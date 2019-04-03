躁鬱症就是煩躁不耐煩？ 你可能不夠了解這個疾病

文：馬姍妤（健康傳媒）

有一名病患情緒起伏與個性變化大，開心時刷卡買房子或大買昂貴名牌包，當下極度樂觀、充滿自信，但沒多久卻陷入憂鬱情緒，全身不舒暢。家人覺得不對勁，陪同就醫檢查，確診為躁鬱症，必須長期用藥治療。

有些人常會以「我今天很躁鬱」來形容自己，其實一般人認為的煩躁、不耐煩並不是躁鬱症的症狀。臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師張祺康指出，躁鬱症是種慢性病，好發於青年期，發病後情緒會經歷狂躁時期及憂鬱等2階段，身心狀況有如處於天秤兩端擺盪的狀況，英語形容叫作「雙極症」（bipolar disorder）。

美國《精神醫學診斷和統計手冊》第5版說明，躁期症狀是持續一周以上、以情緒躁動與高亢為主要表現的疾病，例如情緒高昂易怒、易激動，以及目的取向活動、高風險享樂（性、金錢活動）增加，對睡眠的需求減少、多話、注意力不集中、自尊膨脹、思考飛躍等。

臨床顯示，不少患者處於躁期時，整個人嗨到不行，講話速度變快、花錢不手軟，有些人則性慾高漲，可能頻繁至夜店等聲色場所尋求性愛刺激。一旦換成鬱期則判若兩人，情緒盪到谷底，持續2星期以上情緒低落、失去興趣、睡眠失調、食慾改變、疲勞沒有活力、思考講話速度變慢、專注力下降，還會充滿無用感及罪惡感、自殺意念等。

張祺康表示，躁鬱症患者常常處在情緒的交互蹲跳中，情緒明顯影響生活，必須固定服藥才可穩定病情，即使處在相對穩定狀態，部分患者也會因為擔心壓力過大發病，進而變得保守。

此外，有些患者常常會為了追求人生的自我實現，而不斷讓自己深陷於容易發病的環境中。一道道的人生關卡橫在眼前，對於患者來說，都可能會是跨不過的鴻溝。

張祺康提醒，躁鬱症患者應該遵照醫囑按時服藥，並真正了解自己的能力。在人生過程中不斷摸索，才能和自己的疾病和平共存，即使處於躁鬱的兩極幽谷中，也能安然度過。

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