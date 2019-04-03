《我們回家吧》：我曾經疑惑為什麼男生喜歡男生會變成狗？

文：陳曉唯

最喜歡的人

在一個陽光明媚的午後，他靜靜地談起從前：

「小學三年級的時候，老師出了一個作文題目『我最喜歡的人』。班上的同學都寫父親、母親、老師、兄弟姊妹或學校同學。只有我寫我喜歡鄰居家的一個男孩子。詳細的內容我已經忘了，我只記得自己寫我喜歡跟這個男孩一起走路上學，放學一起走路回家，他的眼睛很漂亮，我會偷偷親他，我很喜歡他。老師給了我這篇作文一個『丁』，而且在評語上寫：『男生不可以喜歡男生，這樣不是人，會變成狗，你想變成狗嗎？』

「從那之後，老師經常刁難我。我從來不在課堂上說話，但有次她卻說我上課說話，拿改作業的紅筆在我臉上亂塗。她經常要我去走廊罰站，而我在走廊罰站時，老師會對班上同學說：『那位男同學喜歡男生喔，會變成狗喔，跟你們不一樣。』後來班上的同學都討厭我，他們會拉我的褲子，扯我的衣服，打我的頭。曾經有人在我下樓梯時大叫一聲『狗』，接著用力推我，我跌下樓梯後，痛得不能動，勉強站起來後卻不敢回教室上課，我躲在廁所裡痛哭，我忘記哭了多久，忘記怎麼走回教室的，忘記怎麼回家的。我忘記那天是怎麼結束的。我只記得我愈來愈很害怕在學校裡走動，我不敢去上廁所，我不敢在樓梯間逗留太久，我的綽號就叫『狗』，當被叫『狗』的時候，我不知道要哭還是笑，因為我知道自己不是狗，我不是狗。直到五年級時換了班導師，我的噩夢才慢慢結束。

「從此之後，我不敢與其他人不一樣，我不敢告訴任何人我喜歡誰，我不敢去想自己是喜歡男生還是喜歡女生。我曾經疑惑為什麼男生喜歡男生會變成狗？後來我連疑惑都不敢了，我盡可能讓自己變得跟其他人一樣，一模一樣。我上課、讀書、考試、升學、打球、泡妞，跟班上的男生同學混，講黃色笑話，看A書跟情色雜誌，拿男女之間的事情開玩笑。

「我的世界裡沒有人敢明講『同性戀』這三個字，如果有，那就一定是在開玩笑。

「但我知道，我讀中學的時候會偷看學校的男孩子，看到某些男孩子，我心跳會加快。高中讀男校，體育課有男生脫光衣服打球，我看到時都得克制自己不要胡思亂想。有時候，我會躲在家裡廁所，幻想班上的男同學自慰，自慰完就很想殺死自己。我只好大量運動，克制性慾，努力讀書，上了大學之後，我開始聯誼，和女同學約會，看電影、吃飯、出遊，我也曾試著擁抱她們、親吻她們，但我始終不知道這是不是愛情。當中有些人我是喜歡她們的，但喜歡是愛嗎？每次發生這些事情時，我就會想起小學老師在作文後面的那句評語：『男生不可以喜歡男生，這樣不是人，會變成狗，你想變成狗嗎？』

「我不知道愛是什麼，於是我愈來愈排斥戀愛，戀愛讓我好痛苦，但為了不要變成狗，退伍後不久，我就結婚了。我是單親家庭，母親一個人辛苦養大我，我不敢違背她的期待，聽從她的話，娶了相親認識的女孩子。我和妻子就像所有其他的夫妻一樣過日子，工作、賺錢、買房、生孩子、養孩子，我把自己完全投入在工作裡，不去想愛或不愛的問題。我以為全世界的夫妻都一樣，結了婚就都一樣了，我跟他們是一樣的，但事實上並沒有。直到小孩離家讀大學的那晚，睡前妻子突然對我說：『我們離婚吧！』我問她為什麼，她平靜地說：『你比我還清楚原因，我們不要多說，好嗎？』我不敢反駁，沈默以對。辦完手續的那天，我自己搬離原本的家。

「離婚後，我開始找『原因』。我不敢問任何人，只能從書本找答案。我讀了很多過去從來不敢讀的書，那些在我的世界裡只能拿來開玩笑的書。我讀到《逆女》裡，女主角丁天使中學時與班上女同學詹清清戀愛，被對方家人發現時，詹清清割腕自殺，留下一封遺書，她寫：『我們沒有傷害別人，為什麼他們要傷害我們？』時，我痛哭失聲，我不知道為什麼。我為什麼哭？我覺得自己很像丁天使，很像詹清清，男生版的丁天使與詹清清，所以我真的是同性戀嗎？我真的是老師口中的『狗』？同性戀為什麼是『狗』？

「幾年前，我母親病倒了，當時我剛跳槽升職，工作很忙，蠟燭兩頭燒，分身乏術，前妻主動說要回來幫我，與我輪流照顧母親。有個晚上，我在醫院陪我母親，母親半夜做惡夢醒來，叫了我的名字，我握著她的手，她想說些什麼，支支吾吾了半天，最後她對我說：『兒子，對不起啊，對不起啊！』她不斷地說『對不起』，我問她怎麼了，她看著我，看了好久好久，像是在告訴我，她都知道，從小到大，關於我的事，她都知道。最後她說：『把你生成這樣，對不起啊！』我和她都哭了。

「幾天後，她過世了。我到現在依然記得她在醫院說的『對不起』，但她到底對不起我什麼？

「喪禮時，前妻也來幫忙。結束後，我開車送她回家。在車上，我鼓起勇氣問她：『妳當初為什麼想離婚？』她說：『因為從生了孩子之後，你就沒再碰過我了。』我不敢說話，她接著說：『其實結婚後不久，我就知道了。』我知道她說的是，我每次跟她做愛前都在廁所偷看雜誌上剪下來的男人裸照，看到勃起後才回房間。

「送她到家，離開前，我問她：『妳為什麼十幾年後才決定離婚？』她先是沈默，然後說：『我原本以為自己是為了孩子，但後來發現，我是為了你。』

『為了我？』

『對。』

『為什麼？』

『因為，』她沈默了許久，『因為，我愛你啊，』她邊哭邊對我說：『雖然我知道你不愛我，但這不是你的錯。』

「我在回程的車上痛哭，不斷地想著，我可以被愛嗎？像我這樣的一個人，值得被愛嗎？我母親對不起我什麼？我前妻說不是我的錯，但我真的沒有做錯什麼嗎？如果我沒做錯什麼，她們又做錯了什麼？

「我現在還是經常做惡夢，夢到小時候，老師罵我是狗，同學脫我褲子，我被推下樓梯，滿頭滿臉的血，躲在廁所裡哭，夢裡的我不斷地問：『我到底做錯什麼？我到底做錯什麼？』驚醒後，我就會想起詹清清的那句：『我們沒有傷害別人，為什麼他們要傷害我們？』

「我自殺過好幾次，前妻帶我去看醫生，醫生對我說：『你沒有錯。』

「『我沒有錯』，那到底是誰錯了？如果我小時候，能夠有一個人告訴我，告訴那個叫我狗的老師，告訴那些霸凌我的同學，告訴我世界把同性戀當成玩笑的人：男生喜歡男生並沒有錯，同性戀並沒有錯，同性戀不是狗，我是不是就會好一點？我是不是就不會傷害我的前妻，而我的母親也不會悔恨終生，認為自己生下我是錯的？

「幾十年了，我要五十歲了，這幾十年來，有無數次，在夢裡面，我想告訴那個年幼時在廁所裡痛哭失聲的我自己，那個不斷問著『我到底做錯什麼』的自己，你沒有錯，你沒有錯，但我卻開不了口，因為這個世界仍然存在著像我小學老師那樣的人，存在像我小學同學那樣的人，而他們傷害我的同時也傷害我的母親，這個世界逼著像我這樣的人再去傷害更多人，像我傷害了我的妻子與我的孩子一樣，不斷地製造更多的悲劇。

「這個世界為什麼要製造這麼多的傷害與悲劇？

「『我們沒有傷害這個世界，為什麼這個世界要傷害我們？』

「如果可以，我希望這個世界別再有這樣的傷害了，哪怕再多一個像我這樣的人都太多了。」

相關書摘 ►《我們回家吧》：「雞蛋」與「蝴蝶」的愛情故事

書籍介紹

本文摘錄自《我們回家吧》，三采出版

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作者：陳曉唯

在這個荒涼人世裡，你不是孤單的。

You are not lonely, you are on the way.

若有比悲傷更悲傷的事，

或許是悲傷即日常吧，日常到揮霍眼淚都嫌奢侈。

巡梭在故事裡的人～陳曉唯，用文字代替你的眼淚流下，

他說：

「如果有個故事，能帶你回心中的家，

我們便不必再害怕逃離。」

吉本芭娜娜曾寫下：「從什麼時候我們開始了解，能夠發光的唯有自己？儘管在家人的關愛中成長，卻一直擺脫不掉孤獨。──任誰都一樣，總有一天我們都會在時間的深淵中化為微塵。」

這便是陳曉唯書寫的起點。整本書匯集了「告別／流浪／迷惘／回家」的種種姿態，無法傾瀉的恐懼、沒有盡頭的等待、無可靠近的想念......。然而，不論多麼哀切的故事，在陳曉唯的筆下，有了光、有了救贖。

我們用一生所練習的所有關於前進的姿態，

最終的目的原是為了要回家。

家，是什麼？

一直以來，陳曉唯的散文都在臨摹「家」的原型。很多時候，人忘記「家」並不是與生俱來的，血緣的牽繫也不能表示這是一個「家」。「家」是在成長過程中，用情感與自己所遇見的某些人一同建構出來的。

「為什麼和妳一起吃東西時，我覺得東西非常好吃？」

「一定因為我們是一家人的關係。」

陳曉唯選用了吉本芭娜娜的《廚房》，來解釋家的原型。身體雖然是各自的身體，卻擁有一些共同的內容，這是一起生活的初衷。讓彼此相信的的人一起走，前往想到達的地方。

本書特色

「看見這些快樂的或憂傷的字，透過萬物的傳遞，到達你的心裡，觸動了你，使你明白，在這個荒涼人世裡，你不是孤單的。」──陳曉唯

如果每個人都完好無缺，那麼我們一點也不特別。

化為微塵之前，能否將這些喜怒哀樂，

一點一滴存放於身體與心靈的記憶之間？

104篇深深淺淺的告白，文字裡有光，領你回到心中的家。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九