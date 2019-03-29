《動物溝通》：動物並不怕死，讓牠們最放不下的是悲傷的飼主

文：黃孟寅、彭渤程

我們對抗死亡，動物選擇接受

從出生開始，我們好像就不斷地在對抗死亡，有人說：「當我們開始擁有時，也是結束的開始」，人類是大自然中唯一死後還會想要留住骨灰、大體或任何事物的動物，甚至我們許多人一輩子活著的目的就是想要在誰的心中留下一個位置，或活出一個自己想要的樣子。為了這些我們努力地爭、努力地追，有人爭權、有人奪利，有人想要被他人看得起，有人追求公平與正義，更多人希望自己與眾不同，出類拔萃，待一切到手後才又意識到生命與身體機能的短暫，於是千方百計地希望留住些什麼，一生與消逝對抗著。

與同伴動物相處時，我們也總是與無常的生、老、病、死，頑強鬥爭著。動物懂得埋藏食物，但從沒有其他動物會在同伴死後，埋葬對方的屍體，會埋葬屍體或想要留下什麼的只有我們人類，只有我們才會捨不得這燦爛的一切，所有的動物死後就是把自己交還給大自然而已。

最放不下的是，對飼主的牽掛

雖然動物並不怕死，也沒有會想要留下什麼，但瀕死的動物也還是會因為即將要離去而感到哀傷，讓牠們最放不下的，常是悲傷的飼主。我曾溝通過一個瀕死的小貓，他在離開前希望我轉告牠的媽媽（飼主），牠很希望媽媽能找到一個好的男生，代替自己陪她走下去。牠說：「牠知道媽媽其實很孤獨，常常想念著某一個人。」牠很喜歡跟媽媽在一起的時光，也告訴了我很多關於媽媽的事情，希望讓媽媽相信，現在的牠是真的想傳達最後的資訊。

小貓說牠的媽媽是一個很善良的人，有時候拿罐罐給其他小貓吃，牠會生氣，牠也會因此故意去抓家裡房間的門，或當天晚上故意在床上尿尿。但牠，真的很擔心她……很想告訴她，自己的死是很自然的事，自己的身體也因為老了有很多不舒服，但最放不下的就是牠的媽媽。

對動物來說，牠們很清楚每一刻都是很難得的，此生的每一刻都是稍縱即逝而難能可貴的。很多時候牠們對於夥伴的死亡也很清楚，並且會感到悲傷，甚至在失去對方後，也會卡在情緒裡過不去，造成憂鬱或食不下嚥，但對於自己的死亡，卻常常比較放得下，唯獨對身旁的飼主或夥伴，有時會割捨不下。

了解關於悲傷的歷程

未來即將成為動物溝通師的你，會很常遇見想來做臨終溝通的飼主，面對飼主，不是要告訴他「不要傷心、不要難過」就有辦法，更不是要飼主在此刻就接受你的建議：節哀順變、動物才不怕死、是你自己情緒過不去、你再難過對方走不了、人死了就會去新的地方等等，或任何要求。

不同的人，面對臨終與失去的狀況全然不同，有的人可能經過安慰後就能放下，有的人則不容易。每一個人，在一生中都會遭受許多無法避免的失落。例如：父母、兄弟姊妹、配偶、兒女的死亡、離異，或是需要離開你所喜愛的工作或朋友、失去身體的健康、失去未來、失去同伴動物等，都會帶給你或周遭的人傷感、哀慟。

悲傷的五種心理階段

在面對失去與死亡的時候，庫伯勒－羅絲（Kübler-Ross）認為我們會有五種心理階段：

否認與孤立：指悲傷者無法相信事實會發生在自己身上。 憤怒與生氣：理智上已接受失落事實，但是情感上仍會有挫折感，並對動物的離開感到憤怒，或是對自己所遭受的不公平待遇生氣。 討價還價：此階段的悲傷者會企圖拉回關係，對動物的離開未能完全接受，出現許多非理智或各種退化的行為。 沮喪與憂鬱：開始承認失落的事實並感到沮喪。 接受：悲傷者已能接受失落事件，並慢慢適應失落後的新生活。

悲傷者的虛弱與不適

我們說「心碎」常是對悲傷者的一種譬喻。根據許多有關悲傷者的研究指出，悲傷者的疾病和死亡比率都會隨著悲傷而增加。多數的悲傷者共同的表現就是虛弱（marasmus），另外有研究指出，悲傷者也常會伴隨出現過度神經質、憂鬱或莫名的恐懼、夢魘、失落，甚至間接出現各種失眠、工作能力減退、疲勞、頭痛、暈眩、失神、皮膚疹、消化不良、嘔吐、心臟急速跳動、胸口疼痛等各種心因性生理症狀。當飼主遇到這些時刻的時候，請記得不要急著讓飼主解決問題、離開負面的情緒，或是去面對。

我們一輩子都不會知道，這如同親人般的孩子對（她）來說有多麼地重要，請千萬記得不要用我們自己度過痛苦的方式，期待對方也能如此度過痛苦。

哀悼的四個時期

英國精神科醫師科林・帕克斯（Colin Parkes）將哀悼分為四個時期：

麻木時期: 此狀態有助於暫時逃避失落的事實。 渴念期: 悲傷者會很希望動物能回來，並否認失去為不變的事實。 解組和絕望期: 此時悲傷者難以發揮正常生活功能。 重組期: 開始回復正常生活。

哀悼的四個任務

悲傷治療專家沃登（J. William Worden）提出哀悼歷程的四個任務：

接受失落的事實。 經驗、感受悲傷與失落所帶來的痛苦。 重新適應一個逝者不存在的新環境。 將對逝者的情感重新投注在未來的生活上。

不急著解決負面情緒

當我們仔細地去看，你會發現每一階段的不容易。在這講求效率的時代，多數人在面對問題時，習慣以解決問題為導向，當溝通師與飼主會談的時候，也會不自覺地以解決問題為優先考量。於是，在會談中總是期待能趕快有效解決、趕快讓一切迅速地步入常軌，但卻忘了人心不是機器，很多的情緒感受並不是用「解決」就好的。

一個好的溝通師會讓對方能完整地感受自己的感覺，能夠理解也保留每個人難過的權力，甚至知道有時候人就是要好好難過一場，不單單只是解決問題。更多時候，很多人會不自覺地希望飼主能立即克服負面情緒，以為解決就是完全擺脫負面情緒。於是，不斷提供自己的意見、提供自己認為的正確答案。一般人當然很希望立刻找到一塊浮木能馬上改變所有問題，但卻忘了，真正能解決問題的常常只有我們自己。

讓飼主與情緒共處

對我來說，溝通的過程也像是學習與情緒共處的智慧，並不是要求或教導飼主去克服悲傷或失落。很多時候動物溝通更需要我們去看見飼主一路走來的顛簸，或是那些多麼難能可貴的努力。其實，很多時候我們早就都知道應該怎麼做了，做不到必然有我們的困難，好的溝通師不會只是去要求或教導，而是真正地陪伴飼主看見問題，才有可能解決困難。如果少了這些看見，永遠靠近不了飼主的心，也永遠無法真正地改善飼寵關係，溝通師也成為一個只會不斷要求或教育別人的人；不然就是隨著飼主的期待，成為壓迫動物的另一個幫手。這樣的溝通，不是改善不了關係，就是間接迫使一方去壓抑自己而已。

相關書摘 ▶《動物溝通》：練習溝通，先從陌生的動物開始

書籍介紹

本文摘錄自《動物溝通：一本可以解答你99%疑惑的溝通大全》，四塊玉文創出版

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作者：黃孟寅、彭渤程

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航