擔心。但這樣的學習方式比較中立、客觀，除了能使學員在學習的路上更確定自己的資訊、對自己的溝通充滿信心，在未來的路上也能以更客觀的態度面對問題。

台灣動物溝通關懷協會認證的培訓課程中，第二天的課程就是直接與完全不熟悉的動物進行溝通，現場學員都只得到動物的名字、一張照片，還有完全不認識的飼主的名字，就在其他資訊全無的情況下進行溝通，大約半小時後再現場直接與飼主通話，公開核對所有資訊。過往的經驗，每一場次全班的共同資訊大約都能達到八成左右的準確度。初學的你，建議先照著後面章節的步驟，進行各種練習，當心愈來愈穩定時，可以先找不熟悉或完全陌生的動物進行溝通，再跟飼主做客觀比對。

相關書摘 ▶《動物溝通》：動物並不怕死，讓牠們最放不下的是悲傷的飼主

書籍介紹

本文摘錄自《動物溝通：一本可以解答你99%疑惑的溝通大全》，四塊玉文創出版

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作者：黃孟寅、彭渤程

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航