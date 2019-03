張鐵志《想像力的革命》：占領大學——創造兩個、三個、許多個哥大抗爭

文:張鐵志

占領這所大學

我進入大學時期待看到的是高山上的象牙塔,在這裡,潛心學術的學者在一個需要被拯救的世界中努力探尋真理。然而,我所發現的卻是一個龐大的企業,從房地產、政府研究包案以及學費中牟利,教師只關心他們自己狹隘的研究領域。最糟糕的是,整個體制無可救藥地陷入了這個社會根深蒂固的種族主義和軍事主義。──馬克拉德(Mark Rudd)

1.

1968年,世界正在翻轉。

一月底,越共發動巨大攻勢,攻進美國在西貢大使館,導致美軍五人死亡。這個被稱為「新春攻勢」(Tet Offensive)的行動震撼美國人心,因為一直以來,民眾被政府告知他們是越戰的勝利者。

更多的炸彈投在越南的土地上,面對被徵兵的大學生們越來越憤怒。

黑人民權運動在1966年之後也日益激進化,「黑權」(Black Power)成為新的政治想像。1967年黑豹黨成立,主張暴力對抗警察、自我防衛。

1968年4月6日,金恩博士在曼非斯被槍殺,全美黑人在各地暴動,煙硝四起。

4月12日,紐約哥倫比亞大校長葛雷森柯克在一場演講上說:「我們的年輕人似乎正在拒絕所有權威形式,躲在一種混亂的虛無主義中,這種虛無主義的唯一目標就是搞破壞。就我所知,在歷史上沒有一刻比起當前的世代鴻溝更為巨大、更危險。」

這個演講讓「代溝」(generation gap)這個字眼廣為流傳。校長的結論或許沒有錯,此刻的世代鴻溝確實是前所未有的巨大,但他對青年世代的焦躁與憤怒,卻一無所知。

在1968年的上半年,在全美一百所學校中有兩百多起示威與占領,但沒有一場比他演講十天後,在哥倫比亞大學校園發生的占領運動更具象徵性,學生與警察的衝突更血腥。

2.

在哥大之前,除了南方大學的黑人抗爭之外,第一個獲得全國性關注的大學抗爭是1964年柏克萊大學的「言論自由運動」(Free Speech Movement)。

那場運動是從秋天開始,為了抗議校方不讓學生在校內擺攤募集參與校外政治運動。學生們展開數月的抗爭,在年底占領了學校大樓,數百人被逮捕,包括前來演唱聲援的民歌之后瓊拜雅(Joan Baez)。

除了整場運動,同樣被銘刻在六十年代歷史上還有學生馬力歐薩維歐(Mario Savio)的演講。薩維歐在那年夏天先去了南方參與「自由之夏」的民權運動計劃,他所看到的貧窮與黑人面對的暴力深深改變了他,一回到柏克萊就投入這場言論自由運動。在這場幾乎是六○年代學運最著名的演講中,他說:

「這所大學如今只是座疏離冷漠的機器……在這個時代,這機器的運作變得極為令人厭惡,讓你深深作嘔,以至於無法參與他們的運作。你必須把你的身體置於齒輪之上,輪子之上,拉桿之上,在所有裝置之上。你必須要向擁有這台機器的人指出,除非你自由,否則這台機器將被阻止繼續運作。」

在超過半年的抗爭後,學生訴求終於獲得校方認可。

1964年和1968年的美國是兩個很不一樣的世界:六○年代前期人們是抱著改變的希望,不論黑人或白人都仍然相信非暴力的示威手段是有效的,而歷史確實似乎是向前進。但是到了1968年,越戰升溫和民權運動的瓶頸讓反抗越來越激進化。血紅的「革命」成為新的政治想像。

例如哥大學生馬克拉德。他是全美學運組織SDS(「民主社會學生聯盟」)哥大分會的一員,他和若干SDS成員在1968年二月去了古巴一趟——彼時卡斯楚的古巴革命還不到十年,而切格瓦拉被CIA殺害才是幾個月前的事。拉德說,在那裡,他「被革命的激情燃燒了」。回到哥大後,決定要用更激烈的方式衝撞體制。

3.

紐約哥倫比亞大學處於曼哈頓北邊一個被稱為「晨邊高地」(Morningside Height)之處,北邊緊鄰著以黑人居民為主的哈林區。在1968年之前,哥大不斷買下鄰近建築,擴張其在哈林區的範圍,迫使數千多戶黑人和波多黎各居民搬離。五十年代後期,哥大和紐約市政府簽約要在位於學校和哈林區中間的晨邊公園建造體育館,因為沒有要讓哈林區居民使用,引起不小爭議,即使後來協議讓當地居民使用,但哥大因為強調學生安全,且校園正好處於地勢較高之處,所以規劃了學生從上面入口進入,哈林區居民從最低樓層入口進入。這個空間權力關係似乎正是白人霸權與美國種族主義的象徵,依然遭到很大反對。

1968年2月體育館開始動工時,來自哈林區的學生和居民靜坐抗議,但學校沒有理會。

4月金恩博士過世後,更多校園抗議爆發。學生們批評哥大一面紀念金恩博士,另一方面卻持續壓迫哈林區黑人,是可恥的偽善。

柯克校長雖然算是自由派,但是完全和時代脫節,徹底不了解學生。他認為越戰和體育館議題,學生都不應該管。當看到金恩博士被刺殺後哈林區的嚴重暴動,他更感到恐懼。

革命青年拉德也看到了哈林區的憤怒,看到人們縱火搶劫,他興奮地認為,這是「黑人權力」新時代的開始。

當時哥大新規定禁止室內示威,拉德為了對抗這個規定,帶領一百多位學生去名為「洛氏紀念圖書館」(Low Library)的行政大樓抗議,要求學校公布他們和「國防事務分析所」(The Institute of Defense Analysis,簡稱IDA)這個為五角大厦從事戰略研究的組織的關係。學校當局對帶頭抗議的六名學生進行處分,進行留校查看。

4月22日,拉德發表了一封給校長的公開信回應他在月初發表的代溝論,寫著:

親愛的葛雷森, 你看到了「代溝」,但我看到的是當下的統治者—亦即你,葛雷森柯克,和這些受到你所主導的社會的壓迫者—亦即我們年輕人。你或許會想要知道這個社會出了什麼問題,畢竟你是住在一個自我創造的夢幻世界中…….你要求的是秩序和對權威的尊重,我們要求的是正義、自由和社會主義。這也許對你說來是虛無主義,因為這是解放之戰的第一槍。 我要借用你一定很不喜歡的人LeRoi Jones(非裔詩人)的話,「靠牆站好,混蛋,這是打劫」(Up against the wall, motherfucker, this is a stick-up)。

次日,在這個還帶著涼意的初春,大批學生走向校園中廣場參與拉德和SDS發動的示威,抗議學校對他們的處分,抗議學校興建體育館。

日後成為著名小說家的哥大學生保羅奧斯特(Paul Auster)也去參加了這個集會。他回憶說:「越戰讓每個人都抓狂。世界正在崩解,你可以感覺到混亂正在統治這一切,沒有人知道我們會往哪裡去。不能阻止戰爭的無力感,讓我在那天走向了抗議現場。」

反抗議的保守派學生在現場反制,手上標語寫著:「秩序與和平。把拉德送回古巴!」

拉德帶學生去行政大樓抗議卻不得其門而入,衝去體育場預定地又被警方驅離,於是決定占領主要的教學大樓漢密爾頓樓(Hamilton Hall),他們甚至在現場扣留了一位院長。

不過,黑人和白人學生的占領者很快起了矛盾:白人學生希望開放大樓給學生上課,因為學生是他們的後盾,但黑人學生認為哈林區居民才是他們的後盾,因此主張封鎖大樓。黑人學生要求白人學生離開,去占領別處。

原本在六○年代前期的民權運動經常是黑白人運動者併肩努力,但1966年之後,新一代黑人運動者開始主張黑權,拒絕和白人自由派合作,激進化後的民權組織SNCC就趕走了所有白人。所以哥大學生的分裂也不令人意外。

離開的白人學生前往學校行政大樓「洛氏紀念圖書館」,進駐校長室,最終他們占領了五座大樓,每棟大樓都成立自己的罷課委員會。

這些原本上課的場所變成了一座座革命的城邦,或者想像的烏托邦,牆上貼著切格瓦拉、列寧和麥爾坎X的海報,牆外掛起大大的布條:「解放區」。他們終日辯論美國帝國主義性質,拿著吉他唱Bob Dylan,或者就是談戀愛與做愛。他們之中有革命派、非暴力派,當然還有好奇與湊熱鬧的。一對情人穿上禮服,在「革命現場」舉行了正式的結婚儀式。一名抗議者坐在校長桌上的一張照片,在保守派眼中成為學生無法無天的象徵。

很多知名人士也都來了:蘇珊桑塔、諾曼梅勒、東村的反文化人士、老學運份子湯姆海頓、黑權派領袖斯托克利卡麥克爾(Stokely Carmichael)。這個古老的常春藤校園儼然成為美國革命的臨時中心,連中國的毛澤東主席都發了電報來表示和黑人學生的團結。

三天後,學校宣布停建體育館,也關閉了整座大學。不只哥大,在那個月,似乎整個世界都染上了占領狂熱,不論是日本、英國或義大利。巴黎西邊的南特大學也已被學生占領,五月風暴正在來襲,而他們彼此跨海聲援。哥大學生在牆上寫著法國的抗爭口號,而他們也驚喜地在報上看到巴黎青年手上拿著牌子寫:「創造兩個、三個、許多個哥大抗爭」(Create Two, Three, Many Columbias!),那是切格瓦拉在死前對西方學生呼籲的革命口號:「創造兩個、三個、許多個越南。」

4.

4月30日凌晨,大批重裝警力在學校要求下進入被占領的大樓,一面痛毆學生一面把學生拖出大樓,。之前人們看到類似的畫面是在賽爾瑪或在南方其他地方,而警棍下的人通常是黑人抗議者,他們從來沒有看過這麼大批白人學生的血濺開來(在四個月後的芝加哥,一切將會更嚴重。)

共有七百多名學生被捕,一百多人受傷。

接下來幾週,學生大規模罷課來抗議警察和校方,本來不支持占領的許多學生看到警方暴力,也紛紛走出來,又爆發短暫的占領行動與警方更激烈的清場。

在那個春天學期,哥大整個停擺了。五月畢業典禮時,許多學生公開走出典禮表達抗議。

最終學生的訴求是成功的:學校停建了體育館,停止和IDA的合作,大部分學生沒有被處罰,柯克校長則在8月提出辭職——警方的校園暴力讓他一生背上惡名,事後的調查委員會也認為他對學生回應的冷漠是導致這場學運的主因之一。

不過,帶頭的拉德被退學,而這將改變他的一生。那一年稍晚,他將帶領一群人離開SDS,組成一個叫做「氣象人」(Weatherman)的團體,以更暴力的行動來反對無法被停止的越戰,在美國的土地上引爆炸彈來刺激麻木的中產階級。(其中一位參與哥大占領行動的學生,也在後來參加了「氣象人」,卻在格林威治村公寓中製造炸彈時不幸爆炸身亡。)

對美國大部分白人中產階級來說,這件事的震撼遠遠超過此前黑人的抗爭與被鎮壓,因為這些流血的青年就是他們的小孩,而他們不知道到底發生了什麼事。

這場占領在根本意義上挑戰了大學的價值。五零年代的美國大學強調大學自主,是孤立而超然的經院,但當整個時代正在劇烈的翻攪,當遠方有許多人正在死去、而美國正在內爆時,象牙塔的沉默變成了體制的幫兇,而不再是令人崇尚的美德。更不要說他們是軍國主義的同謀者、舊時代種族主義的維繫者。在六○年代後期之後,一場一場的校園占領將徹底改變美國大學的氣氛和學術體制,促使學校設立黑人研究、女性研究等科系或課程。

許許多多參與者的生命史也從此不同,除了繼續投入抗爭的學生如拉德,還有畢業後走入社會的一般學生。而且,就算原本走進抗爭現場的人不是具有強大理念,但卻都在運動中被改變了。

一名學生在第二年依據自己的故事寫成一本書:《草莓宣言:一個學生革命份子的札記》(Strawberry Statement),並在1970年被改編成電影。書中主角賽門並不是一名熱血激昂的憤青。一如村上春樹《挪威的森林》中的主角渡邊,賽門對學校高掛的激昂標語原本興趣不大,直到在室友床上突然看到一名美麗的裸體女孩,這個熱衷學運的女孩向賽門說她要去占領建築,所以他也走進了校長室,並被意外分配到食物小組與修理影印機的工作。賽門成為了一名占領者,且最後一晚也和其他數百名抗爭者一起被警察毆打著拖出體育館。他的熱血與激情在熊熊燃燒。

原本只想要追女孩的賽門曾經擔憂自己參與抗爭是否會影響前途,但最後他也說痛恨人們的冷漠,希望他們能夠一起改變些什麼。

保羅奧斯特也是從相對冷淡的青年成為一名意外的抗議者。「我只是一個安靜的書獃子,只想掙扎著成為作家,沉浸在哥大的文學與哲學課程中。」他去參與抗議是因為「我感到一種瘋狂(crazy),對於越南作為一種毒藥在我肺中蔓延的瘋狂,而我想許許多多在那個下午抗議的學生都不是為了抗議興建體育館,而是要去發洩他們的瘋狂、要表達他們的憤怒。因為我們都是哥大學生,所以為何不向哥大丟石塊?」

當他隨著大家衝去體育館預定地時,他不自覺地和身旁群眾一起用力拆除體育館外的籬笆,並且在這些行動中得到滿足。他自問:「這個本來只想一生獨自坐在房中寫書的安靜男孩,到底發生了什麼事呢?」

之後,他也成為學校大樓的一名占領者,構成六零年代反抗青年的面孔之一(或許,他會在午夜的走廊靜靜地讀他的詩與小說)。當然,最後一晚,他也被警察拉著頭髮拖出哥大的教室。但是,「我沒後悔,我很驕傲我為這個運動付出了我該做的事。瘋狂且驕傲。」

保羅奧斯特在四十年後回憶道:「我的思想在那個火與血的一年之後,並沒有改變多少。當我現在獨自拿著筆坐在這個房間時,我知道我仍然是瘋狂的,也許比以前更瘋狂。」

