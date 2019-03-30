《松果體的奇蹟》：松果體為何被稱為第三隻眼？為什麼半夜比較容易發生神祕體驗？

文：松久正

何謂松果體？

存在我們身體裡的松果體，究竟是個怎樣的器官？

松果體是個體積很小的內分泌器官，呈紅灰色，大小近似青豆（約七、八公釐），位於大腦的中心位置，形狀就像一顆松果。

若從解剖學的角度說明，松果體位於第三腦室後方，左右第四腦室中間，腦下垂體上方，下視丘下方。

Photo Credit: 方智出版提供

人類於一九六○年代得知松果體是一種製造褪黑激素的內分泌器官，人體的生理時鐘就是由松果體建立的。

當人們白天晒到太陽時，松果體會分泌俗稱幸福荷爾蒙的「血清素」；到了晚上、陽光減少時，則會分泌睡眠荷爾蒙「褪黑激素」。

近年來，研究發現「二甲基色胺」這種身為色胺類原型的生物鹼，也和褪黑激素與血清素一樣，都是由松果體製造、分泌而成。二甲基色胺也可見於自然界，被稱為「天然致幻劑」。

松果體由於位在腦部深處的核心位置，自古以來就被哲學家認為具有重要功能。

知名哲學家笛卡兒認為，這個世界是由物質與靈性兩種不同的要素所構成，而這兩者透過松果體產生連結，於是，他將松果體稱為「靈魂之座」。

為什麼半夜比較容易發生神祕體驗？

下視丘與腦下垂體是大腦中兩個發揮重要功能的部位。

人體所有內分泌的最初源頭在下視丘，腦下垂體則是中繼點。而松果體與這兩者的位置相近，帶來頗大的影響。

松果體於夜晚分泌褪黑激素，白天則停止分泌。松果體在分泌褪黑激素的時段最為活躍，約為半夜兩點到四點之間，這段時間人們較容易和宇宙智慧連結。

相反地，由於白天停止分泌，因此就算睡午覺，也不會製造出多少褪黑激素。

半夜兩點到四點是褪黑激素分泌的高峰期，如果這時呈清醒狀態或在半夢半醒之間，松果體的通道便會開啟，得以接收宇宙智慧傳來的訊息。

在這種狀態下，松果體除了分泌褪黑激素，也會分泌大量的二甲基色胺。

新墨西哥大學精神病學系的瑞克．史特拉斯曼教授曾發表如下的研究結果：

「到一九九五年為止已對六十多名受試者進行超過四百次的二甲基色胺靜脈注射，其中近半數受試者聲稱遇到非地球生物。本實驗取得美國食品藥物管理局的許可。由於人類大腦中的松果體會製造二甲基色胺以作為神經傳導物質，研究推測，這種物質與人們發生宗教性神祕體驗或瀕死經驗有關。」

也就是說，研究指出，這些遇見地球外生命體的受試者，是因為松果體通道開啟而接觸到了異次元世界。

根據這項實驗，我們可以推測，松果體活化之後較容易分泌二甲基色胺，於是更有可能接觸到異次元世界，以及高次元的宇宙。

松果體為何被稱為第三隻眼？

在許多佛像或佛畫上，都可見到佛祖或菩薩的眉心有一顆又小又圓、類似痣的東西，稱為「白毫」。

白毫在佛教是一種綻放光芒的右旋白毛，象徵一個人已經悟道。

當一個人悟道後，第三隻眼會跟著打開，這也是第六脈輪所在。第三隻眼位於眉心，而此部位的深處就是松果體所在的位置。

松果體之所以被稱為第三隻眼，一來是因為它是對光有所反應的器官，二來則是因為松果體的組成物質是「矽」。

矽是水晶的主要成分。人類眼球中相當於鏡頭的部分稱為水晶體，因此眼球可說是由水晶（矽）所構成，而松果體同樣是由矽構成的。

松果體雖位於大腦中央，卻是一種對光很敏感的器官，我想這就是它被稱為第三隻眼的原因。

動物與昆蟲也有松果體。

蛇的松果體稱為「顱頂眼」，位於頭部最上方。螳螂與蜻蜓的松果體則位於雙眼中間，且暴露在外。

此外，那些沒有眼睛的魚類，以及完全生活在黑暗中的蝙蝠，也是用第三隻眼（松果體），而非肉眼來確認自身位置。

可以讓我們看見松果體發揮這種作用的明顯例子，就是龐大的魚群與空中整齊排列的鳥群。數量龐大的魚一同游動時的姿態非常壯觀，簡直就像合而為一、化身成一種巨大的生物；但若單純以肉眼判斷游動方向和速度，是不可能游得那麼整齊劃一的。鳥群呈V字排列飛行也是一樣，要始終保持一定距離飛行，直到抵達目的地為止，光憑鳥類具備優越的運動能力這一點，並不足以說明牠們是如何辦到的。

這些生物都運用了松果體，進行宛如心電感應般的溝通與交流。

從這些情況來看，我們可以推論出松果體就是第三隻眼（第三隻眼可以感受到肉眼看不見的事物）。

我們人類也一樣。追溯到古代，便會發現古代人類的松果體也呈活化狀態，除了使用語言交流，還會透過心電感應對話。當時人類的松果體發揮了第三隻眼原本應有的功能，擁有的力量遠比現在強大。

說句題外話，基督教的宗教畫中，人們頭部後方有個圓形的光暈，其實就是象徵松果體綻放的光芒。

宗教畫中的天使、耶穌與馬利亞頭部綻放光芒，代表其松果體擁有強大的力量，因此松果體散發的光芒也極為強烈。

「松果」之謎

關於松果體的研究相當少，至今的醫學與科學尚未釐清松果體的功能與運作方式，可說是個充滿謎團的器官。

不過，一旦回溯歷史便會發現，古時候的人就已經將松果體視為重要器官。在古埃及壁畫、希臘神話的繪畫與基督宗教的建築物中，松果體以「松果」形狀的圖案出現過無數次。

假如在一無所知的情況下觀賞，只會覺得出現在建築物與壁畫中的松果形狀純粹是個圖案。不過，一旦知道「松果」等於「松果體」，肯定就會覺得十分不可思議。

為什麼古人會畫出這樣的圖案？

從繪畫中的場景可知，當時的人相當重視這個圖案，對他們而言是種特別的存在。

首先，來看一下埃及壁畫。畫中的人對著太陽高舉雙手，他手上拿的其實就是松果。此外，他頭上戴的東西也是以松果為範本。

Photo Credit: 方智出版提供

為什麼是松果？

為什麼要獻給太陽？

古埃及人留下的遺跡充滿謎團，他們擁有遠比現代科學先進的知識，畫出來的圖想必不會是毫無意義。

此外，著名的「真知之眼」（又稱「荷魯斯之眼」）是古埃及的象徵符號之一，在壁畫裡出現過無數次，可說是頗具代表性的古埃及標誌。而真知之眼其實與人類大腦剖面圖中松果體周圍的組織形狀一模一樣。

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左眼「烏加之眼」象徵月亮，右眼「拉之眼」則象徵太陽。進一步探究下去，會發現以下關連：

真知之眼的左眼（月亮）＝烏加之眼＝海馬迴（蛇）＝分離（我）

象徵：集體意識、普遍觀念、僵化思想

真知之眼的右眼（太陽）＝拉之眼＝松果體（松果）＝調和

象徵：內在宇宙、宇宙智慧

希臘神話中有個叫荷米斯的神，手持「雙盤蛇帶翼權杖」。這根權杖相當有名，現代的商業、交通與醫療領域都使用了源自這個圖案的符號，我們經常可以看到在權杖頂端畫著荷米斯之翼的圖案。

雖然雙盤蛇帶翼權杖的樣子有許多版本，但共同點都是權杖周圍有兩條蛇向上盤旋，纏繞在一起。

Photo Credit: 方智出版提供

不過，書中這張照片的權杖最上方有顆松果，看起來就像兩條蛇搶著要吃松果。而這兩條蛇代表的，正是普遍觀念、僵化思想及集體意識等妨礙人們接收宇宙智慧的事物。

希臘神話的故事內容看似玄幻且荒誕無稽，卻能帶給我們許多啟發。

除此之外，基督宗教教堂的建築物與裝飾上，到處可見松果的蹤跡。是因為當時流行這種圖案嗎？不，當然不可能是出於這樣的理由。

基督宗教的聖地梵蒂岡的聖彼得大教堂中庭有一顆巨大的松果，這是西元一～二世紀鑄造的銅雕。將如此巨大的松果放在大教堂裡，難道是毫無意義的嗎？

關於這一點，背後也隱含了深刻的意義。

古埃及、希臘神話與基督宗教的發祥年代，距離現在已相當遙遠。當時的人與現代不同，生活環境與大自然和宇宙之間的關係極為密切，人的感覺自然也與現代人有著極大的不同。

書籍介紹

本文摘錄自《松果體的奇蹟：覺醒內在潛能，改寫人生與身體的劇本》，方智出版

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作者：松久正

譯者：邱心柔

松果體，影響著人的睡與醒，是人體中最重要的「靈魂之座」！

「松果體覺醒醫學」創始人，為我們揭開這個長期被忽視、被弱化的腦中鑽石的神奇力量！

喚醒沉睡的松果體，改寫人生與身體劇本！

活出理想中的自己，進階為超級人類！

在科學及醫學上，松果體是充滿神祕色彩的腦內器官。

在生理層次，松果體會分泌睡眠荷爾蒙「褪黑激素」，調節人體生理時鐘；在靈性層次，松果體被視為「靈魂之座」，是物質與靈性世界之間的橋梁。松果體一旦覺醒／活化，你就能自由選擇理想中的自己所在的那個平行自我宇宙，提升創造力、注意力、直覺力、洞察力、超感應能力，創造出健康的身體與喜悅的人生。

這樣一個具備驚人力量的器官，現代人卻對它幾乎一無所知，也不重視，任憑普遍常理、僵化思想與集體意識，以及生活環境中的氟和汞封印了松果體的力量，讓它變弱、鈣化了。

本書作者兼具正統醫學與自然醫學專長，獨創「松果體覺醒醫學」，到他診所掛號等待看診的時間長達6年！在書中，他除了以平實易懂的文字揭開松果體的奧祕，提供許多新穎見解，最重要的是，他還提供了喚醒松果體的8大訣竅，在日常生活中就能輕鬆執行。

松果體活化之後，你將得以自由地化身為理想中的自己，成為超級人類！

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航