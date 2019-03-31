《獻給皇帝的禮物》：英國為什麼送Wedgwood瓷器給乾隆皇當壽禮？

文：溫洽溢

前言

二〇〇八年金融海嘯席捲全球，各國經濟陷入蕭條，英國也沒有幸免於難。二〇〇九年，就在英國名瓷「瑋緻活」（Wedgwood）即將歡慶成立二百五十年前夕，這家英國百年公司卻因資金周轉不靈突然宣布破產，當時，英國人以「國難」來形容瑋緻活的重創，認為這是英國的一場「悲劇」。「瑋緻活」究竟是一家什麼公司，為何英國人會把它視為國運的象徵，為它申請破產保護由政府接管而一片哀嚎。

瑋緻活的創辦人約書亞．瑋緻活（Josiah Wedgwood），是英國陶瓷設計大師、實業家，十八世紀英國工業革命與時尚文化的代表性人物。他富有實驗精神，勇於技術創新，把科學理論應用到工業生產，締造了現代化的工廠制度。約書亞．瑋緻活深諳他所謂「品味立法者」（legislator of taste）之貴族的消費嗜好，他將古希臘、羅馬的美學元素，融入產品設計，帶動了英國社會新古典主義時尚的潮流。約書亞．瑋緻活不僅專精生產技術，還是一位市場行銷的天才，擅長透過靈活新穎的廣告手法，為他的產品造勢。他所創辦、以自己的名字為名的陶瓷公司「瑋緻活」，擁有兩百年以上的歷史，是「漫長的十八世紀」英國工業創新與美學資本主義的象徵。根據經濟史學家弗里斯（Peer Vries）的解釋，對英國而言，所謂「漫長的十八世紀」，是指一六八八年至一八四九年，也就是說隨著光榮革命，英國國家組織方式的諸多重要變革開始制度化，迄至廢除《航海條例》，解除貿易限制，開啟了新經濟政策的時代；正是在這段期間，英國經濟起飛，躍升成為世界第一個工業化國家。

本書講述的是約書亞．瑋緻活與其產品的故事。約書亞．瑋緻活擁有一般成功企業家的特質。他全心全意投入研發新技術，追求產品的完美；他行事風格一絲不苟，令下屬敬畏；面對市場瞬時萬變的效率環境，他懂得通權達變。他的目光高瞻遠矚、充滿雄心壯志、擁有決斷魄力。尤其是，藉由「社會動力學」（social dynamics）的方法，即透過勾勒約書亞．瑋緻活生活世界的家庭史、他的宗教信仰、他的價值觀、他的社會地位、他的交友關係等等，我們還可以進一步看到他與眾不同的一面。約書亞．瑋緻活的人際關係網絡與社交生活，就如同英國小說家狄更斯（Charles Dickens）筆下的主人翁，常常令人驚嘆。醉心都市題材的狄更斯，小說中的主角，總會在劇情的末尾，顯示出階級結構最不可能在一起的成員，實際上是彼此相互聯繫。約書亞．瑋緻活也有相同的本領與特質，他的人際關係網絡往往超越階級結構的限制。

就社會地位、宗教信仰、教育背景等範疇來看，約書亞．瑋緻活都是隸屬英國社會的邊陲，但他總能夠超越英國社會嚴格的階級結構藩籬，與上流菁英和知識階層交往、交流。約書亞．瑋緻活出入宮廷，是王室御用的陶匠。他與才華橫溢的班特利（Thomas Bentley）結交、建立事業夥伴關係，優游在班特利所隸屬的「文人共和國」（Republic of Letters）圈子。

約書亞．瑋緻活還定期出席由他與伊拉斯謨斯．達爾文（Erasmus Darwin）、博爾頓（Matthew Boulton）等實業家、科學家共同組成的「月光社」（Lunar Society）聚會；「月光社」擁抱盧梭的思想，可以說是英國「工業啟蒙」（industrial enlightenment）與科學文化傳播的典範。約書亞．瑋緻活和月光人高談闊論科學知識與科學實驗，他甚至還成為英國皇家學院的會員。大蒐藏家漢彌爾頓爵士（Sir William Hamilton）、畫壇巨擘雷諾茲（Joshua Reynolds）從不吝於和約書亞．瑋緻活分享美學理論，甚至出借珍貴的骨董供約書亞．瑋緻活摹製。約書亞．瑋緻活可以超越社會階級的鴻溝，同時輕鬆自如地在科學與藝術、創作者與實業家之間轉換身分，即使是在今天，這種身分的區別不像十八世紀英國那麼壁壘森嚴，也仍然讓人驚嘆不已。

這種社交往來是英國社會的重要特徵，對約書亞．瑋緻活來說，從來都不僅只是「空虛」的閒散，而是社會學家齊美爾（Georg Simmel）所描述的：

政治也好，經濟也好，出於某種目的組成的社會還是社會；但只有「社交性」（sociable）群體才是一個沒有適當形容詞加以修飾的社會，因為它自己已經體現出了形式的純粹、抽象的一面，而消除了任何片面的、修飾性的社會內容。

約書亞．瑋緻活正是寄情這種最純粹的、最抽象的遊戲形式，從中獲得自我滿足感；同時通過相互交叉、延展的社交網絡，孕育啟蒙理念，滋養美學品味，進行科學觀念與科學實驗的公共交流。約書亞．瑋緻活經由層層交織的社交網絡與社會互動，被鑲嵌在十八世紀英國工業革命的技術創新，以及消費革命和商品美學的生活世界，為他提升雄厚的社會資本（social capital），奠定事業版圖的堅實基礎。目前，經濟史學界對於促成十八世紀英國工業革命進程，究竟是因為自由市場出現造成喪失土地的無產階級大量湧現，或者法律制度與產權觀念的變化，抑或者科學革命與技術創新的成果，存在著詮釋典範（paradigm）的競爭， 我們可以拋開社會科學理論的曲折深奧，從約書亞．瑋緻活的生活世界觀看、理解英國工業革命與科學傳播的面貌。或許，約書亞．瑋緻活的生活世界與成功事業，是我們窺探「工業革命為什麼發生在英國」、「中西大分流」歷史之謎的一道窗口。

「人」有傳，「物」也可以有自己的傳記，本書也是有關「物」或「商品」的故事。當前，學界對「物質文化」的興趣與日俱增，認為許多微不足道的東西，如棉花、糖、咖啡、香辛料、茶，也包括本書所觸及的陶瓷器，都有自己的生命史要訴說，它們不僅僅只是被動的物品，它們不再緘默不語。

然而，一提到「物」或者「商品」，總不免有放縱戀物貪欲之嫌，從而召喚出馬克思的幽靈，增添道德倫理的負荷。

確實，馬克思在《資本論》提到資本主義社會商品拜物教的神祕性：

桌子一旦做為商品出現，就轉化為一個可感覺又超感覺的物。它不僅使用它的腳站在地上，而且在其他一切商品的關係上用頭倒立著，從它的木腦袋裡生出比它自動跳舞還奇怪得多的狂想。

馬克思認為，在資本主義的商品世界，人與人之間的社會關係成為物的關係，處於他所謂「資本主義」（commodity fetishism）的狀態下，「在生產者面前，他們的私人勞動的社會關係就表現為現在這個樣子，就是說，不是表現為人們在自己勞動中的直接的社會關係，而是表現為人們之間的物的關係和物之間的社會關係。」爾後，西方馬克思主義者盧卡奇（Georg Lukács），把馬克思的商品拜物教概念融入社會學家韋伯（Max Weber）的「理性化」（rationalization）詮釋架構，得出以下的結論：「在資本主義社會，物化已然成為人類的『第二自然』—所有參與資本主義生活方式的主體，必然習慣成自然地、以看待無生命之模式看待自己以及周遭的一切。」盧卡奇對這種資本主義物化的病態剖析，開啟了法蘭克福學派（Frankfurt school）對資本主義商品社會與消費文化的批判。

不過，近來許多歷史學家、社會學家和人類學家都強調，「物」有自己的生命，熱衷探索阿帕杜萊（Arjun Appadurai）所謂的「物的社會生活」，認為物隨著由生產者端經過商人中介，抵達消費者端，物在社會中的意義和角色已經改變。在物的交換中，藉由追尋物的流動路徑，可以做為連結各社會、大陸之間的方法。就像學者西敏司（Sidney W. Mintz）對「糖」這一產品的歷史探索，為歷史學家建構了商品的傳記模式。

隨著對物與商品視野的拓展，學界對消費現象的分析也有了不同的觀察角度。例如，儘管法蘭克福學派的阿多諾（Theodor W. Adorno）、霍克海默（Max Horkheimer），延續馬克思主義傳統的分析，認為資本主義商品的大量生產，創造了驚人的文化消費，讓文化平庸化、同一化，公式化的電影、流行音樂、廣告，成為布爾喬亞社會將其商品化生活方式擴散至全社會的一種媒介。結果，造成了生活世界的標準化、麻痺和順從，想像力與自發性的退化。然而，對人類學家瑪麗．道格拉斯（Mary Douglas）與伊舍伍德（Baron Isherwood）來說，欲望的生產，已經從生產者、廣告人轉向消費端，消費者自己可以創造符號與價值的意義，並且從中建構自我認同，甚至如范伯倫（Thorstein Veblen）、布迪厄（Pierre Bourdieu）所做的分析，商品與消費也是一種社會權力與社會地位的展示。

所以，為物做「傳」，根據社會學家科普托夫（Igor Kopytoff）的闡釋，可使本來曖昧不明的東西慢慢浮現出來，揭示豐富的文化訊息。就像英國詩人布萊克（William Blake）的著名詩句，「一沙一世界」，即使細微的沙粒，都能自成一個世界，蘊藏宇宙的浩瀚。瓷器也是如此。一只瓷器：它是如何被製造，它採取什麼原料製造，裝飾哪種圖案紋樣，消費者如何購買它，消費族群是哪些人，消費者購買它的用途是什麼，在什麼場合使用它。這種種看似枝微末節的問題，卻共同交織出十八世紀英國工業革命的技術創新、科學知識的傳播與流通、商業文明、消費革命、審美資本主義、美學情趣、社交禮儀、社會階級結構以及洲際貿易等大歷史的場景，這些也全都是約書亞．瑋緻活生活世界不可或缺的重要面向。

從全球史的角度來看，瓷器曾經是重要的全球化商品。藉由瓷器的貿易，將西太平洋、印度洋，乃至大西洋連成一個流動空間，串聯了歐亞大陸之間的貿易往來。這也就是布勞岱爾（Fernand Braudel）所強調的，商品、特別是像瓷器這類奢華商品的流動，在資本主義形成過程中所扮演的角色。然而，這一空間，既有商品的運動與交易，也是人的遷徙流動、社會文化的交流、美學品味相互滲透所構築的空間，從中孕育了全球化的「初始」階段。當然，人、物、觀念的交流，也會醞釀與滋生誤解、齟齬、矛盾、競爭、衝突，而推動了歷史的意外進展。

在這個瓷器商品的流動空間，中國曾經扮演重要的角色，主宰了瓷器燒製的工藝技術、左右了瓷器的美學品味與藝術價值，中國瓷器在歐洲成為一種象徵身分地位的流行奢華。約書亞．瑋緻活本人便透過各種管道熱切關注來自東方的技術訊息，也渴望他的產品能以優異的工藝技術與優雅簡約的美學品味征服中國市場，建立他的全球瓷器王國。

我對約書亞．瑋緻活的好奇，最早來自從事翻譯工作查找資料時，意外發現一七九三年英使馬戛爾尼（George Macartney）率領浩浩蕩蕩使節團前往清中國向乾隆皇帝賀壽，在英國使節團為乾隆皇帝壽辰精心籌備的賀禮之中，就有一件約書亞．瑋緻活燒製的作品，約書亞．瑋緻活的產品與清中國產生了連結，英國使節團為何會在承擔重要外交與貿易使命的場合，挑選約書亞．瑋緻活的產品做為禮物？約書亞．瑋緻活送給乾隆皇帝的瓷器究竟是什麼樣的款式、質地？中國當時是世界最主要的瓷器製造與出口國，瓷器工藝技術精良，瓷器珍品品項繁多，乾隆皇帝身為瓷器大蒐藏家，眼界品味想必不凡，他對瑋緻活瓷器會有什麼樣的觀感和評價？這是我個人對瑋緻活瓷器興趣和探索的開始，也是本書故事的起點。

相關書摘 ►《獻給皇帝的禮物》：瑋緻活的新古典主義瓷器，滿足了歐洲人的矛盾情結和想像

書籍介紹

本文摘錄自《獻給皇帝的禮物：Wedgwood瓷器王國與漫長的十八世紀》，春山出版

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作者：溫洽溢

以驚奇震撼世界！

──約書亞・瑋緻活（Wedgwood創辦人）

Wedgwood的瓷器「憑什麼」成為英使馬戛爾尼獻給乾隆皇的壽禮？

史景遷譯者溫洽溢，這次自己說故事，為我們揭開這樁文化趣事背後的時代意義。

一七九三年，十八世紀末，英國政府以馬戛爾尼為正使、首個派到中國的使節團，浩浩蕩蕩抵達乾隆帝治下的皇土。他們遠道而來，是希望取得在中國的通商貿易權利，但表面上則以祝賀乾隆帝八十大壽為名。使節團行前籌辦壽禮免不了煞費一番苦心，既要能討中國皇帝的歡心，又要能展現英國國威與文明高度。在眾多珍貴禮物中，其中有一件或許會令我們稍覺意外：英國國寶品牌Wedgwood創辦人約書亞・瑋緻活（Josiah Wedgwood）以浮雕玉石技術燒製而成的一款「波特蘭瓶」（Portland Vase）複製品。

中國當時的瓷器工藝水準之高舉世皆知，皇帝宮中的相關珍品收藏想必目不暇給，英國使節團為何選擇送中國本身極為擅長且數量繁多的瓷器為禮物？這勾起了作者的好奇，進而展開對十八世紀Wedgwood瓷器事業興起的探索；本書故事的第一層次，可說就是Wedgwood的創業品牌故事。

但身為一位東亞近現代史學者，作者眼光的縱深自不會僅止於此。首先，從全球史的角度來看，當時瓷器做為「物」，是備受世界矚目的貿易商品，做為一種「美學」的承載體，更蘊含著豐富的東西交流印記（例如中國著名青花瓷的裝飾紋樣、乃至用料，其實取材自伊斯蘭世界），深藏其中的文化訊息，作者深入淺出，為讀者精采破譯。

其次，史家看待一個品牌的成功，絕不會只著眼於個人的努力和機遇，更關心的往往是孕育它誕生的時代背景，而Wedgwood正是奠基於英國科學革命方興、工業革命初起、資本主義萌芽、啟蒙運動生成的十八世紀。約書亞・瑋緻活是如何在巨變中，打下他歷久不衰的傳奇事業江山？這是本書故事的第二層次，也是作者更宏大的企圖所在，即透過Wedgwood呈現英國歷史上一段影響深遠的百餘年歲月──「漫長的十八世紀」。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九