《天亮之前的戀愛》：藏不住的早熟，王詩琅留下了1930年代的「台北城三部曲」

文：賴香吟

台北城三部曲

王詩琅以台灣文史著述知名，不過，他的小說給我留下深刻印象，總覺得其中藏著一種說不出來的早熟。

早熟未必總是繁華，王詩琅也總謙稱自己笨拙而苦讀，不過，有一種人正是因為自認有限，求知若渴，廢寢忘食，把書讀破為快，反成了厚積而薄發的讀書家。

日治台灣文學點將錄，王詩琅小說只有五、六篇，集中於一九三○年代中期，之後，他便轉去上海、廣州編報紙，戰後埋首文獻，不再有文學作品。箇中主因當然是時局，是政治，也是生計，不過，有時我不免主觀猜想，這人後來小說寫得少，恐怕不在於不能寫，而在於眼界太高了。

他寫過一篇〈賴懶雲論〉，以日文評述賴和文學，這工作，勢必中日文兩方底子都得深厚。我好幾次重讀這篇文章，訝異在文壇初立，多數文藝評論還處於陽春雜談的階段，竟有這樣一篇，寫人也好，評文也好，都清新大膽，不說廢話的文章。細微處，把賴和的生活性情、創作心境、技藝鍛鍊苦心，看得十分明曉；從高處談，又能比賦賴和與同代其他文學大家，點出賴和在當時文學發展階段的瓶頸與突破。

這是王詩琅第一篇文學評論，表現一個年輕讀者樸素而用功的面面思量，令人眼睛一亮，很長一段時間，評論賴和幾乎沒有其他文章能超過此篇高度，即便後人新作，也難以取代文中那種時代的臨場準確感。

夜雨

王詩琅生長在艋舺，家裡賣布經商，老台北老行業，他的成長時代，幾與日本政府推動台北城區現代化的進程疊合。他出生（一九○八）前後，舊城牆幾已悉數拆除，環城道路「三線路」完工，台北已成台灣最大都市；他愛讀稗官野史的二○年代，艋舺與大稻埕發展到頂，台北開始往南往北發展；他熱中社會運動的三○年代初，台北人口接近三十萬，政府公告新的市區計畫，準備將台北發展成足以容納六十萬人的大都市。

這時期的王詩琅，因為思想問題，長長短短已經下過三次牢，開始學著打算盤接掌家中商業，同時，又止不住發熱地猛讀文藝作品。這個沒有耀眼學歷的人，用功起來的程度倒是很嚇人，「每天在生意場合中，對周遭發生的事物都不理會，自讀自的書。」中國魯迅不用說，郭沫若、矛盾、郁達夫、張資平，以及日本的新感覺派、普羅文學，俄國，法國，德國文學，能讀的都讀了，這是他涉獵文藝最深也最實際參與的階段，戰前發表的五篇小說幾乎都是此時寫的。

這些小說明顯的特色，在於呈現了台北都市生活的樣貌，角色與問題皆牢牢地與都市綁在一起，尤以〈夜雨〉、〈沒落〉、〈十字路〉幾可稱為「台北城三部曲」。後來的日語世代，雖然也留下不少都市氣息的作品，不過，對比他們筆下的東京或上海，老台北王詩琅靈敏掌握住了台北專有的風景與語氣，不可取代地留下了三○年代的台北城情調。

最早的〈夜雨〉，以王詩琅自己的說法，是一個「描述因罷工失敗後而面臨破碎的家庭悲劇，到最後不得不讓女兒去做女招待」的故事，這兒，出現了一個屬於都市的新鮮字：罷工。

曾幾何時，台灣已經不復日出而作，日落而息，而是數字化，精確化，標準化：一天二十四個小時，一周七天，七天一個休假天。透過交通、時間、廣播等變革，台灣隨著日本的腳步，走進了現代生活舞台，也隨時勢發起勞動條件的抗爭來。

然而，是遲到？還是未熟？一個老資格的排字工，跟著人罷工，落得被妻子埋怨「罷得連米連水都沒有」的窘況。同樣是星期天，本來一家人還能吃飯享受天倫，如今卻對望悽涼。〈夜雨〉冷冷指出，「連事先準備都沒有的罷工運動，是注定要失敗的。」又隱約感覺：「什麼人都恨不得的……他覺得似乎別有個大的、看不見的責任者。」

這個罷工的人像只「閉殼的蛤子」說不出話來，外頭台北城依舊明媚，霓虹燈，咖啡館，各式各樣的吃食，熱鬧摩登。以前收工，牽著小兒子的手出來散步，這些都市風景總是使他感到愉快，此刻卻情景兩判，馬耳東風。

好一個馬耳東風，都市如何現代繁華，都不干己事。

偏偏，事到如今，窮途末路，唯一還向他招手、給個對策的，依舊是這座現代都市。他無可奈何回了家，提議把女兒送去咖啡館做女招待的親戚已經上門來了。

故事開場才稍停歇的，昨夜的雨，在小說結尾又落了下來。這是多好的，一個以景寓世的筆法。這個曾經以為就算沒能力讓女兒上高女讀書，至少也會讓她嫁個好丈夫的父親，都市裡的技術工，「深深地，吸了一口氣，仰頭凝視著黑漆漆的天空。」

Photo Credit: 印刻文學提供

沒落

王詩琅回憶小說創作，最滿意〈夜雨〉，大約因為它的完整，說故事、提問題，在五千字的規模裡，差不多都做到，該留下的餘韻也有了。

相對，〈沒落〉並非以完整取勝，而是以深刻的描寫，處理一九三○年代初期左翼運動浪潮的頓挫，一批自認為看清社會演進，囂囂談主義、論社會、講戀愛的年輕人，面臨了被檢舉與下獄的處境。

台北城依舊是這篇小說的大舞台，但主角換成了知識青年，小說開場之際，熱情勃勃的運動已經過去。

「昨夜掀天揭地胡鬧過的反動，今天倦怠較常尤甚。惰氣不斷地纏在腦裡，筋骨覺得有些痠，朦朧裡要起來有些怯，要睡下又睡覺不去，只在床上翻來覆去。」

幾句話寫盡了運動次要分子，僥倖退下陣來的人：既失目標，也失氣力，百無聊賴的日常生活。掀天揭地胡鬧的不再是什麼偉大的事，而是酒館、賭場裡的自我麻痺，主角懷疑，這轉向後的生活，淪落暗淡，恐怕還不輸在獄中。

王詩琅對心境的描寫總是出色，他能早感於時代的暗面、人性的侷限，他的小說技巧也早熟，對話豐富，多層次敘事，幾句獨白或人物閃身回憶，就轉了場。賴和一代還寫得蓽路藍縷的白話漢文，經過四、五年，由楊守愚，來到朱點人、王詩琅，逐漸豐富起來，王詩琅的文字尤為靈活。描寫已經不是難事，高下還在描寫到多少。以「轉向」這個主題來說，外在運動的興起退去，很容易看明白，但運動分子內心的昂揚與破碎，就不見得好寫。以〈沒落〉、〈十字路〉以及後來的〈老婊頭〉來說，王詩琅挖掘人物心境，細膩而突出，有些段落使人聯想起夏目漱石的抽絲剝繭。

〈沒落〉留下一批王詩琅自我嘲諷為「可說是萬事通，也是萬事不通」的文藝青年的面影，文字規模雖已擴展為〈夜雨〉的兩倍，但小說裡有很多材料都還只是蜻蜓點水而已：家族經濟如何由盛轉衰？時代新女性如何轉成善良平庸的婦人？還有法庭上一個又一個同志審判，而台下鳥獸散的同志又是怎般墮落情貌……

這些引人興味的線索，宛如舞台簾幕只掀了一角，真要細寫、交代起來，變成三、四萬字小說也不足奇。可惜〈沒落〉匆匆收筆，隨後，漢文寫作管道也少，王詩琅這一部技術正在精良狀況的車，沒有機會上路馳騁。再者，王詩琅腦中似乎沒有非做不可的作家夢，寫完〈十字路〉之後，他前往上海、廣州，轉入報業，搖筆維生，文字產出雖然既多且快，但幾無小說再度面世。

十字路

〈十字路〉的開場，是剛領薪水的上班族，在百貨公司的櫥窗前流連，看上了一頂鼠灰色的帽子。

他的視線是呆傻的，被迷住的，他已經有了帽子，但還想要一頂來配身上的新洋服，新外套。

「服飾是門面，近代人最講究服裝，自頭上至足尖，絲毫不能苟簡的，要有全體的均衡，要有洗練的近代化。」他心底想著理由，雖然家道中落，工作上也不過是個低階銀行員，可就是難以抗拒那頂帽子，「好像撫媚的美人在伸手招他」。他掏錢買下了商品，感到心情愉快，就連工作的悶氣也不知不覺消散了。

這是都市，都市裡的金錢，都市裡的行為模式。與其說那頂鼠灰色的帽子是出於物質的匱乏，毋寧是裝飾的需要，流行的都市感覺。〈十字路〉如此描述歲暮時分：

你看！這島都的心臟，殷振華麗的榮町、京町一帶溢滿著人。店內、街路、亭仔腳，擁擁擠擠繁忙地在蠕動。店鋪裡和亭仔腳臨時搭起的棚，裝得如花似錦。雜貨店的帽、領帶、化妝品。時鐘內大小時鐘、時錶的裝飾品。玩具店的新正種種的玩具，花花綠綠排滿了新正用品。

一連串名詞如旋轉木馬意象掃射，王詩琅四下環顧、捕捉現代生活帶給人們的好奇、詫異與驚喜，並具能力將那些瞬間印象予以描寫出來。更有趣的是，他的小說語言混雜漢文、台灣語文、日語造詞、外來語音，各類字貌與字意參差，生動保留台灣白話文的摸索痕跡，閱讀上的崎嶇有時反倒巧妙傳達了都市生活的碎片，短促的視覺刺激，精神的不安定感。

王詩琅小說裡的都市，並非刻板作為鄉村的對照體，也不單純只是空間背景。人物與都市的關係，不是劉姥姥進大觀園，也不全是小人物悲歌；都市的五光十色，汽車來來往往，有驚駭也有愉快；都市是惡之華，是他們的搖籃，他們的舞台，他們的墳墓。無論〈夜雨〉的勞工，〈沒落〉、〈十字路〉的知識階級，皆是都市結構裡的一個螺絲釘，或以王詩琅的語言講，一個都市的細胞。

〈十字路〉可視為〈沒落〉的後續故事，回答那些左翼運動分子、在殖民地文化市場裡成不了大氣候的小細胞—王詩琅將這些角色稱為文藝青年—如何在都市裡繼續過日子？他們憤慨的到底是都市的遊戲規則？難以翻身的階級問題？還是橫空造起這座台北城的巨手？他們既想改變又深陷其中，就像那頂鼠灰色的新帽，明知不該買又無比想要。生活比理想更緊迫盯人。朋友被檢舉坐牢，幸好不是自己。朋友想要改革社會，想要做官發財，獨有自己「食死頭路，天天飲酒，打麻雀，無為度日子」。

故事裡的銀行員頹廢虛無，不是因為厭倦都市，相反的，幸好有都市讓他們棲身，昏昏遊走，酒色尋歡，以求逃避和解脫。與失志心情形成強烈對比的是，大都市的絢麗；與他們無路可走的悲哀相映的是，寬廣的三線道，熱鬧滾滾的太平町。

故事後半，派了個剛出獄的角色，或想試著對這群頓挫失志的同志，做一召喚，然而，眾人見面卻是聚到草山去洗溫泉，懷舊談，感嘆世間。「幾個年沒有看見，實在變得太凶。」「窮人想發財，實在是比死更難。」「你也飲起酒了麼？」穿著舊衣的出獄者，對眼前安分就職的舊友感到陌生，但也無力回應朋友的滿腹牢騷。

深夜，一行人回到了繁華的大稻埕。高樓林立，電光閃爍，白晝般的街景讓出獄者驚異不已。有人提議去附近酒館，那裡可是有個貌似葛麗．泰嘉寶的美人在等候他們呢。此時，在小說開頭打腫臉充胖子買了新帽的主角，無意識地伸手摸了摸帽沿，不覺地苦笑了。

書籍介紹

本文摘錄自《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》，印刻文學出版

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作者：賴香吟

當代小說家對話前行者，困厄時代的心靈，文學之路，從哪裡來？往哪裡去？

為斷裂的文學世代鋪設一條深入核心的捷徑，至此，人人可身歷其境，走進賴和、翁鬧、張文環、呂赫若等小說家的苦澀與酸甜中。

他們是時代大浪裡，早慧而敏感的孩子

在新文明撞擊下成長，重新指認所見的一切

他們是台灣第一代文藝青年

領受新市街的繁華、新語言的刺激

在現實的摺縫間努力擠出生路

縱使消失，也要留下希望的種子

《天亮之前的戀愛》取自翁鬧小說〈夜明け前の恋物語〉，是對這位異端前輩的致意，亦可比擬現代小說在台灣，從上世紀二○年代的文體摸索，到四○年代的作品展演，也算熱烈愛過一場，環境再難，每個作家仍是黑夜裡懷著衷情。無奈天亮之後，這場戀愛卻無人理解，露水蒸發。

微觀慢拈的凝縮揀選，重現十四位日治時期台灣小說家的溫熱光影，將上世紀初的作家夢、文明夢，以及壓迫於身的困厄現實，一段一段拼接回來。

從吳濁流、王詩琅的文字裡搖散出嶄新的氣息，肥皂香、紙菸味、整潔寬敞的三線路，琳瑯滿目的新名詞、舶來品，繁華的城市登場。

新興的時代，是為誰開闢？臨到身上的，是幸福還是悲哀？揭開典範的束縛，為賴和揭開詮釋的百寶盒，直視其中矛盾苦惱怯弱，再次思索，當年風風火火揚舉的「新文學」是真的白做了嗎？

追想楊逵與龍瑛宗的東京行，以及龍瑛宗、張我軍和許遠東之間，看似隔閡矛盾，實則死生相託的同事情誼。

回到呂赫若〈玉蘭花〉的夏日午後，在人與人粗暴決裂的時刻，一場招魂儀式，試求和解的可能。

最後，兩則童話，照亮始終與世故對抗的翁鬧，他的性格與文學，與同代的太宰治有著驚人的相應。

果物的隱喻、旅行的想像、摩登之城、時代之音、一根未熄的菸。以作家的同理心，也以當代視感，重新詮釋前人故事，為斷裂的文學世代探勘可親近的路徑，走進賴和、翁鬧、張文環、呂赫若等人的小說世界。

Photo Credit: 印刻文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航