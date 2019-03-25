【即將上映】《地久天長》：王小帥片中的生死謎境

對王小帥在入圍2019柏林影展並斬獲了兩項演技獎的《地久天長》最籠統的印象還是「計算」，一如既往。影片故事似橫跨近30年，三個小時片長也許合適；再說本片還透過敘事策略讓觀眾有一種非往下看不可的渴望。

事實上開篇三場戲也讓人有種迷惑，但對我來說更多是悸動：涼亭上的孩子視角，遠眺河岸其他孩子們嬉戲，沈浩等不及要加入孩子們，於是還是拋下了不敢過去的劉星，自己跑了下去；劉星回到家，與父親耀軍、母親麗雲打了招呼便上桌，一家人安靜地吃飯；又是那個河邊（旁是水壩），大遠景看到一行人奔向河邊，不停喊著「星星！」

這讓人震驚，第三場的河邊是第一場的延續嗎？那麼，剛剛回家安靜吃飯的劉星又是誰？是鬼魂？是一種後設性想像？是一種願望，一個提前揭示的「假如星星沒死」之願望？

如果三場戲中有實有虛，那麼大概能解釋為何第一場戲拍攝兩個孩子的鏡頭，總給人一種輕飄飄的感覺。它總是浮動。

但事實證明我期待太高了，或說，錯誤的期望。第一場戲在無非是在劇作上的一個功能性存在：劉星總跟沈浩一起，沈浩總愛慫恿劉星，而劉星總是謹慎、害怕、膽小。終究釀禍，第三場最後是鏡頭對著在涼亭邊，只剩一條內褲的沈浩蜷縮著、發抖著。然而，第二場還可能是第一、三場之間的一次補充性閃回閃回。

沈浩的神情沒有得到充分的時間解釋，留下懸念。大抵也成為影片握住懸念的基本手法，比如耀軍手上那隻戲份吃重的手機，一次次響起，一次次被切斷，觀眾迫切知道「誰打來的？」總由下一場戲來揭示。直到接近片末，影片要收尾時接到的電話，才在「現場」讓觀眾知道是誰打來了，且這通電話也必須是在現場接聽。手機響起，幾乎成了敘事中斷的標記，系統化到幾乎可以稱之為「王小帥輕觸」。

然而，停在沈浩面容的中斷、前三場戲的時序／虛實跳躍，基本奠定了本片的基調，且由敘事策略做整體的控制。

我們當然可以說編導如此大費周章，似為影片添加了複雜的層次，至少，時空交替帶出不同的時間維度，故事因此有了立體感。圍繞著死去的劉星發展出來的糾葛，是劉家與沈家理不清糾纏：因為一胎化政策，沈太太海燕身為單位幹部，得知劉家有意偷偷生下二胎，而半勸半迫麗雲打胎，又在墮胎手術中出問題使得麗雲不孕。

後又因為沈浩害死劉星而自責；海燕的小姑茉莉曾是耀軍的學徒，又愛慕他許久，後竟萌生為劉家生小孩的念頭，繼而在她真懷上耀軍孩子後，耀軍陷入掙扎後放棄這個孩子，茉莉則隻身前往美國。

為了將劉家對孩子的情感做更深的描繪，片長自然成為重要的形式，甚至還不惜加入一位看似敗筆的設定：耀軍與麗雲領養了一個孩子來當作劉星的替代品，因此他的名字也叫劉星。

Photo Credit：IMDb

這位劉星副本從哪裡來，影片不說，劉氏夫婦老家的朋友們知不知道這個副本，影片也沒說。但就在副本離家後，茉莉的代孕計畫便開始，當耀軍痛苦地拒絕了茉莉的小孩（影片正中間處），副本又回來，只為拿他的身分證（劉氏為刊登尋人啟事而替他辦的身分證），於是他得到「正名」，也正式離開劉家。如此地「剛好」削弱了影片的寫實性，再次呼應開場帶出的虛實辯證。

確實，單純的故事卻以曲折的方式講述，無疑也是因為這部片先天的侷限：沒有真正的壞人。海燕是奉公執法，她自然不可能料到逼麗雲墮胎竟會遭遇到「獨苗」劉星的死亡；叛逆的劉星也有他生氣的理由，作為「影子身分」活著的迷惘，再說，他多數時間都是缺席的；至於沈浩害死劉星時還小且也始終沒有忘記這樁慘劇，因此深感自責。

沒有壞人的影片只好透過敘事策略來增加張力；再不然就是透過戲本身的情緒來渲染。如此一來要冒的風險就是導演如何拿捏導演方法，與劇作達到一種和諧的狀態。因此影片看來形式野心不大，像是四平八穩把劇本落實。

Photo Credit：IMDb

不過，我們依舊能留意到，在呈現耀軍與麗雲的影像不太一致：耀軍經常被放在陰影中，在那暗處似乎藏了他的許多無奈與無助，增添了人物的深沉感，所以為飾演者王景春贏得了銀熊獎最佳男演員，事實上，陰影也外現了他的陰暗面，畢竟，他還是跟茉莉發生關係了。

至於詠梅飾演的麗雲則始終以明亮的方式呈現她，或許也因為她收放自如的表演（儘管片中很少看到她笑，多數是眉頭深鎖），光看她聽長大成人的沈浩坦承事故時，那一道道滴到羽絨服上的淚痕就可以知道，她也贏得了銀熊獎最佳女演員。

還有兩次耀軍抱著家人狂奔去醫院的戲，前次是抱著劉星，後次是抱著自殺的麗雲，重複的影像做出結構上的呼應，也辯證出影片的主題：地久天長的是化不開的親情——片名打在與浪子回頭的劉星副本通電話的劉氏夫妻身影上。

Photo Credit：IMDb

只不過，觀察影片的設定給人一種微妙的感覺。海燕奉行政策，做出大義滅親的舉動，最後她是腦癌，先一步過世；她的先生英明則是做房地產致富，甚至答應給劉氏夫婦一套新房；沈浩順利長大成人後，成為一位醫生，妻子也即將臨盆，毫無懸念地加入人生勝利組。這讓人想起就在十年前，王小帥也以《左右》含沙射影地嘲諷了萬眾矚目的08年北京奧運。在揮別了兒子（本片英文片名為So Long, My Son）之後，要怎麼地久天長，也許是這部片的一個提問。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰