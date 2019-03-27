【台劇追追追】《我們與惡的距離》： 被埋葬的家庭與媒體的再次謀殺

如果親哥哥是隨機殺人犯，人生接下來要如何度過？兒子在母親節前一天被槍殺，如何在媒體的崗位上保持專業？作為殺人犯的辯護律師，被社會大眾唾棄為何還能保持初心？這一切的疑問，都在《我們與惡的距離》交織成複雜的網，叩問著觀眾的心。或許，罪惡與我們的距離，就只是那脆弱的一線之隔，一不小心就會闖入我們自以為平靜的人生。

槍響之後：母親節前夕與苟活的妹妹

能看到吳慷仁、溫昇豪、賈靜雯一同飆演技，想必是相當過癮而幸福的。而《我們與惡的距離》就做到了這件事。首播的兩小時中，節奏緊湊、張力十足，可說如同歐美劇集般的明快。剛開場，辯護律師王赦（吳慷仁飾）就被憤怒民眾潑了滿身屎，而他辯護的對象，正是在母親節前夕，犯下冷血槍殺案的李曉明。

另一方面，身為受害者家屬的媒體總監宋喬安（賈靜雯飾），在工作的龐大壓力下，卻沒有時間陪伴女兒。與丈夫之間的關係，早在兒子死去之後就出現裂痕，只剩下名存實亡的「夫妻」二字，以及內心無比牽掛的女兒天晴。

「我知道你不喜歡我，如果哥哥還在，你應該會比較開心吧！」天晴在母親節卡片上寫道。

Photo Credit：公共電視《我們與惡的距離》劇照

也許是因為戲劇張力，劇中將被害者家屬與加害者的家屬，相聚在同一家公司。面對家屬的愧疚，讓身為殺人犯妹妹的大芝（陳妤 飾）難以承受。畢竟，上司摯愛的家人被莫名奪走，下手的卻是自己的手足。於此，陳妤將角色詮釋得相當出色，完全扛起這個承受罪惡與掙扎的小菜鳥。

封閉內心的冷漠、垂頭喪氣的放棄理想，最後卻故作開朗的掛著笑容，以上狀態讓她作為殺人犯妹妹的角色相當具有說服力。殺戮發生後，毀去的往往不只是無數被害者家庭，加害者家庭也同時被輿論和罪咎撕成一片片碎塊。

罪惡血緣：埋葬的家庭與重生之人

前兩集最大的哭點，落在槍手李曉明的父母想去公祭致意，卻無法跨越內心的障礙，只能在門外無力的啜泣。人命的重量在一個個傷心欲絕的家庭面前表露無疑，如此多心碎的人們，因為母親節前夕的隨機殺人，美好的人生從此變調，留下了永遠無法彌補的遺憾。

眼前的悲傷場景，正是一手養育的兒子親手造成的，這要如何賠償、如何填補、如何鼓起勇氣一一向家屬道歉？對於父母來說，無論如何都沒法挽回人命，更無法撫平傷痛。比起兒子犯下的罪更可怕的，卻是連一聲道歉都難以啟齒的鬱悶與痛心。

「我沒辦法⋯⋯我真的沒辦法⋯⋯這麼多的人⋯⋯我們要怎麼道歉⋯⋯我們要怎麼賠償？」父親顫抖著。

Photo Credit：公共電視《我們與惡的距離》劇照

之後，一家三人陷入了軟爛的日常，爸爸成天沉浸於酒精，女兒躺在床上無所事事，連澡都不願去洗。槍響之後留下的家人，內心被無盡的罪惡感填滿，從喉嚨溢出到整個房間，儼然失去了生存的動力，跟著兒子的隨機殺人一同埋葬。

目睹這情況，媽媽再也無法忍受，決心讓女兒重獲新生。她把女兒拖去戶政事務所改名，從此以後，李曉文不再是殺人犯李曉明的妹妹，而是「李大芝」－－父母出車禍雙亡的獨生女。對於母親來說，要陪葬讓兩老去陪葬就好，若能換得女兒重生，一切都值得了。

「家裡要死，死三個人就好，不能連妳也葬在這裡。」媽媽親手脫下女兒的口罩。

Photo Credit：公共電視《我們與惡的距離》劇照

媒體和殺人犯：聳動吸睛的再次謀殺

劇中另一個重要的主題，是探討作為媒體的職責。究竟，是追求收視不擇手段，為了搶快即使是假消息也照樣播出？還是要為了真相與新聞倫理，呈現正確的新聞給閱聽大眾，即使不夠聳動、快速也無所謂？

常理來說，選擇後者似乎是合乎良知的判斷。但在生存壓力與收視率的考量下，誰又能保證每次都可以不被誘惑，扭曲自己的原則？因此，當喬安遇上了精神病患挾持幼兒園的事件，便是天人交戰的時刻。擺盪於道德與利益的天秤之間，真有絕對正確的選擇嗎？

「不要教我怎麼播新聞！」宋喬安霸氣喊道。

對於喬安來說，她身為上次隨機殺人的受害者家屬，卻要保持自己的專業，不能被情緒沖昏頭。雖然直播會帶來收視率，卻可能引發不必要的恐慌與模仿效應，這對社會或許才是殺傷力最大的地方。最後，她便做出了不要直播的決定，即使她的採訪記者是最早到現場的。

幼兒園挾持事件裡，律師王赦年幼的女兒不幸地深陷其中。當親愛的家人受到威脅，他為殺人犯辯護的初衷還能保持嗎？他還能平常心的看待所謂「殺人犯」，即使摯愛的骨肉受到傷害？日後，這問題或將為他帶來困擾，甚至狠狠的給予他重擊。

Photo Credit：公共電視《我們與惡的距離》劇照

最後更諷刺的是，正當大芝試圖努力展開全新的生活，這次挾持幼兒院的嫌犯，卻是房東的弟弟，這將為她的人生掀起一陣滔天巨浪。到頭來，我們與惡的距離，永遠比我們想像中的近上許多。但對於大芝來說，或許有點太近了⋯⋯

核稿編輯：游千慧