怎麼讓語音助理更聰明？搭一趟「微軟技術捷運」人工智慧線，再也不是AI門外漢

一想到語音助理，你會想起什麼？ 2013年的電影《雲端情人》顛覆我們對人工智慧的想像！一名婚姻觸礁的男子，偶然接觸最新的人工智慧系統OS1，語音助理的迷人聲線與溫暖問候，發展出一段奇異的「人機」愛戀。

耳目一新的劇情，《雲端情人》在當年奧斯卡獲得最多提名，甚至最終奪得最佳原創劇本獎。現實與虛擬，人工智慧是否讓這條線逐漸瓦解？當語音助理成為人類日常的「標配」，它將如何形塑我們的生活樣貌？

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未來生活最親密的伴侶？AI語音助理隨處現「聲」

今年的美國消費電子展CES，最大亮點仍聚焦在AI人工智慧，不過AI領域橫跨圖像、語言、資料匹配等上百種項目，今年話題熱度全聚焦在「語音助理」。許多科技大廠前仆後繼地推出語音音箱，究竟語音助理為什麼會越來越夯？

隨著AI技術的更加成熟，語音助理在我們的生活扮演著舉足輕重的角色。例如在家使用智慧音箱，只要下一聲指令，不論播音樂、放影片、讀新聞、查天氣、定鬧鐘都可以，甚至還能化身旅遊小助手，在旅途過程幫用戶辦理登機手續及預定飯店。

根據PwC對1,000名美國成年人進行的調查， 目前93%的消費者對他們的語音助理互動感到滿意，其中有9成受訪表示對語音服務設備算熟悉。智慧家庭正在進行式，語音助理未來可能是你我身邊，比伴侶還親密的「人」呢！

語音助理反應不只快更要準，技術仰賴人工智慧持續優化

「語音在未來將快速成為裝置的入口，」CTA市場調研執行長Lesley Rohrbaugh如此說。根據統計，目前達63%用戶會透過語音助理，問一些日常瑣碎資訊的問題，不過現在的技術還不到臻於完美的情況。

我們偶爾還是會遇到，Siri回答「很抱歉我聽不懂您的意思，」又或是某牌的智慧音箱曾因為技術bug，弄錯問題而在小孩面前爆出一連串髒話，這些情況在理想中都不該發生。我們對語音助理的預期，它的反應不只快、更要準！

這時候語音助理就更需要AI人工智慧技術的優化，所以微軟規劃了一系列AI課程，設定成捷運線路圖，每一站就是一門課，當你搭一趟人工智慧線，再也不是AI門外漢了。

Photo Credit: 微軟技術捷運

從新手入門到建立ChatBot，微軟技術捷運航向新世界

這條微軟技術捷運——人工智慧線，總共有八站，首站從Microsoft AI 面面觀上車，盤點 Microsoft AI有哪些學習資源、工具，協助企業或個人實現腦中的AI想法。想要進階一點的內容嗎？當然有，像是電腦視覺代表的意義是什麼？簡易教學Azure Platform旗下的圖像解析、敘述圖片、雜訊去除等應用，實際了解Azure Computer Vision功能。還有現在最夯的人臉辨識，現在哪些情境會使用到Face Detection及Face Recognition？以及要使用微軟認知服務的Face API要準備哪些功課？這些都有一一說明。

除此之外，還有幾門課特別值得介紹，像是提到人工智慧當然少不了機器學習，Azure Machine Learning services除了提供機器學習專業工具，還直接展示Jabil案例，呈現機器學習針對生產良率進行有效的判斷。又或是微軟感知服務這堂課，提到旗下六大API項目（電腦視覺、語音、語言、知識、搜尋、實驗計畫），提供超過30多種服務可選用。

如果想熟悉語音有關的語意理解，這堂課展示Azure Platform及LUIS如何理解人類想要表達的意思，並教你建立LUIS model和相關應用。了解語意後就能商業化，就像逐漸廣泛應用的聊天機器人，如果你想用ChatBot展開網路生意，當然要學習如何善用Bot Service on Azure，去建立常用的機器人服務，並加快速度佈署到不同平台。

也許我們不會像《雲端情人》主角跟語音助理談一場戀愛，但想像未來的生活，早上再也不用媽媽叫你起床，想喝一杯美式或拿鐵，喊一聲咖啡機馬上泡好。一邊吃早餐一邊聽全球新聞，出門前請語音助理說今天行程，搭上準點的車開啟一天行程。未來這位助理不「現身」僅「獻聲」，就能翻轉我們的日常！