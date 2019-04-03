《我們回家吧》：「雞蛋」與「蝴蝶」的愛情故事

文：陳曉唯

雞蛋與蝴蝶

幾年前，委內瑞拉的插畫家Rafael Araujo透過募資平台Kickstarter的募資活動，出版了他精心繪製了近四十年的藝術作品《黃金比例的繪本》，當中收錄了各種自然界存在黃金比例的事物，特別的地方是，他繪製了多幅蝴蝶飛舞的作品，蝴蝶的飛舞並不是單純的飛舞，而是存在一定意義的行進，這樣的行進透過繪畫的方式記錄下來，藉由數學的測量可以發現特定的數字，這些數字如同數學家為「黃金比例」所下的定義：「按照任一直線將事物分割成均衡兩部分的方法，稱為『黃金分割』。」

有人說「黃金比例」是最接近幸福的比例，因為這是神賜的完美分割，如同兩個人相遇與相愛，這是無法由另一個人來取代的「黃金比例」。

曾聽過一個「黃金比例」的故事，說故事的那個人曾看見蝴蝶的飛舞，那是雞蛋愛上了蝴蝶的故事。

多年前住院時，他的隔壁床有個男孩，剛結束一個階段的化療，頭髮全都落光了，長圓的臉型，清澈通透的眼神，白淨清秀的五官，時刻散發著寧靜的氣息，當時有位女孩常常來見他，每次見到他，女孩都叫他：「たまご（Tamago）」，意思是「雞蛋」。

平日，女孩還沒來醫院的時候，「雞蛋」總是坐在病床安靜地讀書與畫畫，偶而抬頭看看窗外，又看看時鐘，表情木然，毫無生氣，接著又低下頭繼續讀書與畫畫。直到女孩來到醫院，「雞蛋」才像是被注滿了能量似地綻開笑顏，但話仍是少的，他總靜靜地聽著女孩述說學校裡發生的故事。女孩告訴他今天哪個討人厭的老師又突然小考了，哪個同學又惡整了哪個同學，學校餐廳裡的冬日搶手商品紅豆湯上市了，她排了許久的隊伍才買到紅豆湯，差點趕不上上課的時間。談到黃昏已過，夜已近，女孩才會面帶笑容地說：「我要走了，你要趕快回來上課啊。」

有時他們會離開病房，到醫院的長廊裡，對著落地窗曬斜陽。女孩依然說著學校裡發生的事，夕陽的餘暉從窗外透了進來，一絲一絲地落在他們的身上，隨著時間的推移，緩緩地沉了下去，沉到黑暗裡，當他們的身上的色彩只能透過醫院的日光燈的反射時，「雞蛋」知道女孩又要離開了。

天氣晴朗的週末，女孩會拉著「雞蛋」到醫院的庭院散步。女孩總走在「雞蛋」的前面，腳步輕盈，一走一跳，不像走路，更像是在飛，一個點接著一個點地飛動行進，不快不慢，影子落在地上。「雞蛋」不敢看女孩，只敢凝望著地上女孩的影子，一個點又一個點的影子。

每一次見面的談話的最後，「雞蛋」與「蝴蝶」總一起哼著歌，只是一段曲調，沒有歌詞，兩個人就這樣哼著哼著，一步步地走著。

一個深夜，他突然被燈光給亮醒，發現「雞蛋」還沒睡。「雞蛋」抱著繪圖本子，依戀地望著本子裡的圖畫，發現被人注視時，「雞蛋」連忙闔起繪圖本，面泛潮紅。不一會兒，「雞蛋」突然對他說：「你要看嗎？」

他接過「雞蛋」的繪圖本，一頁頁地翻閱著，裡面滿滿畫的都是蝴蝶。他問「雞蛋」：「為什麼畫的都是『蝴蝶』？」

聞言，「雞蛋」整個人緊繃了起來，肩膀緊緊縮起，臉比剛剛還要紅了許多。「雞蛋」深深地呼吸著，然後怯怯地說：「因為我喜歡的那個女孩姓周，周讀作しゅう（Syuu），但我母親是台灣人，她也姓周，她護照上的拼音是Chou，蝴蝶（ちょう）的讀音不是很接近中文的周嗎？」

後來「雞蛋」常常與他談到「蝴蝶」的故事。

「雞蛋」說「蝴蝶」的頭髮好長好長，走路是總飄著淡淡的香氣，香氣像是一條路，讓他可以一步步地跟著香氣走到美麗的世界裡；「雞蛋」說「蝴蝶」的手指好長好長，當她指著天空的雲朵與飛鳥時，細長手指可以點亮一整個世界；「雞蛋」說「蝴蝶」的睫毛好長好長，如同一對翅膀，每當她說話時，眼睛眨動著，陽光下，眼睛一眨一眨，像是翅膀閃著光點，伴隨光的塵埃在飛舞一般。

一夜，「雞蛋」不斷地摺著自己的夏季制服，於是他問「雞蛋」發生了什麼事，「雞蛋」羞怯地說：「她說想要我的制服。」

「制服？」

「我跟她說住院前在學校昏倒的那天，我的制服鈕釦掉了一顆，她聽見後說要幫我補好那顆掉下來的鈕釦。」

「補好後就還給你嗎？」

「她說她要幫我保管制服，她說等我出院的時候再親自拿給我。」

後來「雞蛋」的身體愈來愈虛弱了，反覆進出多次加護病房，直到聖誕節的前夕才又回到普通病房。聖誕節的那晚，「蝴蝶」來到醫院，帶著蛋糕與炸雞。「雞蛋」與「蝴蝶」坐在病房的角落，安靜地吃著食物，「雞蛋」食慾不佳，吃得極少，但臉上卻漾著許久沒有出現的笑容。

吃蛋糕時，「蝴蝶」點上了蠟燭，「雞蛋」疑惑地問：「為什麼要點蠟燭？」

「慶祝呀。」「蝴蝶」說。

「慶祝什麼？」

「慶祝什麼啊……」「蝴蝶」想了想後說：「慶祝我們今天很快樂。」

「雞蛋」聞言笑了，「蝴蝶」也跟著笑了。他們吹熄了蠟燭，又哼起那段他們的歌。

聖誕夜的深夜，他聽見「雞蛋」躲在被窩裡哭泣的聲音。他起床拍了拍「雞蛋」的背，「雞蛋」從被窩裡探出頭，滿臉淚痕地看著他。他問「雞蛋」：「還好嗎？哪裡不舒服？」

「雞蛋」搖搖頭，又拿起身旁的繪圖本。打開了最近畫的一幅畫，那幅畫上有著一隻蝴蝶駐足在一顆雞蛋上。「雞蛋」說：「我原本想把這幅畫當作聖誕禮物送給她的，但我卻沒有勇氣送給她。」

「沒關係的，過兩天再拿給她就好了。」

「你覺得我可以喜歡她嗎？」「雞蛋」抬頭起看著他，眼睛如有星光凝聚，沈沈地，猛烈地，渴望要突破黑暗一般。

「當然。」

「我是愛過的嗎？」

「你覺得自己沒有愛過嗎？」

「我不知道，我覺得我好虛弱，我的生命也許在我還沒真正愛過之前就要結束了。」

那個夜晚，「雞蛋」緊緊擁抱著繪圖本，在淚眼中入睡。

新年過後不久，「雞蛋」離開了。

葬禮的那天，空氣凝凍，落著薄雪。儀式安靜地進行著，每個人皆默默地落著淚。突然有一陣騷動從屋外傳來，未幾，一個身著夏季制服，蓄著短髮的女孩走到屋裡。

是「蝴蝶」。

她穿著「雞蛋」的制服到了會場，將一頭長髮剪得很短很短，像個男孩一樣，但清秀的外表又看得出是個女孩。所有人都看著她，看著一個身著明顯較她體型寬鬆許多的男生制服，蓄著短髮的清秀少女。

她泰然自若地行禮，一語不發，目光含淚，忍著不眨眼，不讓眼眶裡的淚水落下來，長長的睫毛如同翅膀，美麗堅毅地硬挺著。

喪禮結束後在回程的電車上，他看見身著制服的「蝴蝶」。

「蝴蝶」看著窗外的雪，眼神凝結，沈默不語。到了某一站，她慌忙地下了車，他跟在她身後下車。

她走向醫院，每走一步，步伐就變得更沈重一些，行進的速度愈來愈慢，從車站到醫院僅要五分鐘左右的路程，她走了近十五分鐘還沒有到達。在即將抵達醫院前的轉角，雪停了，她突然停下了腳步，抬頭望向天空，雲開的天空落下一絲絲的陽光，光映照在她的臉上，將她的面容映照得更為清亮。

她佇足於原地許久，接著緩緩地蹲下身，用雙手抱著自己，將臉埋進雙臂之中，嚎啕大哭了起來，哭得渾身發抖。

哭了良久，接著她站起身，大聲地喊著：「Tamago! Tamago! Tamago!」不顧身旁的行人，她依然不斷地喊著，聲嘶力竭地喊著，淚眼決提，直到喊累了，她用雙手抹乾臉上的淚水，轉過身，又一次抬頭看天空，像是在醫院裡陪著「雞蛋」看窗外時的神情，面容清亮而溫柔，眼睛一眨一眨地，睫毛如同翅膀要飛舞起來，如同不曾掉過眼淚一般，她輕盈地踏步，一步接著一步，一跳一走著，在將晚的夜色裡，哼起他們曾經一起哼過的那首歌。

那首僅有音調而無詞的歌曲，在日落餘暉中於空氣中震盪著，久久繚繞不去。

「蝴蝶」走向落日，落日就像一顆巨大的黃色雞蛋，蝴蝶停下腳步時像是駐足在雞蛋之上。

「雞蛋」，你看到了嗎？你的那幅畫是真實存在的。

冬日將盡，雪已停歇，陽光微暖，蝴蝶唱起歌來，於夕陽之中翩翩飛舞。飛累時，蝴蝶便雞蛋上駐足停留，緩緩地流下眼淚。

「我是愛過的嗎？」

「雞蛋」，你是愛過的。你知道的，對吧？

你是愛過的，而且你也被深深愛著。

相關書摘 ►《我們回家吧》：我曾經疑惑為什麼男生喜歡男生會變成狗？

書籍介紹

本文摘錄自《我們回家吧》，三采出版

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作者：陳曉唯

在這個荒涼人世裡，你不是孤單的。

You are not lonely, you are on the way.

若有比悲傷更悲傷的事，

或許是悲傷即日常吧，日常到揮霍眼淚都嫌奢侈。

巡梭在故事裡的人～陳曉唯，用文字代替你的眼淚流下，

他說：

「如果有個故事，能帶你回心中的家，

我們便不必再害怕逃離。」

吉本芭娜娜曾寫下：「從什麼時候我們開始了解，能夠發光的唯有自己？儘管在家人的關愛中成長，卻一直擺脫不掉孤獨。──任誰都一樣，總有一天我們都會在時間的深淵中化為微塵。」

這便是陳曉唯書寫的起點。整本書匯集了「告別／流浪／迷惘／回家」的種種姿態，無法傾瀉的恐懼、沒有盡頭的等待、無可靠近的想念......。然而，不論多麼哀切的故事，在陳曉唯的筆下，有了光、有了救贖。

我們用一生所練習的所有關於前進的姿態，

最終的目的原是為了要回家。

家，是什麼？

一直以來，陳曉唯的散文都在臨摹「家」的原型。很多時候，人忘記「家」並不是與生俱來的，血緣的牽繫也不能表示這是一個「家」。「家」是在成長過程中，用情感與自己所遇見的某些人一同建構出來的。

「為什麼和妳一起吃東西時，我覺得東西非常好吃？」

「一定因為我們是一家人的關係。」

陳曉唯選用了吉本芭娜娜的《廚房》，來解釋家的原型。身體雖然是各自的身體，卻擁有一些共同的內容，這是一起生活的初衷。讓彼此相信的的人一起走，前往想到達的地方。

本書特色

「看見這些快樂的或憂傷的字，透過萬物的傳遞，到達你的心裡，觸動了你，使你明白，在這個荒涼人世裡，你不是孤單的。」──陳曉唯

如果每個人都完好無缺，那麼我們一點也不特別。

化為微塵之前，能否將這些喜怒哀樂，

一點一滴存放於身體與心靈的記憶之間？

104篇深深淺淺的告白，文字裡有光，領你回到心中的家。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九